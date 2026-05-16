Hatalmas csapást mért Izrael: célkeresztbe került a véres terrortámadás fő kitervelője

Az izraeli hadsereg célzott légicsapást mért a Hamász gázai vezetőjére, Izz ad-Dín Haddádra. Ő volt a tavaly október 7-i terrortámadás egyik fő kitervelője. Emellett a túszokért felelős parancsnokként is tevékenykedett, így ő számított az utolsó, még életben lévő magas rangú Hamász-vezetőnek. Sorsa hivatalosan még nem tisztázott, de izraeli biztonsági források szerint a kiiktatása nagy valószínűséggel sikeres volt.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter péntek este közölte, hogy a támadás Gázaváros Rimal negyedében ért egy lakóépületet. Az izraeli hírszerzés mintegy másfél hétig követte a célpontot. A csapásmérésre csak akkor adtak parancsot, amikor megbizonyosodtak arról, hogy a vezető előbújt a rejtekéből. Palesztin beszámolók szerint az akciónak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak.

Haddád Mohammed Szinvár tavaly májusi halála után vette át a Hamász gázai katonai szárnyának irányítását. Ezt követően hónapokig vezette az izraeli körözési listákat. A háború alatt ő felelt az elhurcolt túszokért, akiket saját védelme érdekében gyakran élő pajzsként gyűjtött maga köré. A folyékonyan héberül beszélő terrorista az övezet északi részén személyesen is őrzött foglyokat.

Ezt több kiszabadult túsz, köztük a határnál elrabolt katonanők is megerősítették. Az ötvenes éveiben járó, folyamatosan bujkáló parancsnok a lelepleződés elkerülése érdekében az elmúlt időszakban a külsejét is megváltoztatta: haját feketére festette, szakállát pedig nagyrészt levágta.