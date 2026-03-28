A közel-keleti háború miatt Szaúd-Arábia kénytelen volt aktiválni a régóta létező vészforgatókönyvét, miután a Hormuzi-szoros működése ellehetetlenült.
Félelmetes amerikai hadihajó bukkant fel Iránnál: 3500 katonával készülnek a legrosszabbra?
Tengerészgyalogosokkal és jelentős légi támogatással a fedélzetén megérkezett az iráni konfliktus térségébe az amerikai USS Tripoli hadihajó. A washingtoni vezetés szerint a 3500 fős egység átirányítása taktikai rugalmasságot biztosít az elnök számára, bár az amerikai külügyminiszter a harcok közeli lezárulására számít.
A Közel-Keletért felelős amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) szombati tájékoztatása szerint a térségbe érkezett kétéltű készenléti kötelék 3500 tengerészből és tengerészgyalogosból áll. A haderőt szállító és csapásmérő repülőgépek, valamint további taktikai felszerelések teszik teljessé.
A februárban még Japán partjainál állomásozó, kifejezetten partraszállások támogatására tervezett kétéltű rohamhajó átcsoportosításáról elsőként a The Wall Street Journal számolt be a múlt héten. A lap információi szerint a lépés célja az iráni katonai műveletek támogatása.
A Trump-adminisztráció eddig hivatalosan nem kommentálta a hajó célzott átirányítását. Marco Rubio külügyminiszter pénteken csupán annyit közölt, hogy a csapaterősítés megfelelő mozgásteret és rugalmasságot biztosít Donald Trump elnöknek arra az esetre, ha a helyzet megváltozna. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta: arra számít, hogy az iráni katonai konfliktus heteken belül véget ér.
