Bármit feláldozna Trump, hogy megállítsa Iránt: fájdalmas időszak jöhet az Egyesült Államokban

Donald Trump amerikai elnök szerint még a republikánusok politikai érdekei sem írhatják felül azt a célt, hogy Irán ne juthasson atomfegyverhez. Az elnök a Fox Newsnak adott pénteki interjúban arról beszélt, hogy a közelgő félidős kongresszusi választások sem befolyásolják az iráni politikáját.

Trump a kínai látogatása után nyilatkozva kijelentette: nem engedi, hogy a választási szempontok határozzák meg az Iránnal kapcsolatos döntéseket, mert szerinte Teherán nem rendelkezhet nukleáris fegyverrel.

Az amerikai elnök elismerte, hogy az iráni konfliktus gazdasági következményei, köztük az emelkedő üzemanyagárak, ronthatják a republikánusok támogatottságát. Úgy fogalmazott, hogy ez „rövid távú fájdalmat” jelenthet az amerikaiak számára, ugyanakkor hangsúlyozta: gazdasági érdekek miatt nem hajlandó bármilyen békemegállapodást elfogadni Iránnal.

„Nem az amerikaiak pénzügyi helyzetére gondolok, nem gondolok senki másra sem. Egyetlen dologra figyelek: Irán nem rendelkezhet atomfegyverrel” – mondta Trump.

Az elnök arról is beszélt, hogy továbbra is célja az Iránban tárolt, magas fokon dúsított urán eltávolítása. Az iráni vezetés állítása szerint az anyag jelenleg sem hozzáférhető, és még mindig abban a föld alatti létesítményben található, amely tavaly nyáron bombatámadást szenvedett el.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: Official White House Photo by Daniel Torok