2026. május 19. kedd Ivó, Milán
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
a lelátón csak egy ember ül. Maszk nélkül ül, és maga elé néz. Karantén.
Sport

Remegnek a kémkedő angol csapat szurkolói: kizárás fenyegeti a klubot a döntő előtt

Pénzcentrum
2026. május 19. 15:50

A Southampton kémbotrányba keveredett az angol labdarúgó-másodosztály rájátszásának elődöntője előtt: a klubot azzal vádolják, hogy megfigyelte a Middlesbrough edzését. Egy független fegyelmi bizottság hamarosan dönt arról, maradhat-e a csapat a rájátszás fináléjában - jelentette a NBC Sport.

Az eset május 7-én történt, két nappal a Southampton-Middlesbrough rájátszás első mérkőzése előtt. A gyanú szerint a Southampton egyik elemzője a Middlesbrough edzőközpontjánál, egy magaslaton állva filmezett a mobiltelefonjával. Eközben fülhallgatót viselt, így feltehetően élő videohívásban közvetítette az edzést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Amikor a Middlesbrough egyik munkatársa kérdőre vonta, a férfi nem volt hajlandó azonosítani magát, viszont gyorsan letörölt néhány tartalmat a telefonjáról, majd egy közeli golfklubba menekült. Ott átöltözött, majd sietve távozott a helyszínről. A Middlesbrough fotósa azonban képeket készített róla, így a Southampton honlapján található fotók alapján sikerült azonosítani. Az ügyről korábban itt írtunk: 

Nem csitul az angol focibotrány: kémkedés miatt zárhatják ki a csapatot a rájátszásból
EZ IS ÉRDEKELHET
Nem csitul az angol focibotrány: kémkedés miatt zárhatják ki a csapatot a rájátszásból
Az ügy kimenetele nemcsak a két csapat sorsát, hanem egy fontos precedenst is meghatározhat az angol labdarúgásban.

Az Angol Labdarúgóliga (EFL) két pontban emelt vádat a Southampton ellen. Egyrészt a klubok közötti jóhiszemű eljárás követelményének megsértésével, másrészt a 127-es szabály áthágásával vádolják őket. Ez utóbbi szigorúan tiltja az ellenfél edzésének megfigyelését a mérkőzést megelőző 72 órában. A Southampton mindeddig nem cáfolta a vádakat. A klub vezérigazgatója, Phil Parsons csupán egy belső vizsgálat lefolytatását ígérte.

A fegyelmi bizottság számára a mostani eset teljesen precedens nélküli, mivel a 127-es szabályt korábban még soha nem sértették meg.

A lehetséges szankciók között szerepel a pénzbírság, a következő szezonra érvényes pontlevonás, illetve a Southampton kizárása a rájátszásból. Utóbbi esetben a Middlesbrough játék nélkül, zöldasztal mellett kapná meg a 3-0-s győzelmet az első meccsre, így összesítésben 4-2-vel ők jutnának tovább.

A Middlesbrough határozottan a kizárást követeli, és Nick de Marco sportjogászt bízta meg az érdekei képviseletével. A klubot azonban hivatalosan nem nevezték meg érdekelt félként az eljárásban. Ennek következtében nem vehetnek részt a meghallgatáson, és a születendő döntés ellen sem fellebbezhetnek.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Championship 1. forduló
Hull City
Southampton
2026. május 23. szombat 16:00
|
MKM Stadium, Hull
Egymás elleni statisztika: 18 meccs
Győzelem
  Hull City: 5 (27.8%)
  Southampton: 9 (50%)
  Döntetlen: 4 (22.2%)
Gólok
  Hull City: 21
  Southampton: 28
Gólkülönbség: -7
Hazai győzelem
  Hull City: 3
  Southampton: 4
Vendéggyőzelem
  Hull City: 2
  Southampton: 5
Adatlap létrehozva: 2026.05.19.

A kialakult helyzet a Hull Cityt is súlyosan érinti, holott a klubnak semmi köze a botrányhoz. A csapat jelenleg a Southampton elleni, szombati wembley-i döntőre készül. Ha azonban az ellenfél személye megváltozik, a teljes felkészülést újra kell tervezniük. Jared Dublin, a Hull sportigazgatója szerint a csapata "járulékos veszteséggé" vált egy őket egyáltalán nem érintő ügyben.

Ha a Southamptont kizárják, a döntőt nagy valószínűséggel elhalasztják, mivel a Hull Citynek és a Middlesbrough-nak is időre lenne szüksége az átszervezéshez. Mivel a Wembley stadion május 30-31-i hétvégéje már foglalt, így csak egy hétközi időpont jöhet szóba a mérkőzés pótlására.

A kedd reggel megkezdett fegyelmi meghallgatás hivatalos döntését még aznap, vagy legkésőbb szerdán várják. A Southampton vezetőedzője, Tonda Eckert a sajtótájékoztatókon következetesen elzárkózott a témát érintő kérdések elől. Egy alkalommal pedig ki is vonult a teremből, miután egy újságíró nyíltan nekiszegezte a kérdést: "Ön csaló?"
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #stadion #anglia #labdarúgás #meccs #csapat #angol foci #angol bajnokság #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:44
16:37
16:30
16:15
16:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 19.
Tari Annamária: Nagyon nagy árat fizetünk azzal, hogy az érzelmeinket feláldozzuk a mesterséges intimitásért
2026. május 19.
Ki legyen az új köztársasági elnök, Sulyok Tamás utódja? Elindult a szavazás, itt vannak a nevek!
2026. május 19.
Súlyos adózási csapdába sétálhat most sok magyar vállalkozó: itt hibáznak a legtöbben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 19. kedd
Ivó, Milán
21. hét
Május 19.
Forrásvizek napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
2 napja
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
3
2 napja
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
4
4 napja
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
5
2 napja
Búcsú előtt még beszólt edzőjének Mo Salah: páros lábbal szállt bele Arne Slotba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Defláció
az infláció ellentéte. A pénzforgalom összehúzódása, a forgalom szükségleteit meghaladó papírpénz és bankjegy egy részének kivonása a forgalomból. A folyamat tartós árszínvonal-csökkenésben nyilvánul meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 16:00
Tari Annamária: Nagyon nagy árat fizetünk azzal, hogy az érzelmeinket feláldozzuk a mesterséges intimitásért
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 15:24
Meghalt Scherer Péter színművész, a legendás Pepe
Agrárszektor  |  2026. május 19. 16:31
Óriási veszélyben sok magyar cég: egyetlen hiba miatt leállhat a teljes termelés
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!