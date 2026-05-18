2026. május 18. hétfő Erik, Alexandra
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Salamon Adorján, az ESTON International vezérigazgatója
Vásárlás

Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket

Nagy Bálint
2026. május 18. 13:03
Előzmények

"Közép-Európa fontos szerepet játszik az amerikai és ázsiai márkák európai terjeszkedésében, ugyanakkor a fókusz szelektív. A belépések elsősorban Varsó és Prága irányába koncentrálódnak" - árulta el a Pénzcentrumnak Salamon Adorján. Az ESTON International vezérigazgatójával a régiós és benne a magyar kiskereskedelmi piac helyzetéről és jövőképéről beszélgettünk. Interjú!

Pénzcentrum: Milyen konkrét szabályozási tényezők befolyásolják leginkább a nemzetközi retail márkák piacra lépési döntéseit Közép-Európában, és ezek közül melyek különböztetik meg Magyarországot a régiós versenytársaktól?

Salamon Adorján: A nemzetközi márkák elsősorban három tényezőt vizsgálnak egy piacra lépési döntés során: a kiszámíthatóságot, az átláthatóságot és a szabályozási semlegességet. Magyarország esetében ezek közül leginkább a kiszámíthatóság jelent kihívást. A plázastop jellegű engedélyezési környezet és a retail különadók önmagukban nem feltétlenül visszatartó erejűek, ugyanakkor olyan többletkockázatot jelentenek, amelyet a befektetők és a retail szereplők beáraznak. Régiós összevetésben ez azt eredményezi, hogy ugyanaz a projekt Magyarországon lassabb és bizonytalanabb megtérülési pályán mozoghat, mint például Lengyelországban vagy Csehországban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elmúlt évek magyarországi kiskereskedelmi szabályozásai mérhetően hatottak-e a brand entry számokra vagy a befektetői aktivitásra?

Közvetlen ok-okozati kapcsolatot nehéz egyértelműen kijelenteni, ugyanakkor a piaci mintázat jól látható. Magyarországon alacsonyabb a brand entry volumen, kisebb a fejlesztési aktivitás és szűkebb a retail pipeline, mint több régiós piacon, különösen Lengyelországban vagy Csehországban. Lengyelországban például már idén is jelentős bővülés látható a strip mall fejlesztések terén. A különbség nem kizárólag a piacméretből fakad, hanem abból is, hogy a szereplők jellemzően óvatosabban, kisebb léptékben lépnek be a magyar piacra. Az aktivitás tehát jelen van, azonban annak intenzitása és kockázatvállalási szintje visszafogottabb. Az ESTON-nál is egyértelműen érzékeljük ezeket a trendeket az általunk üzemeltetett több mint negyedmillió négyzetméternyi bérlő esetében.

A nemzetközi márkák régiós terjeszkedési stratégiájában mely piacok számítanak entry marketnek, és hol jelennek meg inkább második hullámban?

Közép-Európában egyértelműen Lengyelország és Csehország számít elsődleges entry marketnek. Lengyelország mérete és fogyasztói bázisa miatt kiemelt szerepet tölt be, míg Csehország erős turizmusa és stabil retail környezete miatt vonzó. Egyre gyakrabban Románia is ebbe a körbe kerül, elsősorban a nagy piacméret és a történelmi francia–latin kapcsolatok miatt. Magyarország jellemzően második hullámos piacnak számít. Budapest időnként önmagában képes első körös lokációként megjelenni, de ez nem általános. A nemzetközi márkák döntési logikája alapvetően arra épül, hogy ott jelennek meg először, ahol gyorsabb a piacra lépés és alacsonyabb a kockázati szint.

Megfigyelhető-e változás abban, hogy az új belépő márkák milyen üzletformátumot választanak Magyarországon?

Egyértelműen látható változás a belépési stratégiákban. Míg korábban gyakoribbak voltak az azonnali rolloutok, ma inkább az egylokációs, tesztjellegű megjelenések dominálnak. Sok esetben flagship üzlet nyílik Budapesten, vagy kisebb, kontrollált egységgel indul a márka, illetve egyre gyakoribb a franchise modell alkalmazása is. Ez közvetlenül összefügg a limitált prime retail kínálattal és a magasabb piaci kockázatérzettel.

Mely retail szegmensekben a legerősebb jelenleg az új márkák belépése Európában, és ezek közül melyek jelennek meg legkevésbé a magyar piacon?

Európai szinten továbbra is a fashion, luxury és beauty szegmensek dominálják az új belépéseket. Magyarországon ezzel szemben elsősorban az F&B, a közepes árszintű beauty és a value retail szereplők aktivitása erős. Ami leginkább hiányzik a piacról, az a mélyebb luxury jelenlét és az erősebb prémium fashion kínálat. Ez elsősorban a vásárlóerő, a turizmus és a rendelkezésre álló prime retail kínálat kombinációjából következik.

Az amerikai és ázsiai márkák európai terjeszkedése során milyen szerepet tölt be Közép-Európa, és ezen belül Magyarország hogyan pozicionálódik?

Közép-Európa fontos szerepet játszik az amerikai és ázsiai márkák európai terjeszkedésében, ugyanakkor a fókusz szelektív. A belépések elsősorban Varsó és Prága irányába koncentrálódnak, mivel ezek a városok kínálják a legkedvezőbb láthatóság–méret–kockázat arányt. Magyarország ebben a struktúrában jelenleg inkább kiegészítő piacnak tekinthető, nem elsődleges belépési pontnak. A régiós stratégiákban jelen van, de a döntések többsége nem Budapesten dől el.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Látnak-e olyan jeleket, amelyek arra utalnak, hogy Magyarország felzárkózhat a régiós brand entry volumenhez?

A felzárkózásra van lehetőség, ugyanakkor ez nem automatikus folyamat. Pozitívumként értékelhető a stabil brand entry aktivitás, az erősödő fogyasztás és Budapest továbbra is jelentős turisztikai vonzereje. Ugyanakkor korlátot jelent a szabályozási bizonytalanság, a szűk fejlesztési pipeline és a korlátozott prime retail kínálat. A jelenlegi trendek alapján Magyarország inkább követi a régiós folyamatokat, mintsem alakítja azokat.

Milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy Magyarország a nemzetközi retail márkák elsődleges célpiacává váljon?

Ehhez több tényező együttes teljesülése szükséges. Egyrészt kiszámíthatóbb szabályozási környezetre van szükség, másrészt bővíteni kellene a minőségi prime retail kínálatot. Emellett kulcsfontosságú a stabilan növekvő diszkrecionális fogyasztás és vásárlóerő, valamint Budapest tudatos pozicionálása regionális retail hubként. Amíg ezek a feltételek nem állnak össze egy időben, Magyarország várhatóan továbbra is második hullámos piac marad a nemzetközi retail márkák szemében.

Fotó: Portfolio
#vásárlás #pláza #kiskereskedelem #gazdaság #kereskedelem #ingatlanpiac #vásárlóerő #plázastop #kiskereskedelmi forgalom

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:03
13:44
13:31
13:13
13:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 17.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2026. május 18.
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
2026. május 17.
Ezeket a nyugati márkákat tiltották ki Orbánék Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 17.
Kevesen tudják, de a magyar trafikok nyírták ki ezt a népszerű bolttípust: íme a meglepő igazság
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 18. hétfő
Erik, Alexandra
21. hét
Május 18.
A múzeumok nemzetközi világnapja
Május 18.
Az internet világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2
2 hete
Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban
3
4 hete
Megtörtént az áttörés a forintnál: akár negyven százalékkal olcsóbban vásárolhatunk az ismert áruházban
4
2 hete
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
5
1 hónapja
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó- és adóelőleg fizetés
az adókat a törvényben előírt időpontokban kell megfizetni. A folyamatos állami bevétel biztosítása érdekében a törvény adóelőleg fizetési kötelezettséget is előír. Fontos: az adóbevallás az adó megfizetését nem pótolja, de az adó megfizetése sem helyettesíti az adó bevallását.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 12:20
Most érkezett: megjelent a hantavírus egy Magyarországgal határos országban, nyolcan vannak karanténban
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 11:29
Alig ismert közlekedési szabály szedi áldozatait: egy rossz mozdulat, és jön is a több tízezres büntetés, per is lehet a vége
Agrárszektor  |  2026. május 18. 13:28
Hogyan állíthatjuk kertünk gyepét egyszerre saját magunk és a természet szolgálatába?
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!