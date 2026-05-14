2026. május 14. csütörtök Bonifác
20 °C Budapest
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Epsom Surrey London UK április 12 2022, Lidl szupermarket High Street élelmiszer-kiskereskedő
Világ

Óriási bejelentést tett a Lidl: most éppen ezzel rukkultak elő, ennek a kispénzűek nagyon örülni fognak

Pénzcentrum
2026. május 14. 15:15

A brit Lidl az Olio ételmegosztó alkalmazással és a Neighbourly szociális vállalkozással együttműködve bővíti élelmiszermentő programját. A legfőbb cél az, hogy a megmaradt, de még biztonsággal fogyasztható élelmiszerek a hulladéktárolók helyett a helyi közösségekhez kerüljenek.

A kezdeményezés kísérleti időszaka május 15-én indul húsz londoni és észak-angliai üzletben. Siker esetén a programmal várhatóan több mint 5000 tonna élelmiszert tudnak megmenteni a kidobástól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Olio alkalmazáson keresztül az önkéntesek az esti órákban gyűjthetik be a boltokból a feleslegessé vált termékeket. Ezek közé tartoznak többek között a hűtött áruk, a húsok, a halak és a pékáruk is. A begyűjtött élelmiszereket ezután ingyenesen oszthatják el a környékbeliek között.

Kapcsolódó cikkeink:

Ez a lépés szervesen illeszkedik a diszkontlánc fenntarthatósági törekvéseibe. A vállalat célkitűzése ugyanis az, hogy 2030 végére 70 százalékkal csökkentse a hálózatán belüli élelmiszer-pazarlást.

Az együttműködő partnerek képviselői kiemelték, hogy a program kiterjesztése új lehetőségeket nyit meg a friss élelmiszerek megmentésében. Ebben különösen fontos szerep hárul az esti begyűjtés bevezetésének. A megújult rendszer úgy juttat több ételt a rászorulóknak, hogy közben nem csökkenti a hagyományos jótékonysági szervezeteknek szánt adományok mennyiségét. 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #lidl #jótékonyság #hulladék #anglia #fenntarthatóság #önkéntes #világ #közösség #brit #élelmiszerek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:01
15:45
15:29
15:15
15:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 14.
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
2026. május 14.
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
2026. május 14.
Burjánzik a bűn Magyarországon: ideje lenne lépni, brutálisak az állapotok ezeken a helyeken
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 14. csütörtök
Bonifác
20. hét
Május 14.
Mennybemenetel (Áldozócsütörtök)
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
2
4 napja
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
3
3 napja
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
4
1 napja
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
5
2 hete
Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aktív viszontbiztosítás
más biztosító kockázatainak biztosításba vétele, a kockázatok (egy részének) átvállalása. Loro viszontbiztosításnak is nevezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 16:01
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 14:50
Hivatalos, minden állami kiadáshoz Kármán András áldása kell: drasztikus lépéssel indít az új kormány
Agrárszektor  |  2026. május 14. 15:31
Hatalmas eső jön: készülhetünk az özönvízre?
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm