Erősödött a forint estére: így áll most a főbb devizákkal szemben

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel 7 óra előtt jegyzett 361,92 forintról 360,65 forintra csökkent 18 órakor, napközben 359,63 forint és 362,33 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 395,80 forintról 394,21 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 311,45 forintról 309,46 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1621 dollárról 1,1654 dollárra változott.