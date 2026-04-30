Két újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ezek a kerületek készülhetnek, itt viszik júniusban és júliusban a lomokat

Két újabb kerület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra a MOHU a honlapján: a XV. kerületben, vagyis Rákospalota-Pestújhely-Újpalota területén június közepétől a végéig lesz a lomkikészítési időszak, míg a XIV. kerületben, Zugló területén június végén és július első felében lesz a lomtalanítás 2026-ban. A kerületenként a 11, illetve 13 körzetre különböző dátumok vonatkoznak, és Zuglóban a körzetbeosztás is változott! Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!

Minden eddig ismert budapesti lomtalanítási dátumot ebben a cikkben gyűjtöttünk össze. A listánkat mindig frissítjük, amint újabb dátum derül ki. Ha ebben a cikkben nem találtad meg a saját kerületed, nézd meg a fenti linken, hátha már azóta a MOHU azt is közzétette.

Az I., az V., a VIII., a X., a XI., a XIII., a XIX., a XXI., a XXII. és a XXIII. kerület dátumai után a MOHU újabb két kerület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra: a XIV. és XV. kerületiek már be is írhatják a naptárba az időpontokat. A lomtalanítás már februárban megtörtént a XXI. és az V. kerületben. A XIII., XXII. és I. kerületre került sor márciusban, áprilisban pedig a VIII. kerület és a XIX. kerületekre.

A XXIII. kerületben május elején viszik a lomokat, X. kerületben május közepén, a XI. kerületben pedig május végén és június elején. Most pedig már azt is tudjuk, hogy a XV. kerületben június közepén, a XIV. kerületben pedig június végétől július első feléig viszik el a lomokat.

Rákospalota-Pestújhely-Újpalota lomtalanítás Budapest 15. kerület, 2026

június 14-28.

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 15. kerületben június 15. és 29. között lesz lomtalanítás, nagyjából abban az időszakban, amikor tavaly is. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota területén összesen 11 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:

1. körzet: június 14., vasárnap

2. körzet: június 15., hétfő

3. körzet: június 16., kedd

4. körzet: június 17., szerda

5. körzet: június 18., csütörtök

6. körzet: június 21., vasárnap

7. körzet: június 22., hétfő

8. körzet: június 23., kedd

9. körzet: június 24., szerda

10. körzet: június 25., csütörtök

11. körzet: június 28., vasárnap

Zugló lomtalanítás Budapest 14. kerület, 2026

június 30. - július 16.

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 14. kerületben június 30. és július 16 között lesz lomtalanítás. Újbudán 2026-ban összesen - a tavalyi 12 körzettől eltérően - 13 körzet lesz, tehát változhatott a körzetek beosztása, nem árt ellenőrizni! A 2026-os körzetfelosztás az alábbi térképen látható. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:

1. körzet: június 30., kedd

2. körzet: július 1., szerda

3. körzet: július 2., csütörtök

4. körzet: július 5., vasárnap

5. körzet: július 6., hétfő

6. körzet: július 7., kedd

7. körzet: július 8., szerda

8. körzet: július 9., csütörtök

9. körzet: július 12., vasárnap

10. körzet: július 13., hétfő

11. körzet: július 14., kedd

12. körzet: július 15., szerda

13. körzet: július 16., csütörtök

Ha tartják a kerületek tavalyi sorrendjét, akkor a következő kerület, amelynek a dátuma kiderülhet, az a IV. kerület lesz, vagyis Újpest.

Nem dobnak már be szórólapot sem A MOHU márciusban arra hívta fel a budapesti ügyfelek figyelmét, hogy az áprilistól esedékes, lakossági lomtalanítással kapcsolatos, aktualizált tájékoztatót már nem szórólap formájában juttatják el a fővárosi lakosok részére. A részletes információk a havi számlához csatolt melléklettel jutnak el az ügyfelekhez, ugyanazon a csatornán, amelyen a számla is (postai vagy elektronikus úton).

Mit lehet kitenni és mit nem lomtalanításkor?

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.

Kihelyezhető:

háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába

bútor

matrac

szőnyeg, bőrönd

nagyméretű sportszer (pl. síléc)

használati tárgy pl.: gyermekfürdető

Lapra szerelt fahulladékok külön gyűjtése Kérik, hogy a fahulladékokat az egyéb lomoktól elkülönítve helyezzék ki. A fából készült lomok szelektív begyűjtése lehetővé teszi ezen értékes anyag hatékony újrahasznosítását, ezért munkatársaink azt egyéb körülmények figyelembevétele mellett – lehetőség szerint külön célgéppel – szállítják el a lomtalanítás alkalmával.



A fahulladékok közé helyezhető: tömör fa, deszka, léc, forgácslap, lapra szerelt bútorok (a bútor részét képező zsanér, kilincs, fióksín, csavarok benne maradhatnak), OSB-lapok, rétegelt lemez, lapra szerelt faláda, rekesz, raklap. Kérik, hogy a fahulladékok közé ne helyezzen kerti zöldhulladékot, nem lapra szerelt bútort, kárpitozott bútort, egyéb anyagot tartalmazó fahulladékot (pl. rászögelt szövet, ráragasztott tükör), MDF/HDF lapot, fa nyílászárót.

Nem helyezhető ki:

a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém) építési és bontási törmelék (pl. csempe) sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs síküveg, zöldhulladék, textil ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék elektromos és elektronikai hulladék

Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!

Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.

Jön az új lomtalanítási rendszer

Korábban nagy felbolydulást okozott a bejelentés, hogy megszüntetnék a lomtalanítást eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.

A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.