Két éve nem látott csúcsra, hordónként 115 dollár fölé ugrott a Brent kőolaj ára.
Váratlan húzás: akkora a baj a benzinkutakon az iráni háború miatt, hogy ingyenes lesz a tömegközlekedés
Ausztrália két tagállamában is ingyenessé teszik a tömegközlekedést, miután az iráni háború miatt kialakult ellátási zavarok drasztikusan megdobták a régiós üzemanyagárakat, írta meg a Sky News.
Victoria államban március 31-től egy hónapon át lehet ingyenesen utazni a vonatokon, a villamosokon és a buszokon. Tasmaniában március 30. és július 1. között függesztik fel a díjfizetést a buszjáratokon és a kompokon.
A döntéshozók mindkét intézkedést átmenetinek nevezték. Fő céljuk, hogy az autóhasználat helyett a tömegközlekedés felé tereljék az embereket.
Az iráni háború kitörése óta jelentősen akadozik a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítás. Ez a helyzet különösen érzékenyen érinti az ázsiai és csendes-óceáni térséget, mivel a régió olaj- és LNG-szállítmányainak 80 százaléka ezen az útvonalon halad át. Ausztráliában az átlagosan literenkénti 1,70 ausztrál dolláros benzinár egyes kutakon 2,50 dollárra ugrott.
Az áremelkedés mellett már fizikai hiány is jelentkezik. A pánikszerű felvásárlás és az ellátási gondok miatt több ausztrál benzinkúton is elfogyott az üzemanyag, különösen a távolabbi vidékeken. Az országnak a stratégiai készleteiből is benzint és gázolajat kellett felszabadítania. Erre a vidéki ellátási láncok, valamint a bányászat és a mezőgazdaság zavartalan működésének fenntartása érdekében volt szükség.
Az üzemanyagválság az egész régióban érezteti a hatását. Kína a belföldi ellátás biztosítása érdekében betiltotta a finomított kőolajtermékek exportját. A Fülöp-szigeteken tüntetések törtek ki a drágulás miatt, ezért a kormányhivatalok heti négynapos munkarendre álltak át, a klímaberendezéseket pedig legfeljebb 24 Celsius-fokra állíthatják.
Indiában a háztartások élveznek elsőbbséget a főzéshez használt PB-gáz elosztásánál, az áremelkedés jelentős részét pedig az állam átvállalja. Thaiföldön eközben arra kérték az állami alkalmazottakat, hogy energiatakarékossági okokból a liftek helyett inkább a lépcsőket használják.
