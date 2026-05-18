A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 350,19 pontos, 0,27 százalékos emelkedéssel, 132 046,37 ponton zárt hétfőn.
Váratlan bejelentést tett Varga Mihály: kiderült a teljes igazság a magyarországi euró bevezetéséről
A jelenlegi viharos világgazdasági környezetben a stabilitás és a nemzetközi együttműködés mindennél fontosabb - erről beszélt Varga Mihály jegybankelnök a Lámfalussy-konferencián. Kifejtette: a Magyar Nemzeti Bank az alapfeladataira fókuszálva sikeresen szorította vissza az inflációt. Eközben a forint jelentősen megerősödött, az ország deviza- és aranytartaléka pedig történelmi csúcsot ért el.
A jegybankelnök nyitóbeszédében kiemelte, hogy a világgazdaság korábban sosem látott átrendeződésen megy keresztül. Kína felemelkedése új kihívások elé állítja az amerikai dominanciát, miközben Európa egyre látványosabban lemarad a globális versenyben. Mivel a nemzetközi válságok különösen súlyosan érintik a kontinensünket, a független jegybankok közötti szoros együttműködés elengedhetetlen.
Ebben a nehéz helyzetben az MNB új vezetése a működés racionalizálása mellett a törvényben rögzített alapfeladatok ellátását helyezte a középpontba. Varga Mihály rámutatott, hogy ez a döntés már kézzelfogható eredményeket hozott. Az elmúlt egy év során a hazai inflációt sikerült a jegybanki célsávba szorítani. Ezzel párhuzamosan a forint is megerősödött, az euró árfolyama ugyanis a korábbi 410 forint körüli szintről tartósan 360 forint alá süllyedt.
VArga Mihály expozéjában szólt az euró bevezetéséről is: mint fogalmazott: álláspontja szerint az országnak gazdasági érdekében áll, hogy a közös pénzt hazánkban is bevezessék, de önmagában nem lehet cél mindössze a csatlakozás. Elmondta: a központi bank konstruktív együttműködésre készül az ország új vezetésével, többek között ebben a kérdésben is.
Magyarország pénzügyi ellenálló képességét és stabilitását tovább erősítik a rekordszintű nemzetközi tartalékok. Az ország jelenleg mintegy 60 milliárd eurós devizatartalékkal, valamint 110 tonnás aranytartalékkal rendelkezik. A jegybankelnök zárásként hangsúlyozta, hogy a Lámfalussy-konferencia is a közös fellépést ösztönzi: a rendezvény fő célja, hogy a résztvevők szorosabb kooperációval védekezzenek a globális makrogazdasági egyensúlytalanságokkal szemben.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
