Az iráni háború rövid idő alatt globális gazdasági hatásokat váltott ki, amelyek messze túlmutatnak a régión.
Életbe léptette a vészforgatókönyvet az arab olajóriás: komoly veszély fenyegeti a világgazdaságot
A közel-keleti háború miatt Szaúd-Arábia kénytelen volt aktiválni a régóta létező vészforgatókönyvét, miután a Hormuzi-szoros működése ellehetetlenült.
A Bloomberg szerint a királyság ilyenkor a kelet–nyugati kőolajvezetékére támaszkodik, amely megkerüli a kritikus tengeri útvonalat, és közvetlenül a Vörös-tengerhez szállítja a nyersanyagot.
A vezeték most teljes kapacitáson működik, napi mintegy 7 millió hordó olajat juttat el a Janbu kikötőbe. Innen tankerhajók viszik tovább a szállítmányt a világpiacra. Ez a megoldás gyors reagálást tesz lehetővé, de a kieső mennyiséget nem tudja teljes egészében pótolni.
A háború előtt a Hormuzi-szoroson naponta körülbelül 15 millió hordó haladt át, vagyis a szaúdi alternatív útvonal ennek nagyjából a felét képes kiváltani. Ez azt jelenti, hogy a globális kínálatban továbbra is jelentős rés marad, ami folyamatos nyomást helyez az árakra és az ellátási láncokra.
A rendszer így jelenleg működik, de csak korlátozottan. A szaúdi lépés inkább stabilizáló hatású, mintsem teljes megoldás. A piac szempontjából kulcsfontosságú, hogy mennyi ideig marad fenn ez az állapot, mert minél tovább tart a kiesés, annál nagyobb kockázatot jelent a világgazdaság számára.
