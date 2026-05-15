Orosz rakétacsapás ért egy kijevi lakóépületet szerda este. A támadásban 24 ember, köztük három gyermek vesztette életét.
Donald Trumpnál betelt a pohár: meglépte a legrosszabbat a közel-keleti állam, veszélyben a világ kőolajellátása
Irán továbbra sem bízik az Egyesült Államokban, a pakisztáni közvetítéssel zajló béketárgyalások pedig elakadtak – jelentette ki Abbász Aragcsi. Az iráni külügyminiszter minderről pénteken Újdelhiben beszélt, ahol a BRICS-országok külügyminiszteri találkozóján vett részt - közölte a Reuters.
Aragcsi újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy Teherán csak akkor hajlandó tárgyalni Washingtonnal, ha az komolyan gondolja a békét. A külügyminiszter szerint az amerikaiak valódi szándékait illetően "ellentmondásos üzenetek" vetettek fel kétségeket az iráni oldalon. A pakisztáni közvetítéssel folyó egyeztetések azután függesztődtek fel, hogy a felek a múlt héten kölcsönösen elutasították egymás legújabb javaslatait. Aragcsi úgy fogalmazott, hogy a közvetítési folyamat nem bukott meg, de "nehézségekbe" ütközött - közölte a Reuters.
A Hormuzi-szoros helyzete az egyik legfőbb vitapont. Irán a februárban indult amerikai–izraeli háború óta gyakorlatilag lezárta a szorost a hajóforgalom jelentős része előtt. Normál körülmények között ezen az útvonalon halad át a világ tengeri úton szállított kőolaj- és földgázkészletének mintegy ötöde.
A lezárás éppen ezért komoly hatást gyakorol a globális energia- és nyersanyagpiacokra.
Aragcsi kijelentette, hogy a szoroson minden hajó áthaladhat. Kivételt csupán az Iránnal háborúban álló országok hajói jelentenek, de az áthaladás feltétele az iráni haditengerészettel való előzetes egyeztetés. Az iráni diplomata az X közösségi platformon azt is közölte, hogy indiai kollégájával, Szubrahmanjam Dzsaisankarral is egyeztetett. Neki is hangsúlyozta, hogy Irán továbbra is ellátja történelmi feladatát a Hormuzi-szoros biztonságának szavatolójaként.
A múlt hónapban ugyan tűzszünetet jelentettek be a felek, de tartós békemegállapodás azóta sem született. Aragcsi elmondta, hogy Teherán a diplomáciai rendezés érdekében igyekszik betartani a tűzszünetet. Hozzátette ugyanakkor, hogy szükség esetén készek visszatérni a fegyveres harchoz. Arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt tizenhárom hónapban az Egyesült Államok és Izrael már kétszer is légicsapásokkal szakította meg a tárgyalásokat.
Donald Trump amerikai elnök nem sokkal Aragcsi nyilatkozata előtt közölte, hogy fogy a türelme Iránnal szemben. Hozzátette, hogy a Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott megbeszélésein már megállapodtak arról, hogy Teheránnak meg kell nyitnia a szorost. Arra a kérdésre, hogy Irán nyitott lenne-e egy esetleges kínai közvetítésre, Aragcsi pozitívan reagált. Kiemelte, hogy Pekinggel stratégiai partnerséget ápolnak, így kifejezetten üdvözölnék Kína diplomáciai erőfeszítéseit.
