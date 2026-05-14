A brit Lidl az Olio ételmegosztó alkalmazással és a Neighbourly szociális vállalkozással együttműködve bővíti élelmiszermentő programját.
Ismeretlen fegyveresek csaptak le a tengeren: tovább nő a feszültség a Hormuzi-szorosnál
Ismeretlen fegyveresek foglaltak el egy hajót az Egyesült Arab Emírségek partjainál, a Hormuzi-szoros közelében. A vízi járművet ezt követően az iráni felségvizek felé irányították – közölte csütörtökön a Brit Tengerészeti Kereskedelmi Műveletek (UKMTO) központja. Az incidens az Irán és az Egyesült Államok közötti rivális tengeri blokádok közepette történt. A szoros feletti ellenőrzés eközben Teherán stratégiájának egyre központibb elemévé válik - írta az euronews.
A UKMTO tájékoztatása szerint a hajót a Fudzsejrától 70 kilométerre északkeletre lévő horgonyzóhelyén foglalták el "illetéktelen személyek". A szervezet nem azonosította sem a vízi járművet, sem az elkövetőket, azonban felszólították a térségben tartózkodó hajókat, hogy jelentsenek minden gyanús tevékenységet.
Az eset nem előzmény nélküli, hiszen Irán az elmúlt hetekben több hajót is lefoglalt. Ezek között volt a múlt héten az Ocean Koi tanker is. Teherán azt állította, hogy a hajó iráni olajat szállított, és megpróbálta megzavarni az ország olajexportját. Az Egyesült Államok egyébként még februárban szankcionálta az Ocean Koit, mivel az iráni olajat csempésző úgynevezett "árnyékflotta" tagjának tartják.
Asghar Jahangir iráni igazságügyi szóvivő csütörtökön kijelentette, hogy az amerikai tankerek lefoglalása bírósági végzések alapján történik. Hozzátette, hogy mindez összhangban van a hazai és a nemzetközi joggal, köztük az ENSZ 1982-es tengerjogi egyezményével (UNCLOS). Abbas Araghchi iráni külügyminiszter egy újdelhi BRICS-találkozón ugyanakkor nem tett említést a lefoglalásokról. Ő csupán annyit közölt, hogy a Hormuzi-szoros "minden olyan kereskedelmi hajó számára nyitva áll, amely együttműködik" az iráni haditengerészettel.
Irán a február 28-án az Egyesült Államokkal és Izraellel kitört háború óta nagyrészt blokkolja a szoros hajóforgalmát. Washington ugyanakkor az április 8-i törékeny tűzszünet ellenére is fenntartja saját tengeri blokádját az iráni kikötőknél. Nemrég Dél-Korea arról számolt be, hogy egy teherhajót azonosítatlan repülőgépről származó találat ért a szorosban. Eközben Katar egy Abu-Dzabiból érkező teherhajó elleni dróncsapásról adott hírt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A washingtoni Háborúkutató Intézet (ISW) csütörtöki elemzése szerint Teheránban egyre erősebb konszenzus alakult ki a Hormuzi-szoros szerepéről. Úgy vélik, a víziút a hatalomkivetítés egyre hatékonyabb eszköze, ezért az iráni stratégia középpontjába kell kerülnie. A szóvivő hozzátette, hogy a szoros "stratégiai ellenőrzése" új bevételeket biztosítana Iránnak, emellett jelentősen erősítené a hatalmi pozícióját.
A Hormuzi-szoros a legszűkebb pontján mindössze 22 kilométer széles. Emiatt Irán és Omán felségvizei együtt teljesen lefedik azt a víziutat, amelyen normál körülmények között a világ olaj- és LNG-szállítmányainak egyötöde halad át. Teherán korábban tranzitdíjak bevezetését is kilátásba helyezte a hajóforgalom számára. Ezt azonban Omán határozottan elutasította, arra hivatkozva, hogy a természetes tengerszorosokon a nemzetközi jog értelmében nem szedhető áthaladási díj.
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
Magyar Péter a kormányülés után jelentette be, hogy a magyar kormány elítéli a támadást, és csütörtökre berendelték Oroszország magyarországi nagykövetét a külügyminisztériumba.
Váratlan fordulat a kormánynál: elvették a paksi bővítést a külügytől, elképesztő hatalmat kapott több tárcavezető
A jogszabály emellett rögzíti a miniszterelnök irányító szerepét, és hivatalossá teszi négy miniszter jogalkotási vétójogát is.
A lengyel államfő hangsúlyozta: az Egyesült Államok nélkül nem létezhet NATO, ugyanakkor az Európai Uniónak is erősítenie kell saját védelmi képességeit.
Brutális belháború robban ki a háttérben: fellázadtak a képviselők, napokon belül megbukhat Keir Starmer
A kihívó Wes Streeting egészségügyi miniszter lehet, akit régóta Starmer legesélyesebb belső riválisaként emleget a brit sajtó.
Az ukrán fél szerint az első uniós csatlakozási klaszter megnyitása összhangban áll Magyarország kisebbségvédelmi álláspontjával is.
Orbán Anita külügyminiszter videóüzenetben közölte, hogy az új kabinet első kormányülésén napirendre veszik a támadást.
Kongatják a vészharangot a hazai iparóriások: emiatt kerülnek behozhatatlan hátrányba a magyar termékek
Az árfolyam mellett az energiaköltségek jelentik a legnagyobb kockázatot a hazai ipar számára.
Fű alatt a minden idők legnagyobb konfliktusa alakul a világban: ez az egy dolog a Föld teljes jövőjéről dönthet
Az energiahordozók mentén kialakult geopolitikai sakkjátszmában az Egyesült Államok jelenlegi szerepe különösen beszédes.
Már nem bíznak az Egyesült Államok védelmében: titkos és kőkemény bosszút állt a katonai nagyhatalom
A hírügynökség szerint ez az első ismert alkalom, hogy Rijád közvetlen katonai akciót indított iráni területen.
A beszámolók szerint az energetikai infrastruktúrát találta el a felrobbant drón Szolyván.
Kiszivárgott a kíméletlen vészforgatókönyv: ha Donald Trump alkudozása elbukik, célzott likvidálások jöhetnek
Izrael egyre nagyobb aggodalommal figyeli az amerikai–iráni tárgyalások alakulását.
Példátlan pénzszivattyú lehet Trump új csodafegyvere: Oroszország ellen is kudarcot vallhat, a hadiipar mégis degeszre keresi magát
Donald Trump "Arany Kupola" rakétavédelmi rendszere húsz év alatt mintegy 1200 milliárd dolláros költséggel járna
Napokon belül megbukhat Netanjahu, összeomlás szélén az izraeli kormány: mi lesz az iráni háború folytatásával?
Összeomlás szélére került az izraeli kormány, miután Benjámin Netanjahu miniszterelnök elutasította az ultraortodoxok sorkatonai mentességét garantáló törvénytervezet benyújtását.
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
Keir Starmer brit miniszterelnök pozíciója megrendült. Már négy kormánytag is benyújtotta lemondását.
Óriási bejelentés! Már úton van Ukrajnába a 90 milliárdos hitel: ekkor érkezik meg, erre fogják költeni Zelenszkijék a pénzt
A hivatalba lépő Tisza-kormány az eddigi nyilatkozatok alapján szakít az uniós intézményekben korábban képviselt, orosz érdekeknek is kedvező politikával.
Donald Trump kíméletlenül őszinte volt: egyáltalán nem érdekli a választók pénztárcája, csak egyetlen cél lebeg a szeme előtt
Trump szerint egyetlen dolog számít: Irán ne juthasson atomfegyverhez – bármi áron.
"A dekrétumokkal "kapcsolatban az a véleményem, amelyet Václav Havel is képviselt, aki bírálta a dekrétumokat" - mondta a politikus.
Rendkívüli lépést sürget a volt NATO-főtitkár: új szövetséget kell létrehozni, az USA is potenciális ellenség
A NATO kölcsönös védelmi záradékát mintául véve egy "gazdasági 5. cikkely" megteremtését javasolta.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n