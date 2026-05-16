A budapesti Új Aréna Puskás Aréna néven.
Megnyílt az esély egy budapesti olimpiára? Megdöbbentő dolgot jelentett ki a főpolgármester

2026. május 16. 15:15

Karácsony Gergely szerint Budapest készen állhat arra, hogy a jövőben nyári olimpia és paralimpia házigazdája legyen. A főpolgármester a Magyar Olimpiai Bizottság szombati közgyűlésén arról beszélt, hogy támogatja az olimpiai rendezést, de csak olyan formában, amely nem jár új stadionok építésével.

Karácsony hangsúlyozta: a játékokhoz kapcsolódó fejlesztéseknek elsősorban Budapest régóta szükséges közlekedési beruházásait kellene szolgálniuk. Példaként az elővárosi közlekedés fejlesztését és a repülőtér könnyebb elérését említette. A főpolgármester szerint olyan koncepción dolgoznak, amely nemcsak Budapestet, hanem vidéki városokat is bevonna a rendezésbe, így egy „Duna-menti olimpia” valósulhatna meg.

„Nem építünk új stadiont” – jelentette ki.

Karácsony arról is beszélt, hogy az olimpia lehetne egy olyan közös nemzeti ügy, amely képes áthidalni a politikai megosztottságot. Szerinte ehhez társadalmi párbeszédre és a kormány együttműködésére is szükség van. A paralimpiával kapcsolatban kiemelte: a teljes budapesti közlekedést akadálymentessé kellene tenni.

A MOB közgyűlésén Gyulay Zsolt elnök közölte, hogy júniusban Budapestre látogat Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, mivel a magyar főváros ad otthont az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlésének. Gyulay arról is beszélt, hogy a MOB figyelme már a 2028-as Los Angeles-i olimpia felé fordul. A következő hetekben megkezdik az egyeztetéseket a sportszövetségekkel a kvalifikációs időszak feladatairól.

A MOB elnöke szerint a szervezet pénzügyileg stabil helyzetben van, ugyanakkor a kormányváltás miatt bizonytalanságot érzékelnek a jövőt illetően. A közgyűlésen elfogadták a MOB 2025-ös pénzügyi beszámolóját is. A szervezet tavaly 4,9 milliárd forintos bevételt és 4,38 milliárd forintos kiadást könyvelt el, így több mint 500 millió forintos eredménnyel zárta az évet.
Rezidens
Azokat a természetes személyeket jelenti, akik egy évnél hosszabb ideig Magyarországon tartózkodnak, kivéve a Magyarországon működő külföldi diplomáciai testületek külföldi tagjait és családtagjaikat, de ideértve a külföldön működő magyar diplomáciai testületek magyar alkalmazottait és családtagjaikat. A jogi személyiséggel bíró, illetve azzal nem rendelkező Magyarországon bejegyzett társas és egyéni vállalkozások, társadalmi testületek, non profit intézmények és kormányzati szervek. Magyar rezidensnek minősülnek a Magyarországon bejegyzett vámszabadterületi és a bármilyen devizakülföldi jogosítvánnyal rendelkező vállalkozások is.

