Első ránézésre egy egyszerű boltátalakításnak tűnhet a lépés, a háttérben azonban jóval komolyabb stratégiai irányváltás körvonalazódhat.
Óriási bejelentést tett a Lidl: most éppen ezzel rukkultak elő, ennek a kispénzűek nagyon örülni fognak
A brit Lidl az Olio ételmegosztó alkalmazással és a Neighbourly szociális vállalkozással együttműködve bővíti élelmiszermentő programját. A legfőbb cél az, hogy a megmaradt, de még biztonsággal fogyasztható élelmiszerek a hulladéktárolók helyett a helyi közösségekhez kerüljenek.
A kezdeményezés kísérleti időszaka május 15-én indul húsz londoni és észak-angliai üzletben. Siker esetén a programmal várhatóan több mint 5000 tonna élelmiszert tudnak megmenteni a kidobástól.
Az Olio alkalmazáson keresztül az önkéntesek az esti órákban gyűjthetik be a boltokból a feleslegessé vált termékeket. Ezek közé tartoznak többek között a hűtött áruk, a húsok, a halak és a pékáruk is. A begyűjtött élelmiszereket ezután ingyenesen oszthatják el a környékbeliek között.
Ez a lépés szervesen illeszkedik a diszkontlánc fenntarthatósági törekvéseibe. A vállalat célkitűzése ugyanis az, hogy 2030 végére 70 százalékkal csökkentse a hálózatán belüli élelmiszer-pazarlást.
Az együttműködő partnerek képviselői kiemelték, hogy a program kiterjesztése új lehetőségeket nyit meg a friss élelmiszerek megmentésében. Ebben különösen fontos szerep hárul az esti begyűjtés bevezetésének. A megújult rendszer úgy juttat több ételt a rászorulóknak, hogy közben nem csökkenti a hagyományos jótékonysági szervezeteknek szánt adományok mennyiségét.
