Ebola vírus, digitális illusztráció.
Egészség

Riasztó hír érkezett: a rettegett vírus egy ritka változata kezdett terjedni, ami ellen egyelőre nincs vakcina

Pénzcentrum
2026. május 16. 21:02

Újabb ebolajárvány miatt emeltek készültséget Afrikában, miután a Kongói Demokratikus Köztársaságban egy ritka vírusváltozatot, a Bundibugyo-törzset azonosították. Az afrikai járványügyi központ szombati közlése szerint eddig 13 fertőzöttnél mutatták ki a variánst.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a WHO jelenleg nem rendelkezik jóváhagyott vakcinával a Bundibugyo-változat ellen. A korábbi nagy ebolajárványokban jellemzően a jóval agresszívebb Zaire-törzs terjedt. Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet adatai szerint a Bundibugyo-variáns halálozási aránya körülbelül 37 százalék, míg a Zaire-változaté akár 90 százalék is lehet.

Az afrikai CDC szerint a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti, Ugandával és Dél-Szudánnal határos Ituri tartományában eddig négy halálesetet erősítettek meg. Ugandában szintén regisztráltak egy halálesetet, amelynél kimutatták a Bundibugyo-vírust.

A hatóságok jelenleg 336 gyanús esetet és 88 bejelentett halálesetet tartanak nyilván a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A WHO május elején szerzett tudomást az első megbetegedésekről. A szervezet szakértőket küldött a térségbe, és félmillió dolláros gyorssegélyt biztosított a védekezéshez.

Az afrikai CDC különösen veszélyesnek tartja a helyzetet, mert a fertőzések egy forgalmas határ menti régióban jelentek meg, ahol nagy a lakosság mozgása. Emiatt fokozott határellenőrzéseket vezettek be, elkülönítették a kontaktszemélyeket, és sürgősségi egészségügyi csapatokat vezényeltek a térségbe.

Az Ebola-vírus rendkívül veszélyes fertőző betegség, amely közvetlen testi kontaktussal vagy testnedvekkel terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban az elmúlt ötven évben ez már a 17. ebolajárvány. A legutóbbi nagy nyugat-afrikai járványban, 2014 és 2015 között több mint 11 ezren haltak meg.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #járvány #fertőzés #egészségügy #vírus #afrika #vakcina #halálesetek #fertőzésveszély #járványhelyzet #egészségügyi világszervezet

