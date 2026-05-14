Nyílt levélben fordult Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterhez több ismert közgazdász és szakember.
Az orosz nagykövettel egyeztetett Orbán Anita: ezt lehet tudni a kárpátaljai támadás után
Fél 12 körül érkezett meg a Külügyminisztériumba Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövet, aki mintegy félórás egyeztetés után távozott az épületből. Magyar Péter miniszterelnök még szerdán jelentette be, hogy Orbán Anita külügyminiszter csütörtök délelőttre bekérette az orosz diplomatát a Kárpátalját is elérő szerdai orosz dróntámadás miatt - számolt be róla a Telex.
A kormányfő a kabinet nevében mélységesen elítélte a támadást, és hangsúlyozta: a háború kitörése óta ez volt az egyik legsúlyosabb olyan orosz dróncsapás, amely közvetlenül elérte Kárpátalja térségét. Elmondása szerint több település, köztük Munkács, Ungvár, Szolyva és kisebb kárpátaljai városok is találatot kaptak.
Magyar Péter arról is beszélt, hogy a támadás idején a magyar határ közelében dolgozó magyar vasutasokat is veszély fenyegette. A MÁV vezetése tájékoztatta Vitézy Dávid közlekedési minisztert arról, hogy a csapi vasútállomás térségében tartózkodó magyar munkatársakat óvóhelyre kellett kísérni a légiriadó miatt. A miniszterelnök közlése szerint az érintetteket később biztonságban átszállították Magyarország területére.
A kormány álláspontja szerint a történtek újabb bizonyítékai annak, hogy a háború közvetlen biztonsági kockázatot jelent a régió országaira, köztük Magyarországra is.
Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd
Orbán Anita külügyminiszter videóüzenetben közölte, hogy az új kabinet első kormányülésén napirendre veszik a támadást.
A beszámolók szerint az energetikai infrastruktúrát találta el a felrobbant drón Szolyván.
