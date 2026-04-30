Parkert tavaly még rekordot jelentő teljesítmény miatt istenítették a szurkolók, a mostani kieséssel viszont elfogyott a vezetőség türelme.
Két újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ezek a kerületek készülhetnek, itt viszik júniusban és júliusban a lomokat
Két újabb kerület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra a MOHU a honlapján: a XV. kerületben, vagyis Rákospalota-Pestújhely-Újpalota területén június közepétől a végéig lesz a lomkikészítési időszak, míg a XIV. kerületben, Zugló területén június végén és július első felében lesz a lomtalanítás 2026-ban. A kerületenként a 11, illetve 13 körzetre különböző dátumok vonatkoznak, és Zuglóban a körzetbeosztás is változott! Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
Minden eddig ismert budapesti lomtalanítási dátumot ebben a cikkben gyűjtöttünk össze. A listánkat mindig frissítjük, amint újabb dátum derül ki. Ha ebben a cikkben nem találtad meg a saját kerületed, nézd meg a fenti linken, hátha már azóta a MOHU azt is közzétette.
Az I., az V., a VIII., a X., a XI., a XIII., a XIX., a XXI., a XXII. és a XXIII. kerület dátumai után a MOHU újabb két kerület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra: a XIV. és XV. kerületiek már be is írhatják a naptárba az időpontokat. A lomtalanítás már februárban megtörtént a XXI. és az V. kerületben. A XIII., XXII. és I. kerületre került sor márciusban, áprilisban pedig a VIII. kerület és a XIX. kerületekre.
A XXIII. kerületben május elején viszik a lomokat, X. kerületben május közepén, a XI. kerületben pedig május végén és június elején. Most pedig már azt is tudjuk, hogy a XV. kerületben június közepén, a XIV. kerületben pedig június végétől július első feléig viszik el a lomokat.
Rákospalota-Pestújhely-Újpalota lomtalanítás Budapest 15. kerület, 2026
- június 14-28.
A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 15. kerületben június 15. és 29. között lesz lomtalanítás, nagyjából abban az időszakban, amikor tavaly is. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota területén összesen 11 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:
- 1. körzet: június 14., vasárnap
- 2. körzet: június 15., hétfő
- 3. körzet: június 16., kedd
- 4. körzet: június 17., szerda
- 5. körzet: június 18., csütörtök
- 6. körzet: június 21., vasárnap
- 7. körzet: június 22., hétfő
- 8. körzet: június 23., kedd
- 9. körzet: június 24., szerda
- 10. körzet: június 25., csütörtök
- 11. körzet: június 28., vasárnap
Zugló lomtalanítás Budapest 14. kerület, 2026
- június 30. - július 16.
A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 14. kerületben június 30. és július 16 között lesz lomtalanítás. Újbudán 2026-ban összesen - a tavalyi 12 körzettől eltérően - 13 körzet lesz, tehát változhatott a körzetek beosztása, nem árt ellenőrizni! A 2026-os körzetfelosztás az alábbi térképen látható. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:
- 1. körzet: június 30., kedd
- 2. körzet: július 1., szerda
- 3. körzet: július 2., csütörtök
- 4. körzet: július 5., vasárnap
- 5. körzet: július 6., hétfő
- 6. körzet: július 7., kedd
- 7. körzet: július 8., szerda
- 8. körzet: július 9., csütörtök
- 9. körzet: július 12., vasárnap
- 10. körzet: július 13., hétfő
- 11. körzet: július 14., kedd
- 12. körzet: július 15., szerda
- 13. körzet: július 16., csütörtök
Ha tartják a kerületek tavalyi sorrendjét, akkor a következő kerület, amelynek a dátuma kiderülhet, az a IV. kerület lesz, vagyis Újpest.
Mit lehet kitenni és mit nem lomtalanításkor?
Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Kihelyezhető:
- háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába
- bútor
- matrac
- szőnyeg, bőrönd
- nagyméretű sportszer (pl. síléc)
- használati tárgy pl.: gyermekfürdető
Nem helyezhető ki:
- a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék
- szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém)
- építési és bontási törmelék (pl. csempe)
- sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs
- síküveg, zöldhulladék, textil
- ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék
- elektromos és elektronikai hulladék
Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!
Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.
Jön az új lomtalanítási rendszer
Korábban nagy felbolydulást okozott a bejelentés, hogy megszüntetnék a lomtalanítást eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.
A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.
A hozamok csökkenése lefelé húzhatja a lakáshitelek kamatát, ami új vevőket hozhat vissza az ingatlanpiacra.
Elképesztő drágulás söpör végig az országon: csapdába kerülhetnek azok, akik most lépnének be a piacra
Tovább folytatódott az ingatlanok drágulása az év utolsó negyedévében, így országosan több mint 23 százalékos volt az éves áremelkedés.
Ez lehet a leköszönő kormány egyik legutolsó döntése: ezt a két embert visszaküldi jól fizető EU-s pizíciójába
A meglepően korai lépést Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter jelentette be.
Indult egy petíció egy új ünnepnap bevezetéséről a Rákóczi-szabadságharc jelentősége és történelmi súlya elismerése érdekében.
Országos átlagban 95 napra nőtt a lakások és családi házak értékesítési ideje, miközben a vevők alkupozíciója jelentősen erősödött.
A jó állapotú, reálisan árazott lakások gyorsan gazdára találnak, miközben a túlárazott ingatlanok hónapokra beragadnak a kínálatban.
Egy tipikus első lakásvásárló mozgásterét jelentő 60 millió forintos költségvetésből átlagosan 44 négyzetméteres használt téglalakást lehet venni Budapesten 2026 elején.
A hét közepén érkező átmeneti lehűlés és a hajnali fagyok után a hosszú hétvégére visszatér a tavaszias jó idő. Csapadékra nem kell számítani.
Három kulcsfontosságú terület élére nevezett meg tárcavezetőket Magyar Péter: vezetőt kapott a kulturával, technológiával foglalkozó tárca, és egy kormánybiztost is megnevezett.
Elképesztő, milyen alacsony a Duna vízszintje: nagyon kellene a csapadék, megint látszik az Ínség-szikla
A tartósan aszályos időjárás miatt a Duna vízállása Budapestnél 90 centiméter alá süllyedt: a Gellért-hegy lábánál ismét felszínre került a ritkán látható Ínség-szikla.
Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök felajánlotta lemondását a pártelnöki posztról, de ezt a testület nem fogadta el.
Elképesztő módszerrel babrálták meg a villanyórát a népszerű hazai üdülőhelyen: rengeteg pénzt hozott a tiltott trükk, míg le nem csaptak az ellenőrök
Vádat emeltek egy Balaton-parti pékség koszovói tulajdonosa ellen, aki a villanyóra manipulálásával több mint ötmillió forint értékben lopott áramot.
Kilencvennyolc éves korában elhunyt Edith Eva Eger magyar származású klinikai pszichológus és holokauszttúlélő, a világhírű "A döntés" című könyv szerzője.
Az árplafon és az emelkedő építési költségek szorításában a fejlesztői késedelmek vagy csődök terheit jelenleg a vevők viselik.
Franciaország 2027-től minden új épületben betiltja a gázkazánok telepítését, ami a lakó- és kereskedelmi ingatlanokat egyaránt érinti.
Alig két héttel a választási vereség után a Fidesz-közeli gazdasági elit tagjai állítólag feszített tempóban menekítik külföldre vagyonukat.
Súlyos tévhit dőlt meg a hazai ingatlanokról: teljesen más oka van annak, hogy ennyien élnek saját lakásban
Európában szélsőséges különbségek látszanak a lakástulajdonlásban, miközben a számok mögött teljesen eltérő gazdasági és történeti modellek húzódnak meg.
Egyre gyorsul ezeknek a fáknak a pusztulása Magyarországon: súlyos bajt jelez, amit már nem lehet megállítani?
A kertek, parkok, magán-és közterületek fáinak pusztulását mérték fel kérdőívekkel és kiderült, rohamosan pusztul ez a fajta az egész országban.
