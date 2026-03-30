Kőkemény bejelentést tett Donald Trump: teljesen lefejezték a rettegett államot, jöhet a katonai csapás?

Donald Trump szerint Iránban gyakorlatilag már megtörtént a rezsimváltás, mivel az ország korábbi vezetését teljesen felszámolták. Az amerikai elnök bízik abban, hogy sikerül megállapodást kötniük Teheránnal, de a katonai fellépés lehetőségét továbbra sem zárja ki.

Donald Trump vasárnap, az Air Force One elnöki különgép fedélzetén nyilatkozott az újságíróknak. Meglátása szerint a korábbi iráni hatalmi struktúra lényegében megsemmisült. Úgy fogalmazott, hogy az első- és másodvonalbeli vezetők halála után jelenleg egy számukra teljesen ismeretlen csoport irányítja az országot. Velük korábban még senki sem találkozott. Szerinte ez az állapot egyértelműen felér egy rezsimváltással, amelynél jobb eredményt el sem lehetett volna érni - tudósított a BBC.

A jövőbeli diplomáciai lépésekkel kapcsolatban az elnök elmondta: szinte biztos benne, hogy az Egyesült Államok megállapodást köt Iránnal. Ugyanakkor fenntartásainak is hangot adott. Kiemelte, hogy a teheráni vezetéssel kapcsolatban sosem lehet biztosra menni. Kiszámíthatatlan ugyanis, hogy mikor hajlandók tárgyalóasztalhoz ülni, és mikor válik szükségessé egy esetleges katonai csapásmérés.