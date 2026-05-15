Betelt a pohár Donald Trumpnál: drasztikus csapást a nyakába kap Európa, Putyin dörzsölheti a tenyerét

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter váratlanul leállított két európai csapattelepítést, és elrendelte több katonai egység kivonását a kontinensről. A lépés Donald Trump elnök európai szövetségeseket, különösen Németországot érintő bírálatait követi. A döntés fő célja az Európában állomásozó amerikai haderő létszámának csökkentése - jelentette a CNN.

A Hegseth által aláírt rendelkezés értelmében azonnal leállították egy páncélos dandár harccsoport rotációs állomásoztatását. Ez az egység eredetileg Lengyelországba, a balti államokba és Romániába érkezett volna. A mintegy 4700 fős alakulat már Európában tartózkodó tagjainak most vissza kell térniük az Egyesült Államokba. Emellett törölték egy több mint 500 fős, nagy hatótávolságú rakétás zászlóalj jövőbeni németországi telepítését. Egyúttal elrendelték az ezeket felügyelő európai parancsnokság megszüntetését is.

A csapatkivonás közvetlen előzménye, hogy Donald Trump élesen bírálta Friedrich Merz német kancellárt az iráni konfliktus kapcsán. A Pentagon ezt követően jelentette be, hogy az Egyesült Államok mintegy 5000 katonát von ki Németországból. A védelmi minisztérium belső dokumentumai egyértelműen az Európával szembeni amerikai elégedetlenséggel indokolják a döntést. A washingtoni álláspont szerint a szövetségesek nem nyújtottak kellő támogatást, a német vezetés megnyilvánulásai pedig kimondottan hátráltatóak voltak. A lépéssel azt az üzenetet akarják közvetíteni, hogy Európának át kell vállalnia a saját védelmének elsődleges felelősségét.

A tervezett rotációk és telepítések lemondása gyakorlatias megoldás a létszámcsökkentésre. Így ugyanis elkerülhetők a Németországban állandóan, sok esetben családjukkal együtt állomásozó erők hazatelepítésével járó komoly logisztikai nehézségek. Jelenleg nagyjából 80 000 amerikai katona szolgál Európában, amelyből körülbelül 38 000 fő Németországban tartózkodik.

A váratlan csapatkivonás pártállástól függetlenül komoly aggodalmat váltott ki az amerikai törvényhozásban. A kongresszus fegyveres erők bizottságainak republikánus elnökei nyilatkozatukban kiemelték: Németország igenis reagált Trump elnök korábbi felhívásaira. Jelentősen növelte védelmi kiadásait, emellett zökkenőmentes támogatást biztosított az amerikai erőknek.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Jeanne Shaheen demokrata szenátor szerint az intézkedés rövidlátó döntés, amely rossz üzenetet küld Vlagyimir Putyinnak, Kínának és Iránnak. A kongresszust ráadásul előzetesen nem is tájékoztatták a lépésről. Holott a 2026-os költségvetési törvény értelmében az európai amerikai csapatlétszám nem csökkenhet 76 000 fő alá megfelelő kongresszusi tájékoztatás és jóváhagyás nélkül.

A katonai vezetők eközben folyamatosan hangsúlyozzák, hogy Oroszország továbbra is valós fenyegetést jelent az Egyesült Államokra és európai szövetségeseire. Alex Grynkewich tábornok, az Amerikai Európai Parancsnokság vezetője korábban rámutatott: bár Oroszország jelentős veszteségeket szenvedett Ukrajnában, továbbra is képes veszélyeztetni az amerikai érdekeket. Ezt elsősorban megmaradt, hatalmas nukleáris arzenáljával és aszimmetrikus képességeivel tudja elérni.