Teljesen kilóg a többi nyelv közül a magyar: váratlan dolog teszi ennyire különlegessé az anyanyelvünket

A magyar nyelv egy olyan kulturális kapocs is, amely földrajzi határokon átívelve köti össze a közösségeket. De miért számít a magyar nyelv egyedülállónak a világon? És miben tér el leginkább a legtöbb európai nyelvtől? A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt mutatjuk meg, hogyan rajzolódik ki a magyar nyelv jelenléte Európában és a világ különböző pontjain.

Bár a magyarul beszélők száma a népességfogyás miatt lassan csökken, nyelvünk továbbra is azon kevés nyelvek közé tartozik, amelyeket több mint 10 millióan beszélnek anyanyelvi szinten. Ez globális összevetésben igazán jelentősnek számít. A magyar nyelv földrajzi eloszlása azonban nem egyenletes. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a legnagyobb határon túli közösség Romániában él, ahol több mint egymillió magyar található. Szlovákiában több mint 420 ezer magyar igyekszik boldogulni, míg Szerbiában közel 185 ezer fős közösség található. Az adásból kiderül, hogy kisebb, de szintén jelentős közösségek élnek Ukrajnában és Ausztriában, és ezek jellemzően a határ menti területeken koncentrálódnak, ami egyértelműen a történelmi okokra vezethető vissza.

De nem kizárólag a földrajzi jelenlét teszi különlegessé a magyar nyelvet. A nyelv szerkezete szintén egyedülálló. Nem véletlen, hogy az egyik legnehezebben tanulható nyelvként definiálják. Míg a legtöbb európai nyelv az indoeurópai nyelvcsaládba tartozik, a magyar teljesen eltérő rendszerben működik. Ez a különbség már az alapvető szókincsben is megmutatkozik, ami saját elemekből épül fel, és egy belső logika mentén szerveződik. A gazdag toldalékrendszer, a 14 magánhangzó, valamint az olyan hangok, mint az „ő” és „ű” mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar különleges helyet foglal el a nyelvek között.

