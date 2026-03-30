Férfi buszra száll, szelektív fókusz a tömegközlekedés lökhárító oldalán. Városi személygépkocsiba beszálló személy, széles felvétel
Világ

Váratlan húzás: akkora a baj a benzinkutakon az iráni háború miatt, hogy ingyenes lesz a tömegközlekedés

Pénzcentrum
2026. március 30. 12:44

Ausztrália két tagállamában is ingyenessé teszik a tömegközlekedést, miután az iráni háború miatt kialakult ellátási zavarok drasztikusan megdobták a régiós üzemanyagárakat, írta meg a Sky News.

Victoria államban március 31-től egy hónapon át lehet ingyenesen utazni a vonatokon, a villamosokon és a buszokon. Tasmaniában március 30. és július 1. között függesztik fel a díjfizetést a buszjáratokon és a kompokon.

A döntéshozók mindkét intézkedést átmenetinek nevezték. Fő céljuk, hogy az autóhasználat helyett a tömegközlekedés felé tereljék az embereket.

Az iráni háború kitörése óta jelentősen akadozik a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítás. Ez a helyzet különösen érzékenyen érinti az ázsiai és csendes-óceáni térséget, mivel a régió olaj- és LNG-szállítmányainak 80 százaléka ezen az útvonalon halad át. Ausztráliában az átlagosan literenkénti 1,70 ausztrál dolláros benzinár egyes kutakon 2,50 dollárra ugrott.

Kapcsolódó cikkeink:

Az áremelkedés mellett már fizikai hiány is jelentkezik. A pánikszerű felvásárlás és az ellátási gondok miatt több ausztrál benzinkúton is elfogyott az üzemanyag, különösen a távolabbi vidékeken. Az országnak a stratégiai készleteiből is benzint és gázolajat kellett felszabadítania. Erre a vidéki ellátási láncok, valamint a bányászat és a mezőgazdaság zavartalan működésének fenntartása érdekében volt szükség.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az üzemanyagválság az egész régióban érezteti a hatását. Kína a belföldi ellátás biztosítása érdekében betiltotta a finomított kőolajtermékek exportját. A Fülöp-szigeteken tüntetések törtek ki a drágulás miatt, ezért a kormányhivatalok heti négynapos munkarendre álltak át, a klímaberendezéseket pedig legfeljebb 24 Celsius-fokra állíthatják.

Indiában a háztartások élveznek elsőbbséget a főzéshez használt PB-gáz elosztásánál, az áremelkedés jelentős részét pedig az állam átvállalja. Thaiföldön eközben arra kérték az állami alkalmazottakat, hogy energiatakarékossági okokból a liftek helyett inkább a lépcsőket használják.
Címlapkép: Getty Images
#ingyenes #benzinkút #üzemanyag #tömegközlekedés #benzinár #világ #olaj #irán #üzemanyagár #energiaválság #háború #Közel-Kelet #ausztrália

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 29.
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
2026. március 30.
Észrevétlenül férkőzött be a magyarok életébe a mesterséges intelligencia: egy nagyszabású hazai kutatás most minden titokra fényt derít
2026. március 30.
Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál: ha meglépik, ilyen autókat többé nem lehet majd vezetni
2026. március 30.
Hihetetlen, milyen lehetőségeket hagytak elúszni a befektetők a Cápák között fináléjában
1
1 hete
Kemény kijelentést tett Ursula von der Leyen az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről: erre számíthat Zelenszkij
2
4 napja
Most érkezett! Drón robbant fel a szomszédban: nincs mese, mi sem kerülhetjük el ezt?
3
6 napja
Félelmetes terven dolgoznak a kínai hajók az óceán mélyén: a szakértők szerint már a harcteret építik
4
2 napja
Mindenkit megtéveszt a rettegett olajhatalom: lerántották a leplet Irán gyengepontjáról, ez döntheti el a háborút?
5
1 hete
Végre megnyitották a csapokat: újraindult a kulcsfontosságú gázszállítás
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 11:42
Észrevétlenül férkőzött be a magyarok életébe a mesterséges intelligencia: egy nagyszabású hazai kutatás most minden titokra fényt derít
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 10:53
Ilyen lottó még sosem volt Magyarországon: ledobta a bombát a Szerencsejáték, elképesztő, hogyan lehet nyerni az új szelvényekkel
Agrárszektor  |  2026. március 30. 12:32
Csendben óriásit romlott a magyar egyenleg: ez okozta az elcsúszást