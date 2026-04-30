2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2024. március 8: Hulladék Budapest utcáin - kidobott bútorok és háztartási gépek lepik el a járdákat lomtalanítás
Otthon

Két újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ezek a kerületek készülhetnek, itt viszik júniusban és júliusban a lomokat

Pénzcentrum
2026. április 30. 16:13

Két újabb kerület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra a MOHU a honlapján: a XV. kerületben, vagyis Rákospalota-Pestújhely-Újpalota területén június közepétől a végéig lesz a lomkikészítési időszak, míg a XIV. kerületben, Zugló területén június végén és július első felében lesz a lomtalanítás 2026-ban. A kerületenként a 11, illetve 13 körzetre különböző dátumok vonatkoznak, és Zuglóban a körzetbeosztás is változott! Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!

Minden eddig ismert budapesti lomtalanítási dátumot ebben a cikkben gyűjtöttünk össze. A listánkat mindig frissítjük, amint újabb dátum derül ki. Ha ebben a cikkben nem találtad meg a saját kerületed, nézd meg a fenti linken, hátha már azóta a MOHU azt is közzétette.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az I., az V., a VIII., a X., a XI., a XIII., a XIX., a XXI., a XXII. és a XXIII. kerület dátumai után a MOHU újabb két kerület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra: a XIV. és XV. kerületiek már be is írhatják a naptárba az időpontokat. A lomtalanítás már februárban megtörtént a XXI. és az V. kerületben. A XIII., XXII. és I. kerületre került sor márciusban, áprilisban pedig a VIII. kerület és a XIX. kerületekre.

A XXIII. kerületben május elején viszik a lomokat, X. kerületben május közepén, a XI. kerületben pedig május végén és június elején. Most pedig már azt is tudjuk, hogy a XV. kerületben június közepén, a XIV. kerületben pedig június végétől július első feléig viszik el a lomokat.

Rákospalota-Pestújhely-Újpalota lomtalanítás Budapest 15. kerület, 2026

  • június 14-28.

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 15. kerületben június 15. és 29. között lesz lomtalanítás, nagyjából abban az időszakban, amikor tavaly is. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota területén összesen 11 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:

  • 1. körzet: június 14., vasárnap
  • 2. körzet: június 15., hétfő
  • 3. körzet: június 16., kedd
  • 4. körzet: június 17., szerda
  • 5. körzet: június 18., csütörtök
  • 6. körzet: június 21., vasárnap
  • 7. körzet: június 22., hétfő
  • 8. körzet: június 23., kedd
  • 9. körzet: június 24., szerda
  • 10. körzet: június 25., csütörtök
  • 11. körzet: június 28., vasárnap

Zugló lomtalanítás Budapest 14. kerület, 2026

  • június 30. - július 16.

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 14. kerületben június 30. és július 16 között lesz lomtalanítás. Újbudán 2026-ban összesen - a tavalyi 12 körzettől eltérően - 13 körzet lesz, tehát változhatott a körzetek beosztása, nem árt ellenőrizni! A 2026-os körzetfelosztás az alábbi térképen látható. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:

  • 1. körzet: június 30., kedd
  • 2. körzet: július 1., szerda
  • 3. körzet: július 2., csütörtök
  • 4. körzet: július 5., vasárnap
  • 5. körzet: július 6., hétfő
  • 6. körzet: július 7., kedd
  • 7. körzet: július 8., szerda
  • 8. körzet: július 9., csütörtök
  • 9. körzet: július 12., vasárnap
  • 10. körzet: július 13., hétfő
  • 11. körzet: július 14., kedd
  • 12. körzet: július 15., szerda
  • 13. körzet: július 16., csütörtök

Ha tartják a kerületek tavalyi sorrendjét, akkor a következő kerület, amelynek a dátuma kiderülhet, az a IV. kerület lesz, vagyis Újpest.

 

Mit lehet kitenni és mit nem lomtalanításkor?

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.

Kihelyezhető:

  • háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába
  • bútor
  • matrac
  • szőnyeg, bőrönd
  • nagyméretű sportszer (pl. síléc)
  • használati tárgy pl.: gyermekfürdető

Nem helyezhető ki:

  1. a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék
  2. szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém)
  3. építési és bontási törmelék (pl. csempe)
  4. sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs
  5. síküveg, zöldhulladék, textil
  6. ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék
  7. elektromos és elektronikai hulladék

Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!

Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.

Jön az új lomtalanítási rendszer

Korábban nagy felbolydulást okozott a bejelentés, hogy megszüntetnék a lomtalanítást eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.

A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Budapest #lomtalanítás #hulladék #bútor #szemét #környezetvédelem #újrahasznosítás #lom #lomizás #lomisok #hulladékgyűjtés #hulladékkezelés #hulladékhasznosítás #kerületek #mohu #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
16:34
16:13
16:05
15:43
15:26
NAPTÁR
Tovább
2026. április 30. csütörtök
Katalin, Kitti
18. hét
Április 30.
A katonazene napja
Április 30.
Jazz világnap
Április 30.
A méhek napja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árrés
a kereskedelmi áruknál a beszerzési és a fogyasztói ár különbözete.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 30. 16:05
Óriási tévúton jár rengeteg magyar munkavállaló: sokkal többet dolgoznak észrevétlenül, garantált a kiégés?
Pénzcentrum  |  2026. április 30. 13:02
Sokkoló, ami kiderült az új érettségi rendszerről: ez vár valójában a magyar diákokra május 4-től, jobb ha még most felkészülnek
Agrárszektor  |  2026. április 30. 15:32
Pofátlan trükkel csalt egy agrárcég itthon: a reptéren fogták el a gyanúsítottat
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm