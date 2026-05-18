Az utolsó hiányzó darabbal a gyűjtemény ma már több ezer fontot érhet, ám a tulajdonos hallani sem akar az eladásáról.
Még az adófizetők is rosszul járhatnak a West Ham kiesésével: ezért bukhatnak rajta pénzt
Mivel a London Stadium bérlése közpénzből történik, a londoni adófizetőknek is fájhat, ha a West Ham nem tud bennmaradni - számolt be a BBC Sport.
A West Ham a tabella 18. helyén áll, egyetlen fordulóval a szezon vége előtt: kiesésük gyakorlatilag biztossá válik, ha a két ponttal előttük álló Tottenham kedden legalább döntetlent játszik a Chelsea ellen. A Spurs ráadásul jobb gólkülönbséggel rendelkezik, és egy meccsel kevesebbet is játszott a Premier League-ben.
A 99 évre szóló bérleti megállapodás értelmében kiesés esetén a West Ham nagyjából a jelenlegi, évi 4,4 millió fontos bérleti díjának a felét fizetné a londoni városvezetésnek (Greater London Authority). A kieső bevételt az adófizetőknek kellene pótolniuk. Ebből az összegből fedezik többek között a stadion üzemeltetési költségeit, például a biztonsági szolgálatot is.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
17.
Tottenham Hotspur
|
36
|
9
|
11
|
16
|
46
|
55
|
-9
|
38
|
18.
West Ham United
|
37
|
9
|
9
|
19
|
43
|
65
|
-22
|
36
|
19.
Burnley
|
36
|
4
|
9
|
23
|
37
|
73
|
-36
|
21
Ha a West Ham kiesik, mi, az adófizetők és a városháza akár évi 2,5 millió fontot is bukhatunk
- nyilatkozta Sadiq Khan londoni polgármester. Egyúttal arra biztatta a nem Tottenham-szurkoló londoniakat, hogy most kivételesen a West Hamnek drukkoljanak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Khan az elődjét, Boris Johnsont hibáztatta, amiért 2012-ben "az elképzelhető legrosszabb üzletet" kötötte meg a klubbal. A másodosztályt jelentő Championshipben a stadion kereskedelmi bevételei várhatóan csökkennek. Eközben a 23 hazai bajnoki mérkőzés rendezési költségei jelentősen meghaladnák az eddigi 19 Premier League-meccsét.
Hatvanegy éves korában elhunyt Scott Hastings, a skót rögbi legendás alakja. A sportoló az 1990-es Grand Slam-győztes válogatott meghatározó játékosa volt
Cristiano Ronaldo továbbra is várja első komoly trófeáját az Al-Nasszr játékosaként.
A 28-szoros válogatott támadó pályafutásának következő állomása egyelőre bizonytalan.
Itthon a Győr az utolsó fordulóban biztosította be bajnoki címét, Angliában eldőlni látszik a kiesés. Véget ért a német és a francia bajnokság is.
Mikor van a szabadedzés, az időmérő és maga a verseny? Kattints, és tudj meg mindent a F1 Kanadai Nagydíjról!
Nagyon fájó végeredmény a kéziseknél: egy góllal vertük a szerbeket, de ez nem elég a vb-részvételhez
A magyar csapat már csak egy esetleges szabadkártyában bízhat a vb-részvételt és az ahhoz kötődő olimpiai kvalifikációt illetően.
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
A bajnok Győri ETO nem kiemeltként, míg a kupagyőztes Ferencváros kiemeltként várhatja a sorsolást a nemzetközi porondon.
Majoross Gergely csapatára kedden sorsdöntő, a bennmaradásról határozó összecsapás vár a szintén nulla pontos britek ellen.
Beválasztották a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába a magyar úszóklasszist, a sokszoros olimpiai érmes Cseh Lászlót.
Mohamed Szalah nyilvánosan bírálta a Liverpoolt és a csapat vezetőedzőjét, Arne Slotot. A kritikát az váltotta ki, hogy az együttes 4–2-es vereséget szenvedett az Aston...
Düh, fájdalom, elkeseredettség: így élik meg a West Ham- és Tottenham-szurkolók a kiesés elleni csatát
Már csak két forduló van hátra, és a két csapatot mindössze két pont választja el egymástól: egyikük biztosan kiesik a Premier League-ből.
Ronda Rousey tíz év után tért vissza a ketrecbe, nem gyenge teljesítménnyel: mindössze 15 másodperc alatt, karfeszítéssel kényszerítette feladásra ellenfelét.
Alaptalanok a távozásáról szóló pletykák, a Fradit akarja vezetni továbbra is - ezt maga a bajnokságban ezüstérmes Fradi vezetőedzője, Robbie Keane mondta.
Benzinkúton is mulatozást csaptak a 13 év után bajnokságot nyerő ETO-játékosok, de a buli itt nem áll meg.
Az angol, olasz, spanyol és francia bajnokságban egyaránt parázs csatákra számíthatunk ezen a vasárnapon.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
Gyulay Zsolt még ma is úgy gondolja, hogy 2020-ban a Magyar Nagydíj mentette meg - Ausztriával együtt - a Covid miatt alaposan megtépázott Forma 1-es...
A Chelsea közel áll a spanyol Xabi Alonso kinevezéséhez. A 44 éves szakvezető várhatóan négyéves szerződést ír alá a londoni klubbal.
A dunántúli csapat 2013 után ünnepelhet ismét aranyérmet, ezzel a sikerrel megszakította a Ferencváros hét éve tartó hazai egyeduralmát.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít