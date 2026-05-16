President Donald Trump Addresses the Nation on April 1, 2026
Világ

Bármit feláldozna Trump, hogy megállítsa Iránt: fájdalmas időszak jöhet az Egyesült Államokban

MTI
2026. május 16. 11:33

Donald Trump amerikai elnök szerint még a republikánusok politikai érdekei sem írhatják felül azt a célt, hogy Irán ne juthasson atomfegyverhez. Az elnök a Fox Newsnak adott pénteki interjúban arról beszélt, hogy a közelgő félidős kongresszusi választások sem befolyásolják az iráni politikáját.

Trump a kínai látogatása után nyilatkozva kijelentette: nem engedi, hogy a választási szempontok határozzák meg az Iránnal kapcsolatos döntéseket, mert szerinte Teherán nem rendelkezhet nukleáris fegyverrel.

Az amerikai elnök elismerte, hogy az iráni konfliktus gazdasági következményei, köztük az emelkedő üzemanyagárak, ronthatják a republikánusok támogatottságát. Úgy fogalmazott, hogy ez „rövid távú fájdalmat” jelenthet az amerikaiak számára, ugyanakkor hangsúlyozta: gazdasági érdekek miatt nem hajlandó bármilyen békemegállapodást elfogadni Iránnal.

„Nem az amerikaiak pénzügyi helyzetére gondolok, nem gondolok senki másra sem. Egyetlen dologra figyelek: Irán nem rendelkezhet atomfegyverrel” – mondta Trump.

Az elnök arról is beszélt, hogy továbbra is célja az Iránban tárolt, magas fokon dúsított urán eltávolítása. Az iráni vezetés állítása szerint az anyag jelenleg sem hozzáférhető, és még mindig abban a föld alatti létesítményben található, amely tavaly nyáron bombatámadást szenvedett el.

Címlapkép: Official White House Photo by Daniel Torok 
#világ #donald trump #irán #amerikai egyesült államok #geopolitika #üzemanyagárak #amerikai választások #kőolaj #Közel-Kelet #fegyverkezés #békemegállapodás

Kármegosztás
a károkozásért való felelősség százalékos megosztása a károkozásban részt vevők között. Ha például a bekövetkezett ütközésért "A"-t 70%-ban, "B"-t pedig 30%-ban terheli a felelősség, akkor "A" (illetőleg felelősségbiztosítója) "B" kárának 70%-át, míg a "B" részes "A" kárának 30%-át köteles megtéríteni. A közrehatási százalékok összege természetesen nem haladhatja meg a 100-at.

