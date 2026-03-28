Az amerikai hadsereg katonáinak egy csoportja védekező pozíciót foglal el egy lerombolt épületben, felkészülve minden bajra, ami az útjukba kerül.
Világ

Félelmetes amerikai hadihajó bukkant fel Iránnál: 3500 katonával készülnek a legrosszabbra?

Pénzcentrum
2026. március 28. 21:17

Tengerészgyalogosokkal és jelentős légi támogatással a fedélzetén megérkezett az iráni konfliktus térségébe az amerikai USS Tripoli hadihajó. A washingtoni vezetés szerint a 3500 fős egység átirányítása taktikai rugalmasságot biztosít az elnök számára, bár az amerikai külügyminiszter a harcok közeli lezárulására számít.

A Közel-Keletért felelős amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) szombati tájékoztatása szerint a térségbe érkezett kétéltű készenléti kötelék 3500 tengerészből és tengerészgyalogosból áll. A haderőt szállító és csapásmérő repülőgépek, valamint további taktikai felszerelések teszik teljessé.

A februárban még Japán partjainál állomásozó, kifejezetten partraszállások támogatására tervezett kétéltű rohamhajó átcsoportosításáról elsőként a The Wall Street Journal számolt be a múlt héten. A lap információi szerint a lépés célja az iráni katonai műveletek támogatása.

Kapcsolódó cikkeink:

A Trump-adminisztráció eddig hivatalosan nem kommentálta a hajó célzott átirányítását. Marco Rubio külügyminiszter pénteken csupán annyit közölt, hogy a csapaterősítés megfelelő mozgásteret és rugalmasságot biztosít Donald Trump elnöknek arra az esetre, ha a helyzet megváltozna. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta: arra számít, hogy az iráni katonai konfliktus heteken belül véget ér.
Címlapkép: Getty Images
#világ #konfliktus #usa #donald trump #irán #hadsereg #geopolitika #külpolitika #háború #Közel-Kelet #katonai

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:17
20:40
20:02
19:27
18:55
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 28.
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2026. március 27.
Hiába dönt rekordokat a magyar turizmus: ez égetően hiányzik Budapestről, valamit lépni kell
2026. március 28.
Mindenkit megtéveszt a rettegett olajhatalom: lerántották a leplet Irán gyengepontjáról, ez döntheti el a háborút?
2026. március 28.
35 milliós számlát hagyott maga után a titokzatos magángép: ki urizál a magyar reptéren?
2026. március 27.
Tömegével mondanak le a méregdrága okostelefonokról a magyarok: kiderült, mit vesznek helyettük
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 28. szombat
Gedeon, Johanna
13. hét
Március 28.
A Föld órája
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kemény kijelentést tett Ursula von der Leyen az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről: erre számíthat Zelenszkij
2
2 hete
Elszakadt a cérna Donald Trump-nál: kimondta, amitől sokan féltek - kiléphet az USA a NATO-ból?
3
2 napja
Most érkezett! Drón robbant fel a szomszédban: nincs mese, mi sem kerülhetjük el ezt?
4
4 napja
Félelmetes terven dolgoznak a kínai hajók az óceán mélyén: a szakértők szerint már a harcteret építik
5
1 hete
Végre megnyitották a csapokat: újraindult a kulcsfontosságú gázszállítás
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 28. 19:27
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 13. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. március 28. 17:58
Kvíz: Neked is kötelező olvasmány volt az Abigél, olvastad Szabó Magda híres regényét? Lássuk, mire emlékszel a történetből!
Agrárszektor  |  2026. március 28. 20:23
Rengeteg pénzt kapott a borászat: a fejlesztés minta lehet a többi pincészetnek is