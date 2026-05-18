2026. május 18. hétfő Erik, Alexandra
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, Egyesült Királyság - 2024. november 13: A West Ham United Football Club stadionja, egy profi labdarúgó klub, székhelye: Stratford, East London.
Sport

Még az adófizetők is rosszul járhatnak a West Ham kiesésével: ezért bukhatnak rajta pénzt

Pénzcentrum
2026. május 18. 18:48

Mivel a London Stadium bérlése közpénzből történik, a londoni adófizetőknek is fájhat, ha a West Ham nem tud bennmaradni - számolt be a BBC Sport.

A West Ham a tabella 18. helyén áll, egyetlen fordulóval a szezon vége előtt:  kiesésük gyakorlatilag biztossá válik, ha a két ponttal előttük álló Tottenham kedden legalább döntetlent játszik a Chelsea ellen. A Spurs ráadásul jobb gólkülönbséggel rendelkezik, és egy meccsel kevesebbet is játszott a Premier League-ben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 99 évre szóló bérleti megállapodás értelmében kiesés esetén a West Ham nagyjából a jelenlegi, évi 4,4 millió fontos bérleti díjának a felét fizetné a londoni városvezetésnek (Greater London Authority). A kieső bevételt az adófizetőknek kellene pótolniuk. Ebből az összegből fedezik többek között a stadion üzemeltetési költségeit, például a biztonsági szolgálatot is.

Anglia
West Ham United
Piaci érték: 362,95M €
Jelenlegi helyezés: #18
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
17.
Tottenham Hotspur
36
9
11
16
46
55
-9
38
18.
West Ham United
37
9
9
19
43
65
-22
36
19.
Burnley
36
4
9
23
37
73
-36
21
Adatlap létrehozva: 2026.05.18.

Ha a West Ham kiesik, mi, az adófizetők és a városháza akár évi 2,5 millió fontot is bukhatunk

- nyilatkozta Sadiq Khan londoni polgármester. Egyúttal arra biztatta a nem Tottenham-szurkoló londoniakat, hogy most kivételesen a West Hamnek drukkoljanak.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Khan az elődjét, Boris Johnsont hibáztatta, amiért 2012-ben "az elképzelhető legrosszabb üzletet" kötötte meg a klubbal. A másodosztályt jelentő Championshipben a stadion kereskedelmi bevételei várhatóan csökkennek. Eközben a 23 hazai bajnoki mérkőzés rendezési költségei jelentősen meghaladnák az eddigi 19 Premier League-meccsét.
Címlapkép: Getty Images
#adó #sport #london #polgármester #labdarúgás #költség #premier league #sportgazdaság #angol foci #west ham united

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:48
18:42
18:33
18:23
18:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 17.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2026. május 18.
Egyre több a nyerészkedő a budapesti BL-döntő előtt: milliókat kaszálnak, de könnyen ráfázhatnak
2026. május 18.
Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
2026. május 18.
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 18. hétfő
Erik, Alexandra
21. hét
Május 18.
A múzeumok nemzetközi világnapja
Május 18.
Az internet világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
20 órája
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
3
23 órája
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
4
3 napja
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
5
1 napja
Búcsú előtt még beszólt edzőjének Mo Salah: páros lábbal szállt bele Arne Slotba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóellenőrzés
a szükséges iratok, nyilvántartások, számítások, tények és körülmények vizsgálata arra vonatkozóan, hogy az adózók eleget tettek-e, illetve helyesen tettek-e eleget az adózással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeiknek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 18:02
Kvíz: Tudod, hol laknak a leghíresebb műalkotások? Bizonyítsd, hogy profi műkedvelő vagy!
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 16:58
Elképesztő profitot termelt Dancsó Péter cége: meglepő lépésre szánta el magat a magyar YouTube-sztár
Agrárszektor  |  2026. május 18. 18:31
Váratlan drágulás jöhet a boltokban: csendben emeltek árat a gigagyártók
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!