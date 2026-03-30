2026. március 30. hétfő Zalán
7 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A ballisztikus rakéták nukleáris robbanófejei nukleáris csapás céljából felfelé irányulnak. katonai fegyverek. a fegyverrel való fenyegetés.
Világ

Brutális csapás ért egy közel-keleti reaktort: leleplező műholdképeken látszik az óriási pusztítás

Pénzcentrum
2026. március 30. 08:33

Súlyos károkat szenvedett és nem üzemképes az iráni Hondábnál (Khondab) található nehézvizes rektor - közölte vasárnap késő este a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA).

A bécsi székhelyű szervezet tájékoztatása szerint független műholdfelvételek elemzése és a létesítményről rendelkezésre álló ismeretek alapján megerősítették, hogy a Hondábnál működő nehézvíz-termelő üzem - amelyről Irán jelezte, hogy március 27-én támadás érte - súlyosan megrongálódott, és jelenleg nem működőképes.

Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az IAEA hozzátette: a létesítmény nem tartalmaz bejelentett nukleáris anyagot. A Hondábnál található kutatóreaktort korábban Arak néven ismerték. Az ügynökség közlése szerint a mostani értékelés műholdképeken és a létesítményre vonatkozó saját információkon alapul.

Címlapkép: Getty Images
#bécs #kár #nemzetközi #világ #károk #atomerőmű #irán #atomenergia #nukleáris energia #geopolitika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
09:31
09:15
09:13
08:58
08:44
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 30. hétfő
Zalán
14. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Küszöbös kamatozás
olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat a teljes összegre jár, nem csak az összeg adott kamatsávjába eső részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
