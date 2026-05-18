Milky Way stars with meteor shower trails and countryside silhouettes.
Tech

Gigantikus meteor száguld a bolygónk irányába: csak a napokban fedezték fel a tudósok, irtó közel lesz a Földhöz

Pénzcentrum
2026. május 18. 19:15

Hétfőn egy nagyjából egy-két iskolabusz méretű aszteroida halad el biztonságos távolságban a Föld mellett. A 2026JH2 névre keresztelt égitest a Föld és a Hold közötti távolság mintegy negyedére közelíti meg bolygónkat. A szakemberek szerint azonban az égitest semmilyen veszélyt nem jelent ránk nézve - írta meg a CNN.

Az aszteroidát május 10-én fedezték fel arizonai csillagászok. A Nap körül keringő, a Föld pályáját is keresztező, úgynevezett Apolló-típusú objektum a legközelebbi ponton mintegy 91 500 kilométerre lesz tőlünk. Ez a távolság körülbelül két és félszerese a geostacionárius pályán keringő telekommunikációs és meteorológiai műholdak magasságának.

Bár az égitest közeledését folyamatosan figyelik, a pontos mérete egyelőre ismeretlen. Ennek oka, hogy az optikai távcsövek csak az objektum látszólagos fényességét érzékelik. Azt viszont nehéz megállapítani, hogy a felszíne mennyi fényt nyel el és ver vissza, vagyis mekkora az albedója. A becslések szerint az átmérője 15 és 30 méter között lehet.

Az alsó határ a 2013-as cseljabinszki, míg a felső az 1908-as tunguszkai meteor méretéhez közelít. A 2026JH2 esetében azonban nem kell robbanástól tartani, mivel az égitest egyáltalán nem lép be a Föld légkörébe.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a mostanihoz hasonló elhaladások teljesen megszokottak. Autó méretű objektumok hetente, iskolabusz méretűek pedig évente többször is elsuhannak bolygónk térségében. A Mars és a Jupiter közötti fő kisbolygóövből származó égitesteket a csillagászok szerint jórészt csak azért vesszük észre újabban, mert a megfigyelőrendszereink mostanra váltak elég érzékennyé a felfedezésükhöz.

Szabad szemmel az aszteroida nem lesz látható. Megfigyeléséhez fényszennyezéstől mentes, sötét helyen felállított kisebb csillagászati távcsövekre van szükség, de az elhaladást a Virtual Telescope Project online is közvetíti.

A mindössze néhány nappal ezelőtti felfedezés egyáltalán nem meglepő. A hasonló méretű, földközeli kisbolygóknak ugyanis eddig csak mintegy egy százalékát térképezték fel. Bár a földi radarrendszerek jelenlegi kapacitáshiánya – például az arecibói rádiótávcső 2020-as összeomlása – némileg megnehezíti a csillagászok munkáját, az űrügynökségek egyre több forrást biztosítanak a potenciálisan veszélyes objektumok korai felismerésére.

A jelenlegi adatok alapján megnyugtató, hogy a következő évszázadban egyetlen ismert aszteroida sem jelent valós becsapódási fenyegetést a Földre.
Címlapkép: Getty Images
#tech #veszély #tudomány #természettudomány #égi jelenségek #űr #űrkutatás #égi jelenség #felfedezés #csillagászat #bolygó

