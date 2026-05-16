Bár a kormányzat az országos online időpontfoglalási rendszertől a várakozási idők és az ellátási egyenlőtlenségek csökkenését várta, egy elemzés szerint a helyzet nem javult.
Riasztó hír érkezett: a rettegett vírus egy ritka változata kezdett terjedni, ami ellen egyelőre nincs vakcina
Újabb ebolajárvány miatt emeltek készültséget Afrikában, miután a Kongói Demokratikus Köztársaságban egy ritka vírusváltozatot, a Bundibugyo-törzset azonosították. Az afrikai járványügyi központ szombati közlése szerint eddig 13 fertőzöttnél mutatták ki a variánst.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a WHO jelenleg nem rendelkezik jóváhagyott vakcinával a Bundibugyo-változat ellen. A korábbi nagy ebolajárványokban jellemzően a jóval agresszívebb Zaire-törzs terjedt. Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet adatai szerint a Bundibugyo-variáns halálozási aránya körülbelül 37 százalék, míg a Zaire-változaté akár 90 százalék is lehet.
Az afrikai CDC szerint a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti, Ugandával és Dél-Szudánnal határos Ituri tartományában eddig négy halálesetet erősítettek meg. Ugandában szintén regisztráltak egy halálesetet, amelynél kimutatták a Bundibugyo-vírust.
A hatóságok jelenleg 336 gyanús esetet és 88 bejelentett halálesetet tartanak nyilván a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A WHO május elején szerzett tudomást az első megbetegedésekről. A szervezet szakértőket küldött a térségbe, és félmillió dolláros gyorssegélyt biztosított a védekezéshez.
Az afrikai CDC különösen veszélyesnek tartja a helyzetet, mert a fertőzések egy forgalmas határ menti régióban jelentek meg, ahol nagy a lakosság mozgása. Emiatt fokozott határellenőrzéseket vezettek be, elkülönítették a kontaktszemélyeket, és sürgősségi egészségügyi csapatokat vezényeltek a térségbe.
Az Ebola-vírus rendkívül veszélyes fertőző betegség, amely közvetlen testi kontaktussal vagy testnedvekkel terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban az elmúlt ötven évben ez már a 17. ebolajárvány. A legutóbbi nagy nyugat-afrikai járványban, 2014 és 2015 között több mint 11 ezren haltak meg.
zakmai útja során folyamatosan egyre magasabb vezetői beosztásokat töltött be.
