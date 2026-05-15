Felfoghatatlan tragédia Ukrajnában: gyermekeket is maguk alá temettek a romok a pusztító orosz rakétacsapás után

Orosz rakétacsapás ért egy kijevi lakóépületet szerda este. A támadásban 24 ember, köztük három gyermek vesztette életét. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a helyszínen rótta le kegyeletét, és nemzetközi nyomásgyakorlást sürgetett Moszkvával szemben.

A csapás a főváros Darnicja kerületében, a Dnyeper bal partján álló társasházat érte. Ez az idei év legsúlyosabb légitámadás-sorozatának egyik célpontja volt. Az ukrán hatóságok szerint Oroszország két egymást követő nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított ukrán célpontok ellen. A nyugat-ukrajnai területeken további hat ember halt meg.- közölte a Reuters.

Volodimir Zelenszkij a Telegramon közzétett bejegyzésében közölte, hogy a mentőalakulatok több mint 24 órán át dolgoztak megszakítás nélkül. "Az oroszok gyakorlatilag az épület egy teljes szárnyát a földdel tették egyenlővé" – írta az ukrán elnök. Az előzetes elemzések szerint a társasházat egy nemrég gyártott, H–101-es típusú orosz cirkálórakéta találta el.

A belügyminisztérium tájékoztatása alapján a mentőegységek több száz tagja 28 óra alatt mintegy háromezer köbméternyi törmeléket kutatott át. A romok alól 24 holttestet emeltek ki, és körülbelül 30 embert sikerült élve kimenteniük. A támadásban csaknem ötvenen megsebesültek, mintegy négyszázan pedig pszichológiai segítségre szorultak.

Kijev péntekre gyásznapot hirdetett. A hárommilliós fővárosban a zászlókat félárbócra eresztették, és minden szórakoztató rendezvényt lemondtak vagy elhalasztottak. A helyi lakosok virágokat, plüssállatokat és édességeket vittek a lerombolt épületnél kialakított rögtönzött emlékhelyre.

Zelenszkij ismét a szövetségesek segítségét kérte az ukrán légvédelem megerősítéséhez. "Egy ilyen Oroszországgal nem lehet normalizálni a kapcsolatokat. Egy olyan állammal, amely szándékosan pusztít el emberéleteket, és közben a büntetlenségben reménykedik. Határozott nyomásgyakorlásra van szükség" – fogalmazott. Moszkva tagadja, hogy szándékosan venne célba civileket. A háború több mint négy éve alatt azonban országszerte rendszeresen érték találatok a lakóépületeket és a polgári infrastruktúrát.

Pénteken Ukrajna is hajtott végre dróncsapást. A közép-oroszországi Rjazanyban egy olajfinomítót ért találat, de lakóépületek is megsérültek. Ebben a támadásban négy ember, köztük egy gyermek vesztette életét.