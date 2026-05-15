2026. május 15. péntek Zsófia, Szonja
14 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, Egyesült Királyság - 2018. április 26: A Buckingham-palota előlépcsője reggel, napfelkeltekor, amikor senki sincs a közelben.
Világ

Végleg elzárják a pénzcsapot a brit királyi családnál: példátlan dolog történik, vége a mesés luxusnak

Pénzcentrum
2026. május 15. 15:40

Évtizedek óta először csökkentik a brit királyi család működését finanszírozó állami támogatást. Az András herceg körüli botrányok és a közpénzekkel való gazdálkodás miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik a monarchiára. A közvélemény és a politikusok egyaránt nagyobb átláthatóságot követelnek az eddig jórészt homályba burkolózó intézmény pénzügyeivel kapcsolatban - írta a BBC.

A királyi család finanszírozása eddig egy rendkívül bonyolult és zárt rendszerben működött. A következő időszakban azonban komoly kihívások és változások várhatók. Az uralkodói apanázs (Sovereign Grant) összege jelenleg rekordmagas, évi 137,9 millió font. Ez az összeg elsősorban a Buckingham-palota felújítási munkálatainak köszönhető. A brit pénzügyminisztérium viszont már jelezte, hogy a munkálatok 2027–2028-as befejezése után törvénymódosítással csökkentik a támogatást. Az elmúlt évek folyamatos emelései után ez lesz az első alkalom, hogy az intézménynek meg kell húznia a nadrágszíjat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pénzügyi szigorítás egybeesik a királyi család megítélésének romlásával. Ez nagyrészt a Jeffrey Epsteinnel is kapcsolatba hozott András herceg (Mountbatten-Windsor) botrányainak számlájára írható. A herceg magatartása komoly felháborodást keltett a szigetországban. Különösen a túlzott, adófizetőkre hárított utazási költségei, valamint a Royal Lodge-hoz fűződő vitatott bérleti szerződése borzolta a kedélyeket. Ennek hatására a brit parlament illetékes bizottsága idén nyáron átfogó vizsgálatot indít. A vizsgálat a korona birtokait kezelő független vállalat, a Crown Estate működésére, valamint a családtagok ingatlanbérleti szerződéseire is kiterjed.

Kapcsolódó cikkeink:

A társadalmi hangulat is egyértelműen változóban van. Bár a britek 64 százaléka továbbra is támogatja a monarchiát, egy közelmúltbeli felmérés szerint már csak 53 százalékuk gondolja úgy, hogy a királyi család megéri a ráköltött közpénzt. Alkotmányjogi szakértők szerint a pénzügyek területe mindig is a monarchia Achilles-sarka volt. Rendkívül rossz fényt vet az intézményre, ha az adófizetők pénzéből amúgy is mesésen gazdag embereket finanszíroznak, miközben az állami közkiadások más területeken egyre szűkösebbek.

A támogatás csökkentését eddig egy úgynevezett "arany racsni" szabály akadályozta meg. Ez a mechanizmus garantálta az éves juttatás növelését, ugyanakkor lehetetlenné tette annak mérséklését. A kormányzat most egyszeri kivételként teszi lehetővé a költségvetési vágást. Ez a lépés a jövőben egy új, alacsonyabb bázist jelent majd a számításokhoz. Maga a rendszer azonban sokak számára továbbra is átláthatatlan marad. Bár az uralkodói apanázst a Crown Estate nyereségének százalékában határozzák meg, a kiadásokat valójában teljes egészében az államkassza állja.

A tisztánlátást tovább nehezíti az állami és a magánvagyon folyamatos összemosódása. Az uralkodói apanázs mértéke nyilvános, azonban a magánvagyonként kezelt, de a mindenkori tisztséghez kötött birtokokból származó bevételek felett jóval kisebb a kontroll. Ilyen például a Lancasteri és a Cornwalli Hercegség, amelyek évi több tízmillió fontos bevételt generálnak. A monarchia kritikusai szerint ezeket az összegeket is közpénzként kellene kezelni. Szintén komoly ellenérzéseket szül, hogy a királyi család mentesül az örökösödési illeték alól. Bár a király és a trónörökös önkéntesen fizet jövedelemadót, magánbefektetéseik és örökségük pontos mértéke teljesen rejtve marad a nyilvánosság elől.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A család láthatóan érzékeli a hírnév romlásának kockázatát, és igyekszik alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Vilmos walesi herceg például elkezdte modernizálni a birtokában lévő Cornwalli Hercegséget. Célja, hogy a birtokot egyfajta "társadalmi hatású" szervezetként pozicionálja. Ennek jegyében a jövőben az eddig feudális jellegű ingatlanbirodalom a hajléktalanság felszámolására, szociális lakhatási projektekre és a környezetvédelemre koncentrál majd.

Ha a királyi család a szigorodó pénzügyi ellenőrzések közepette is meg akarja őrizni a társadalom bizalmát, a jövőben elengedhetetlen lesz a szemléletváltás. Gazdálkodásuknak egyértelműen azt kell tükröznie, hogy az intézmény a közszolgálatról, nem pedig a magánhaszonszerzésről szól. Szakértők szerint kizárólag ez az egyetlen módja annak, hogy az elavultnak tűnő pénzügyi kiváltságokat a modern kor elvárásaihoz igazítsák.
Címlapkép: Getty Images
#öröklés #adó #költségvetés #állami támogatás #vagyon #világ #társadalom #egyesült királyság #politika #királyi család #iii. károly

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:06
17:01
16:44
16:40
16:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 15.
Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 15.
Új trükköt találtak ki a zsebtolvajok: így fosztják ki a magyar turistáka külföldön
2026. május 15.
Végzetes fordulat a hazai lakáspiacon: hiába keresünk jóval kevesebbet, utolértük Ausztriát drágaságban
2026. május 15.
Felejtsd el a méregdrága bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 15. péntek
Zsófia, Szonja
20. hét
Május 15.
A család nemzetközi napja
Május 15.
Nemzetközi klímaváltozás akciónap
Május 15.
Az állat- és növényszeretet napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
2
4 napja
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
3
5 napja
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
4
2 napja
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
5
1 napja
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
PÉNZÜGYI KISOKOS
Műértéket
képviselnek a művészeti alkotások, gyűjtő értéket jelentenek egyrészt a művészeti alkotások, de olyan, tárgyak is, amelyek egyedi jellegük, ritkaságuk, esetleg pótolhatatlanságuk miatt kincsképző szerepet is képesek betölteni. Az idő múlásával értékük általában növekszik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 15. 17:06
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
Pénzcentrum  |  2026. május 15. 16:01
Új trükköt találtak ki a zsebtolvajok: így fosztják ki a magyar turistáka külföldön
Agrárszektor  |  2026. május 15. 16:32
Váratlan fordulat: vége az ukrán termékek beáramlásának?
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm