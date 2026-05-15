2026. május 15. péntek Zsófia, Szonja
14 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közeli felvétel szovjet korszak stílusú épületről, háborús konfliktus stílusú sérülésekkel, például kagylókkal, golyókkal és robbanásokkal. A diplomácia, az együttműködés, a szuverenitás, a háború, az ukrajnai kijevi konfliktus
Világ

Felfoghatatlan tragédia Ukrajnában: gyermekeket is maguk alá temettek a romok a pusztító orosz rakétacsapás után

Pénzcentrum
2026. május 15. 16:44

Orosz rakétacsapás ért egy kijevi lakóépületet szerda este. A támadásban 24 ember, köztük három gyermek vesztette életét. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a helyszínen rótta le kegyeletét, és nemzetközi nyomásgyakorlást sürgetett Moszkvával szemben.

A csapás a főváros Darnicja kerületében, a Dnyeper bal partján álló társasházat érte. Ez az idei év legsúlyosabb légitámadás-sorozatának egyik célpontja volt. Az ukrán hatóságok szerint Oroszország két egymást követő nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított ukrán célpontok ellen. A nyugat-ukrajnai területeken további hat ember halt meg.- közölte a Reuters.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Volodimir Zelenszkij a Telegramon közzétett bejegyzésében közölte, hogy a mentőalakulatok több mint 24 órán át dolgoztak megszakítás nélkül. "Az oroszok gyakorlatilag az épület egy teljes szárnyát a földdel tették egyenlővé" – írta az ukrán elnök. Az előzetes elemzések szerint a társasházat egy nemrég gyártott, H–101-es típusú orosz cirkálórakéta találta el.

A belügyminisztérium tájékoztatása alapján a mentőegységek több száz tagja 28 óra alatt mintegy háromezer köbméternyi törmeléket kutatott át. A romok alól 24 holttestet emeltek ki, és körülbelül 30 embert sikerült élve kimenteniük. A támadásban csaknem ötvenen megsebesültek, mintegy négyszázan pedig pszichológiai segítségre szorultak.

Kijev péntekre gyásznapot hirdetett. A hárommilliós fővárosban a zászlókat félárbócra eresztették, és minden szórakoztató rendezvényt lemondtak vagy elhalasztottak. A helyi lakosok virágokat, plüssállatokat és édességeket vittek a lerombolt épületnél kialakított rögtönzött emlékhelyre.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Zelenszkij ismét a szövetségesek segítségét kérte az ukrán légvédelem megerősítéséhez. "Egy ilyen Oroszországgal nem lehet normalizálni a kapcsolatokat. Egy olyan állammal, amely szándékosan pusztít el emberéleteket, és közben a büntetlenségben reménykedik. Határozott nyomásgyakorlásra van szükség" – fogalmazott. Moszkva tagadja, hogy szándékosan venne célba civileket. A háború több mint négy éve alatt azonban országszerte rendszeresen érték találatok a lakóépületeket és a polgári infrastruktúrát.

Pénteken Ukrajna is hajtott végre dróncsapást. A közép-oroszországi Rjazanyban egy olajfinomítót ért találat, de lakóépületek is megsérültek. Ebben a támadásban négy ember, köztük egy gyermek vesztette életét.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #drón #támadás #halálesetek #áldozatok #kijev #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:06
17:01
16:44
16:40
16:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 15.
Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 15.
Új trükköt találtak ki a zsebtolvajok: így fosztják ki a magyar turistáka külföldön
2026. május 15.
Végzetes fordulat a hazai lakáspiacon: hiába keresünk jóval kevesebbet, utolértük Ausztriát drágaságban
2026. május 15.
Felejtsd el a méregdrága bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 15. péntek
Zsófia, Szonja
20. hét
Május 15.
A család nemzetközi napja
Május 15.
Nemzetközi klímaváltozás akciónap
Május 15.
Az állat- és növényszeretet napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
2
4 napja
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
3
5 napja
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
4
2 napja
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
5
1 napja
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
PÉNZÜGYI KISOKOS
Műértéket
képviselnek a művészeti alkotások, gyűjtő értéket jelentenek egyrészt a művészeti alkotások, de olyan, tárgyak is, amelyek egyedi jellegük, ritkaságuk, esetleg pótolhatatlanságuk miatt kincsképző szerepet is képesek betölteni. Az idő múlásával értékük általában növekszik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 15. 17:06
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
Pénzcentrum  |  2026. május 15. 16:01
Új trükköt találtak ki a zsebtolvajok: így fosztják ki a magyar turistáka külföldön
Agrárszektor  |  2026. május 15. 16:32
Váratlan fordulat: vége az ukrán termékek beáramlásának?
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!