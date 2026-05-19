Egy védőfelszerelést viselő mérnök egy táblagép segítségével felügyeli a gyártósorokat egy nyüzsgő gyárban. Ez a kép a modern ipari műveletek és a technológia lényegét ragadja meg.
Gazdaság

Kiszálltak a BMW és az Audi ellenőrei a hazai akkumulátorgyárba: végre kiderült a teljes igazság a működésről

Pénzcentrum
2026. május 19. 14:01

A világ akkumulátorgyárai közül elsőként a CATL debreceni üzeme szerezte meg a német autóipari szereplők által alapított RSCI fenntarthatósági tanúsítványát. A független vizsgálat igazolta, hogy a létesítmény munkavédelmi, környezetirányítási és társadalmi felelősségvállalási szempontból is megfelel a szigorú iparági elvárásoknak.

A Responsible Supply Chain Initiative (RSCI) rendszert 2021-ben hozta létre a Német Autóipari Szövetség. A kezdeményezést tizennégy vezető márka, köztük az Audi, a BMW, a Mercedes-Benz és a Volkswagen bevonásával indították el, hogy egységes minősítési keretrendszert biztosítsanak az ellátási lánc szereplői számára. A szervezet idén áprilisban tartott auditot a CATL debreceni gyárában.

A vizsgálat során a vállalat a maximális 100 pontból 86-ot ért el. Az ellenőrök súlyos vagy kritikus hiányosságot nem tártak fel. Ez az eredmény várhatóan tovább erősíti az európai autógyártók bizalmát a magyarországi üzemben és az ott készülő termékekben - jelentette a Telex.

A tanúsítvány legnagyobb értéke, hogy az állami hatóságoktól teljesen független, objektív ellenőrzést garantál. Bár a dokumentum önmagában nem zárja ki a múltbeli vagy jövőbeli fennakadásokat, a jelenlegi állapotok alapján a gyár biztonságosan és az előírásoknak megfelelően működik. A debreceni üzemben korábban ugyan előfordultak szabálytalanságok, mint például a veszélyes anyagok engedély nélküli raktározása. A gödi Samsung-gyárhoz hasonló, kirívóan súlyos esetek azonban eddig nem történtek.

Címlapkép: Getty Images
#gyár #gazdaság #debrecen #németország #környezetvédelem #fenntarthatóság #autóipar #bizalom #akkugyár #akkumulátorgyár #catl

