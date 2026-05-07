2026. május 7. csütörtök Gizella
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hiába szelektáljuk a hulladékot: kiderült a kellemetlen igazság, amit az EU sem akar bevallani
Vásárlás

Hiába szelektáljuk a hulladékot: kiderült a kellemetlen igazság, amit az EU sem akar bevallani

Pénzcentrum
2026. május 7. 18:34

Az Európai Unió egyre ambiciózusabb célokat határoz meg a csomagolások újrahasznosítására, ám a valódi kérdés inkább az, hogy fenntarthatóvá tehető‑e egy olyan rendszer, amely alapvetően az egyszeri használatra épül. Egy elemzés szerint a globális és európai adatok azt mutatják: a hulladékkezelés javítása önmagában nem képes felülírni az egyszer használatos modell logikáját. Valódi előrelépést azok a megoldások hozhatnak, amelyek nem a keletkező hulladékot próbálják kezelni, hanem magát az egyszer használat szükségességét csökkentik, ilyenek például az edényvisszaváltó vagy edénymegosztó rendszerek, amelyek már több országban bizonyították életképességüket.

A műanyagszennyezés valódi oka maga az anyag, hanem az, hogy túl nagy mennyiségben és túl rövid ideig használjuk, majd hulladékként gyenge arányban hasznosítjuk újra. Az OECD adatai szerint a globális műanyagtermelés 2000 és 2019 között megduplázódott, a hulladék mennyisége pedig 353 millió tonnára nőtt, ennek mindössze 9 százalékát hasznosították újra. A szám megdöbbentő, ráadásul a rendszer alapvető működését mutatja.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Európában a helyzet ugyan valamivel jobb, de a tendencia itt is hasonló: az Eurostat szerint 2023-ban fejenként 35,3 kilogramm műanyag csomagolási hulladék keletkezett, amelynek 42,1 százalékát hasznosították újra. Magyarországon ez az arány 23 százalék.

Közben a teljes csomagolási hulladék mennyisége – vagyis nemcsak a műanyag, hanem a papír, az üveg és a fém együtt – folyamatosan nő. Az EU-ban egy fő évente közel 190 kilogramm csomagolási hulladékot termel, ami több mint 20 százalékos növekedés egy évtized alatt – olvassuk a Reuters egyik korábbi cikkében.

Hiába fejlődik az újrahasznosítás folyamatosan, ha nem elég gyorsan ahhoz, hogy ellensúlyozza az egyszer használatos rendszer növekedését - írja a Körkörös.hu friss cikke.

A szabályozás igyekszik reagálni erre, az EU új csomagolási rendelete minden csomagolást újrahasznosíthatóvá tenne, és növelné az újrahasznosított tartalom arányát. Ami logikus lépés, mégsem oldja meg az alapellentmondást. A szabályozás ugyanis abból indul ki, hogy az egyszer használatos modell fenntarthatóbbá tehető. Az adatok viszont azt mutatják: az újrahasznosítás folyamatosan a növekvő mennyiség után fut.

Mostantól 14%-kal kevesebb műanyagból készül számos szeletelt PICK szalámi csomagolása (x)
EZ IS ÉRDEKELHET
Mostantól 14%-kal kevesebb műanyagból készül számos szeletelt PICK szalámi csomagolása (x)
A plasztik csomagolás mérete csökkent, minden más változatlan

Fontos technológiai probléma, hogy a csomagolások többrétegűek, szennyezettek, kevert anyagokból állnak. Feldolgozásuk drága és bizonytalan. Ezért kerülnek előtérbe az úgynevezett „advanced recycling” megoldások – a The Guardian egyik összefoglalójából azonban kiderül, hogy a gyakorlatban a legtöbbször inkább üzemanyagot állítanak elő műanyagból, ami nem újrahasznosítás.

A bioalapú és komposztálható anyagok sem jelentenek automatikus megoldást. Az Európai Bizottság szerint ezek használata csak korlátozott esetekben indokolt, és nem helyettesíti a csökkentést vagy az újrahasználatot.

A következtetés ebben az esetben is ugyanaz: a rendszer nem az egyszeri használatot kérdőjelezi meg, hanem annak következményeit próbálja kezelni.

Ezt erősíti meg az ENSZ Környezetvédelmi Programja is: a műanyagszennyezés csökkentésének első lépése a felesleges használat visszaszorítása, ezt követi az újrahasználat, és csak ezután az újrahasznosítás. Ez a sorrend nem véletlen.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szelektív gyűjtés fontos, de egy túltermelő rendszerben csak a végén avatkozik be. A fogyasztó eldöntheti, melyik kukába dobja a csomagolást, de azt nem, hogy a rendszer miért termel minden alkalommal újat.

Miért lehet jó gyakorlat az edényvisszaváltás?

Az ételrendelés világában az egyszer használatos csomagolás nem melléktermék, hanem maga a működés alapja. Egy rendelés több elemből álló hulladékcsomagot generál – doboz, fedél, zacskó, evőeszköz –, amely perceken belül feleslegessé válik. A Körkörös.hu korábbi elemzései is rámutattak: ebben a modellben az újrahasznosítás szükségszerűen korlátozott hatású, mert a rendszer eleve hulladéktermelésre épül. A kérdés így nem az, hogyan kezeljük ezt a hulladékot, hanem az, hogyan előzzük meg.

Itt jelennek meg az edényvisszaváltó és edénymegosztó rendszerek. Ezek nem „jobb csomagolások”, hanem más logikát követnek. Nem minden rendeléshez gyártanak új csomagolást, hanem ugyanazt az edényt forgatják vissza újra és újra.

Ez a különbség alapvető: az egyszer használatos rendszer minden használatnál új anyagot igényel. Az újrahasználati rendszer ugyanazt az anyagot tartja körforgásban. Nem a hulladékot kezeli jobban, hanem szemetet hoz létre.

Az ilyen rendszerek nagyságrendileg csökkenthetik a műanyagszennyezést, miközben gazdaságilag is működőképesek lehetnek.

A körforgásos gazdaság valódi kérdése tehát nem az, hogy technológiai eszközökkel fenntarthatóvá tehető-e az egyszer használatos modell, hanem az, hogy mikor kezdjük el csökkenteni az egyszeri használat szükségességét.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #hulladék #európai unió #eu #csomagolás #oecd #ensz #környezetvédelem #környezetszennyezés #műanyag #hulladékgazdálkodás

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
42 perce
Kedvencem amikor pl egy SD-kártya 10x annyi eldobandó műanyagba van becsomagolva mint maga a kártya, pedig egy papírzacskó is elég lenne.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:23
19:15
19:07
18:58
18:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 7.
Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról
2026. május 7.
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
2026. május 7.
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2026. május 7.
Ez Magyarország kedvenc autója 2026-ban: toronymagasan veri a Suzukit, Skodát, sokan meg fognak lepődni
2026. május 6.
Megdöbbentő adatok érkeztek: kilátástalan helyzetbe kerültek a fiatalok Magyarországon, rengetegen érintettek
NAPTÁR
Tovább
2026. május 7. csütörtök
Gizella
19. hét
Május 7.
Jelszó világnap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban
2
2 hete
Megtörtént az áttörés a forintnál: akár negyven százalékkal olcsóbban vásárolhatunk az ismert áruházban
3
3 hete
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
4
1 hete
Újabb multi húzza le a rolót Magyarországon: rengeteg plázában ott voltak, most végleg kivonulnak
5
4 hete
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati tőkebefektetés
Perspektivikus, de múltnélkülisége vagy egyéb más okból kockázatos cégbe történő befektetés, ahol a befektető résztulajdonossá válik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 7. 18:58
Durva szigor élesedik, kitiltják a belvárosból ezeket az autókat nyártól: rengetegen kaphatnak bírságot
Pénzcentrum  |  2026. május 7. 18:11
Kútba eshet a Mol szerbiai üzlete: megszólalt a miniszterelnök, visszadobták a magyar ajánlatot
Agrárszektor  |  2026. május 7. 18:33
Veszélyes hús kerülhetett rengeteg boltba: hatalmas botrányt lepleztek le
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm