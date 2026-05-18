Még az adófizetők is rosszul járhatnak a West Ham kiesésével: ezért bukhatnak rajta pénzt

Mivel a London Stadium bérlése közpénzből történik, a londoni adófizetőknek is fájhat, ha a West Ham nem tud bennmaradni - számolt be a BBC Sport.

A West Ham a tabella 18. helyén áll, egyetlen fordulóval a szezon vége előtt: kiesésük gyakorlatilag biztossá válik, ha a két ponttal előttük álló Tottenham kedden legalább döntetlent játszik a Chelsea ellen. A Spurs ráadásul jobb gólkülönbséggel rendelkezik, és egy meccsel kevesebbet is játszott a Premier League-ben.

A 99 évre szóló bérleti megállapodás értelmében kiesés esetén a West Ham nagyjából a jelenlegi, évi 4,4 millió fontos bérleti díjának a felét fizetné a londoni városvezetésnek (Greater London Authority). A kieső bevételt az adófizetőknek kellene pótolniuk. Ebből az összegből fedezik többek között a stadion üzemeltetési költségeit, például a biztonsági szolgálatot is.

Anglia West Ham United Piaci érték: 362,95M € Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #18 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 17. Tottenham Hotspur 36 9 11 16 46 55 -9 38 18. West Ham United 37 9 9 19 43 65 -22 36 19. Burnley 36 4 9 23 37 73 -36 21 Adatlap létrehozva: 2026.05.18.

Ha a West Ham kiesik, mi, az adófizetők és a városháza akár évi 2,5 millió fontot is bukhatunk

- nyilatkozta Sadiq Khan londoni polgármester. Egyúttal arra biztatta a nem Tottenham-szurkoló londoniakat, hogy most kivételesen a West Hamnek drukkoljanak.

Khan az elődjét, Boris Johnsont hibáztatta, amiért 2012-ben "az elképzelhető legrosszabb üzletet" kötötte meg a klubbal. A másodosztályt jelentő Championshipben a stadion kereskedelmi bevételei várhatóan csökkennek. Eközben a 23 hazai bajnoki mérkőzés rendezési költségei jelentősen meghaladnák az eddigi 19 Premier League-meccsét.