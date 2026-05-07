Hiába szelektáljuk a hulladékot: kiderült a kellemetlen igazság, amit az EU sem akar bevallani

Az Európai Unió egyre ambiciózusabb célokat határoz meg a csomagolások újrahasznosítására, ám a valódi kérdés inkább az, hogy fenntarthatóvá tehető‑e egy olyan rendszer, amely alapvetően az egyszeri használatra épül. Egy elemzés szerint a globális és európai adatok azt mutatják: a hulladékkezelés javítása önmagában nem képes felülírni az egyszer használatos modell logikáját. Valódi előrelépést azok a megoldások hozhatnak, amelyek nem a keletkező hulladékot próbálják kezelni, hanem magát az egyszer használat szükségességét csökkentik, ilyenek például az edényvisszaváltó vagy edénymegosztó rendszerek, amelyek már több országban bizonyították életképességüket.

A műanyagszennyezés valódi oka maga az anyag, hanem az, hogy túl nagy mennyiségben és túl rövid ideig használjuk, majd hulladékként gyenge arányban hasznosítjuk újra. Az OECD adatai szerint a globális műanyagtermelés 2000 és 2019 között megduplázódott, a hulladék mennyisége pedig 353 millió tonnára nőtt, ennek mindössze 9 százalékát hasznosították újra. A szám megdöbbentő, ráadásul a rendszer alapvető működését mutatja.

Európában a helyzet ugyan valamivel jobb, de a tendencia itt is hasonló: az Eurostat szerint 2023-ban fejenként 35,3 kilogramm műanyag csomagolási hulladék keletkezett, amelynek 42,1 százalékát hasznosították újra. Magyarországon ez az arány 23 százalék.

Közben a teljes csomagolási hulladék mennyisége – vagyis nemcsak a műanyag, hanem a papír, az üveg és a fém együtt – folyamatosan nő. Az EU-ban egy fő évente közel 190 kilogramm csomagolási hulladékot termel, ami több mint 20 százalékos növekedés egy évtized alatt – olvassuk a Reuters egyik korábbi cikkében.

Hiába fejlődik az újrahasznosítás folyamatosan, ha nem elég gyorsan ahhoz, hogy ellensúlyozza az egyszer használatos rendszer növekedését - írja a Körkörös.hu friss cikke.

A szabályozás igyekszik reagálni erre, az EU új csomagolási rendelete minden csomagolást újrahasznosíthatóvá tenne, és növelné az újrahasznosított tartalom arányát. Ami logikus lépés, mégsem oldja meg az alapellentmondást. A szabályozás ugyanis abból indul ki, hogy az egyszer használatos modell fenntarthatóbbá tehető. Az adatok viszont azt mutatják: az újrahasznosítás folyamatosan a növekvő mennyiség után fut.

Fontos technológiai probléma, hogy a csomagolások többrétegűek, szennyezettek, kevert anyagokból állnak. Feldolgozásuk drága és bizonytalan. Ezért kerülnek előtérbe az úgynevezett „advanced recycling” megoldások – a The Guardian egyik összefoglalójából azonban kiderül, hogy a gyakorlatban a legtöbbször inkább üzemanyagot állítanak elő műanyagból, ami nem újrahasznosítás.

A bioalapú és komposztálható anyagok sem jelentenek automatikus megoldást. Az Európai Bizottság szerint ezek használata csak korlátozott esetekben indokolt, és nem helyettesíti a csökkentést vagy az újrahasználatot.

A következtetés ebben az esetben is ugyanaz: a rendszer nem az egyszeri használatot kérdőjelezi meg, hanem annak következményeit próbálja kezelni.

Ezt erősíti meg az ENSZ Környezetvédelmi Programja is: a műanyagszennyezés csökkentésének első lépése a felesleges használat visszaszorítása, ezt követi az újrahasználat, és csak ezután az újrahasznosítás. Ez a sorrend nem véletlen.

A szelektív gyűjtés fontos, de egy túltermelő rendszerben csak a végén avatkozik be. A fogyasztó eldöntheti, melyik kukába dobja a csomagolást, de azt nem, hogy a rendszer miért termel minden alkalommal újat.

Miért lehet jó gyakorlat az edényvisszaváltás?

Az ételrendelés világában az egyszer használatos csomagolás nem melléktermék, hanem maga a működés alapja. Egy rendelés több elemből álló hulladékcsomagot generál – doboz, fedél, zacskó, evőeszköz –, amely perceken belül feleslegessé válik. A Körkörös.hu korábbi elemzései is rámutattak: ebben a modellben az újrahasznosítás szükségszerűen korlátozott hatású, mert a rendszer eleve hulladéktermelésre épül. A kérdés így nem az, hogyan kezeljük ezt a hulladékot, hanem az, hogyan előzzük meg.

Itt jelennek meg az edényvisszaváltó és edénymegosztó rendszerek. Ezek nem „jobb csomagolások”, hanem más logikát követnek. Nem minden rendeléshez gyártanak új csomagolást, hanem ugyanazt az edényt forgatják vissza újra és újra.

Ez a különbség alapvető: az egyszer használatos rendszer minden használatnál új anyagot igényel. Az újrahasználati rendszer ugyanazt az anyagot tartja körforgásban. Nem a hulladékot kezeli jobban, hanem szemetet hoz létre.

Az ilyen rendszerek nagyságrendileg csökkenthetik a műanyagszennyezést, miközben gazdaságilag is működőképesek lehetnek.

A körforgásos gazdaság valódi kérdése tehát nem az, hogy technológiai eszközökkel fenntarthatóvá tehető-e az egyszer használatos modell, hanem az, hogy mikor kezdjük el csökkenteni az egyszeri használat szükségességét.