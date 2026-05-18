A chatbot akár azt is megmondhatja majd, hol csúszik el túl sok pénz a havi költésekből.
Gigantikus meteor száguld a bolygónk irányába: csak a napokban fedezték fel a tudósok, irtó közel lesz a Földhöz
Hétfőn egy nagyjából egy-két iskolabusz méretű aszteroida halad el biztonságos távolságban a Föld mellett. A 2026JH2 névre keresztelt égitest a Föld és a Hold közötti távolság mintegy negyedére közelíti meg bolygónkat. A szakemberek szerint azonban az égitest semmilyen veszélyt nem jelent ránk nézve - írta meg a CNN.
Az aszteroidát május 10-én fedezték fel arizonai csillagászok. A Nap körül keringő, a Föld pályáját is keresztező, úgynevezett Apolló-típusú objektum a legközelebbi ponton mintegy 91 500 kilométerre lesz tőlünk. Ez a távolság körülbelül két és félszerese a geostacionárius pályán keringő telekommunikációs és meteorológiai műholdak magasságának.
Bár az égitest közeledését folyamatosan figyelik, a pontos mérete egyelőre ismeretlen. Ennek oka, hogy az optikai távcsövek csak az objektum látszólagos fényességét érzékelik. Azt viszont nehéz megállapítani, hogy a felszíne mennyi fényt nyel el és ver vissza, vagyis mekkora az albedója. A becslések szerint az átmérője 15 és 30 méter között lehet.
Az alsó határ a 2013-as cseljabinszki, míg a felső az 1908-as tunguszkai meteor méretéhez közelít. A 2026JH2 esetében azonban nem kell robbanástól tartani, mivel az égitest egyáltalán nem lép be a Föld légkörébe.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy a mostanihoz hasonló elhaladások teljesen megszokottak. Autó méretű objektumok hetente, iskolabusz méretűek pedig évente többször is elsuhannak bolygónk térségében. A Mars és a Jupiter közötti fő kisbolygóövből származó égitesteket a csillagászok szerint jórészt csak azért vesszük észre újabban, mert a megfigyelőrendszereink mostanra váltak elég érzékennyé a felfedezésükhöz.
Szabad szemmel az aszteroida nem lesz látható. Megfigyeléséhez fényszennyezéstől mentes, sötét helyen felállított kisebb csillagászati távcsövekre van szükség, de az elhaladást a Virtual Telescope Project online is közvetíti.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A mindössze néhány nappal ezelőtti felfedezés egyáltalán nem meglepő. A hasonló méretű, földközeli kisbolygóknak ugyanis eddig csak mintegy egy százalékát térképezték fel. Bár a földi radarrendszerek jelenlegi kapacitáshiánya – például az arecibói rádiótávcső 2020-as összeomlása – némileg megnehezíti a csillagászok munkáját, az űrügynökségek egyre több forrást biztosítanak a potenciálisan veszélyes objektumok korai felismerésére.
A jelenlegi adatok alapján megnyugtató, hogy a következő évszázadban egyetlen ismert aszteroida sem jelent valós becsapódási fenyegetést a Földre.
A NASA bejelentette az Artemis III küldetés módosított terveit. A misszió nem a Holdra szállást, hanem az ahhoz szükséges rendszerek tesztelését célozza.
Az OpenAI szerdán közölte: nem találtak bizonyítékot arra, hogy felhasználói adatokhoz fértek volna hozzá illetéktelenek.
Kedd este világszerte akadozott a Spotify szolgáltatása, a felhasználók nem tudtak zenét hallgatni a platformon. A problémát a vállalat is elismerte.
Erről fájdalmasan kevés szó esik: még mindig rengeteg gyermeket hálóznak be ilyen módszerrel, ennyi áldozat még sose volt
Az adathalász visszaélések száma 2025-ben csúcsot döntött: 428 bejelentés érkezett ebben a kategóriában.
Kizárólag nagykorú felhasználók élhetnek a lehetőséggel, viszont az ár kimondottan alacsony a feliratkozóknak.
Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
Az AI-forradalom következménye: dráguló laptopok, telefonok és autók, lassabb technológiai fejlődés, valamint egy olyan chiphiány, amely hosszú évekre átformálhatja az egész elektronikai ipart.
Tanács Zoltán, a Tudományos és Technológiai Minisztérium miniszterjelöltje bizottsági meghallgatásán vázolta fel egy észt mintára épülő, modern magyar digitális állam vízióját.
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
A jelszó világnapja nem csak egy újabb felesleges dátum a naptárban: ez az a nap, amikor kénytelenek vagyunk szembenézni a ténnyel, hogy digitális várunkat gyakran...
Az OpenAI és Elon Musk között zajló kaliforniai per második hetéhez érkezett, Musk állítólag 80 milliárd dollárt kért a Mars kolonizálására.
Már jövedelemigazolást és nemleges (nullás) adóigazolást is lehet igényelni a Digitális Állampolgárság Program honlapján.
Senki sem gondolná, mit csinál a háttérben ez a vadiúj okostelefon: ijesztő módszerrel figyelik meg a lakosságot
Észak-Koreában bemutatták a legújabb Jindallae okostelefont, ami szakértők szerint az állami megfigyelés eszközeiként is funkcionálnak.
Vallott a jövőkutató: ugyanaz lehet a világméretű klímatragédia ellenszere, ami egyben a legnagyobb veszély is
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése nemcsak a mindennapjainkat alakítja át, hanem egyre súlyosabb, sokszor láthatatlan ökológiai lábnyomot is hagy maga után.
Pillanatok alatt rátalál a legsebezhetőbb pontokra ez az új AI: komoly bajba kerülhetünk, ha rossz kezekbe jut
Nagyon gyorsan és pontosan kiszúrja az informatikai sebezhetőséget a rendszer, amit nem is hoztak kereskedelmi forgalomba.
Kiszárad az ország: itt a bejelentés, Magyar Péter azonnali lépésre szánta el magát a drámai helyzet miatt
Magyar Péter szerint az elmúlt két évtizedben elmaradtak a létfontosságú fejlesztések.
Tömegesen lepi el az internetet a mesterséges szemét: sokan rettegnek, mit hoz a jövő – küszöbön az AI-disztópia?
Az elmúlt években a generatív mesterséges intelligencia (MI) berobbanása volt az a téma, ami a legtöbb vitát szította a tudományos közegben.
Megállíthatatlanul száguldunk minden idők legnagyobb vízkatasztrófája felé: a klímaváltozásnál is pusztítóbb, ami okozza
A mesterséges intelligencia gyors terjedése nemcsak az energiarendszereket, hanem egyre inkább a vízkészleteket is terheli.
Katasztrofális pusztítást végzett a mesterséges intelligencia: önálló életre kelt és másodpercek alatt leradírozta egy vállalat teljes adatbázisát
Az incidens következményei rendkívül súlyosak voltak.
Történelmi trónfosztás készül a techvilágban: elképesztő vagyonnal taszíthatják le az élről a ChatGPT alkotóit
Az OpenAI-ból 2021-ben kivált szakemberek által alapított cég a ChatGPT megjelenése óta folyamatosan versenyez egykori cégével.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít