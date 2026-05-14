2026. május 14. csütörtök Bonifác
20 °C Budapest
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Hormuzi-szoros lezárása olaj- és gáztartályokat érintett, ami a közel-keleti háborúból eredő globális energiaválsághoz vezetett (légi felvétel).(légi felvétel)
Világ

Ismeretlen fegyveresek csaptak le a tengeren: tovább nő a feszültség a Hormuzi-szorosnál

Pénzcentrum
2026. május 14. 17:45

Ismeretlen fegyveresek foglaltak el egy hajót az Egyesült Arab Emírségek partjainál, a Hormuzi-szoros közelében. A vízi járművet ezt követően az iráni felségvizek felé irányították – közölte csütörtökön a Brit Tengerészeti Kereskedelmi Műveletek (UKMTO) központja. Az incidens az Irán és az Egyesült Államok közötti rivális tengeri blokádok közepette történt. A szoros feletti ellenőrzés eközben Teherán stratégiájának egyre központibb elemévé válik - írta az euronews.

A UKMTO tájékoztatása szerint a hajót a Fudzsejrától 70 kilométerre északkeletre lévő horgonyzóhelyén foglalták el "illetéktelen személyek". A szervezet nem azonosította sem a vízi járművet, sem az elkövetőket, azonban felszólították a térségben tartózkodó hajókat, hogy jelentsenek minden gyanús tevékenységet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eset nem előzmény nélküli, hiszen Irán az elmúlt hetekben több hajót is lefoglalt. Ezek között volt a múlt héten az Ocean Koi tanker is. Teherán azt állította, hogy a hajó iráni olajat szállított, és megpróbálta megzavarni az ország olajexportját. Az Egyesült Államok egyébként még februárban szankcionálta az Ocean Koit, mivel az iráni olajat csempésző úgynevezett "árnyékflotta" tagjának tartják.

Asghar Jahangir iráni igazságügyi szóvivő csütörtökön kijelentette, hogy az amerikai tankerek lefoglalása bírósági végzések alapján történik. Hozzátette, hogy mindez összhangban van a hazai és a nemzetközi joggal, köztük az ENSZ 1982-es tengerjogi egyezményével (UNCLOS). Abbas Araghchi iráni külügyminiszter egy újdelhi BRICS-találkozón ugyanakkor nem tett említést a lefoglalásokról. Ő csupán annyit közölt, hogy a Hormuzi-szoros "minden olyan kereskedelmi hajó számára nyitva áll, amely együttműködik" az iráni haditengerészettel.

Kapcsolódó cikkeink:

Irán a február 28-án az Egyesült Államokkal és Izraellel kitört háború óta nagyrészt blokkolja a szoros hajóforgalmát. Washington ugyanakkor az április 8-i törékeny tűzszünet ellenére is fenntartja saját tengeri blokádját az iráni kikötőknél. Nemrég Dél-Korea arról számolt be, hogy egy teherhajót azonosítatlan repülőgépről származó találat ért a szorosban. Eközben Katar egy Abu-Dzabiból érkező teherhajó elleni dróncsapásról adott hírt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A washingtoni Háborúkutató Intézet (ISW) csütörtöki elemzése szerint Teheránban egyre erősebb konszenzus alakult ki a Hormuzi-szoros szerepéről. Úgy vélik, a víziút a hatalomkivetítés egyre hatékonyabb eszköze, ezért az iráni stratégia középpontjába kell kerülnie. A szóvivő hozzátette, hogy a szoros "stratégiai ellenőrzése" új bevételeket biztosítana Iránnak, emellett jelentősen erősítené a hatalmi pozícióját.

A Hormuzi-szoros a legszűkebb pontján mindössze 22 kilométer széles. Emiatt Irán és Omán felségvizei együtt teljesen lefedik azt a víziutat, amelyen normál körülmények között a világ olaj- és LNG-szállítmányainak egyötöde halad át. Teherán korábban tranzitdíjak bevezetését is kilátásba helyezte a hajóforgalom számára. Ezt azonban Omán határozottan elutasította, arra hivatkozva, hogy a természetes tengerszorosokon a nemzetközi jog értelmében nem szedhető áthaladási díj.
Címlapkép: Getty Images
#hajó #egyesült államok #világ #konfliktus #tenger #olaj #irán #geopolitika #háború #egyesült arab emírségek #izraeli-iráni háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:46
18:29
18:22
18:14
18:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 14.
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
2026. május 14.
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
2026. május 14.
Burjánzik a bűn Magyarországon: ideje lenne lépni, brutálisak az állapotok ezeken a helyeken
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 14. csütörtök
Bonifác
20. hét
Május 14.
Mennybemenetel (Áldozócsütörtök)
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
2
4 napja
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
3
3 napja
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
4
1 napja
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
5
2 hete
Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Banktitok
A banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló információ vagy adat, amely ügyfél személyére, vagyoni helyzetére, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 18:02
Kvíz: Mestere vagy a mesterdetektíveknek? Csak az igazi Columbo-rajongók tudják az összes választ!
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 16:01
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
Agrárszektor  |  2026. május 14. 18:29
Váratlan pofont kapott az amerikai húsipar: ki nem találnád, mit lépett Kína
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!