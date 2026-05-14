2026. május 14. csütörtök Bonifác
21 °C Budapest
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én.MTI/Koszticsák Szilárd
Világ

Az orosz nagykövettel egyeztetett Orbán Anita: ezt lehet tudni a kárpátaljai támadás után

Pénzcentrum
2026. május 14. 12:24

Fél 12 körül érkezett meg a Külügyminisztériumba Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövet, aki mintegy félórás egyeztetés után távozott az épületből. Magyar Péter miniszterelnök még szerdán jelentette be, hogy Orbán Anita külügyminiszter csütörtök délelőttre bekérette az orosz diplomatát a Kárpátalját is elérő szerdai orosz dróntámadás miatt - számolt be róla a Telex.

A kormányfő a kabinet nevében mélységesen elítélte a támadást, és hangsúlyozta: a háború kitörése óta ez volt az egyik legsúlyosabb olyan orosz dróncsapás, amely közvetlenül elérte Kárpátalja térségét. Elmondása szerint több település, köztük Munkács, Ungvár, Szolyva és kisebb kárpátaljai városok is találatot kaptak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Magyar Péter arról is beszélt, hogy a támadás idején a magyar határ közelében dolgozó magyar vasutasokat is veszély fenyegette. A MÁV vezetése tájékoztatta Vitézy Dávid közlekedési minisztert arról, hogy a csapi vasútállomás térségében tartózkodó magyar munkatársakat óvóhelyre kellett kísérni a légiriadó miatt. A miniszterelnök közlése szerint az érintetteket később biztonságban átszállították Magyarország területére.

A kormány álláspontja szerint a történtek újabb bizonyítékai annak, hogy a háború közvetlen biztonsági kockázatot jelent a régió országaira, köztük Magyarországra is.

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd
#kormány #biztonság #magyarország #ukrajna #külügyminisztérium #oroszország #világ #orosz #drón #orosz-ukrán háború #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:58
12:50
12:44
12:30
12:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 14.
Százezres ingyenpénzzel csábítanak új ügyfeleket a magyar bankok: sokan csak utólag veszik észre, mi a buktató
2026. május 13.
Százszorosára nőtt ez a népszerű piac alig pár év alatt: elképesztő, kikhez vándorolnak a milliárdok
2026. május 13.
Fű alatt a minden idők legnagyobb konfliktusa alakul a világban: ez az egy dolog a Föld teljes jövőjéről dönthet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 14. csütörtök
Bonifác
20. hét
Május 14.
Mennybemenetel (Áldozócsütörtök)
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
2
3 napja
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
3
4 napja
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
4
1 napja
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
5
3 napja
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyammarzs
Az adott értékpapírra jegyzett - a névérték százalékában kifejezett - vételi és eladási árfolyam különbsége százalékpontban (bázispontban) kifejezve. Az elsődleges forgalmazók tőzsdei és KELER OTC árfolyamjegyzésük során a változó kamatozású államkötvények esetén legfeljebb 1 százalékpontos árfolyammarzsot alkalmazhatnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 12:58
Óriási változást jelentettek be a 2026-os Sziget kapcsán: ezt senki nem látta jönni, ilyen még nem volt
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 12:50
Az azbesztbotrány helyszínére vezetett Gajdos László első útja: "Ez nem maradhat következmények nélkül!"
Agrárszektor  |  2026. május 14. 12:32
Elképesztő nyomás alatt a magyar gazdák: ez jelenthet kiutat a válságból?
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm