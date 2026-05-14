Az amerikai hadsereg katonáinak egy csoportja védekező pozíciót foglal el egy lerombolt épületben, felkészülve minden bajra, ami az útjukba kerül.
Világ

Meglepő amerikai csapás érte a NATO-t: Lengyelország komoly bajba került

MTI
2026. május 14. 10:29

Az amerikai védelmi minisztérium leállította több mint négyezer amerikai katona Európába vezénylését, erről a The Wall Street Journal és több amerikai lap is Pentagon-forrásokra hivatkozva számolt be.

Az értesülések szerint a katonákat eredetileg egy kilenc hónapos lengyelországi rotációs misszióra küldték volna az Operation Atlantic Resolve program keretében. A műveletet az Egyesült Államok még 2014-ben indította el a Krím orosz annektálása után, hogy erősítse NATO-szövetségesei védelmét Kelet-Európában.

A döntést az amerikai hadsereg európai parancsnoksága és a szárazföldi haderő vezetőinek részvételével tartott egyeztetésen közölték. A The Wall Street Journal szerint a lépés több katonai tisztviselőt is váratlanul ért, mivel a felszerelés és a személyi állomány egy része már úton volt Európa felé.

A Task and Purpose katonai portál szerint a katonák főként lengyel partnererőkkel működtek volna együtt. A mostani döntés újabb jele lehet annak, hogy Washington felülvizsgálja európai katonai jelenlétét.

A beszámolók emlékeztetnek arra is, hogy Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter nemrég mintegy ötezer amerikai katona kivonását rendelte el Németországból. Lengyelország ezt követően ismét jelezte, hogy kész további amerikai csapatokat fogadni.

Karol Nawrocki lengyel elnök korábbi közlése szerint jelenleg csaknem tízezer amerikai katona állomásozik Lengyelországban, többségük rotációs rendszerben teljesít szolgálatot.
