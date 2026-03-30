Nagy teher- és tartályhajók a Shahid Rajai kikötőben a Qeshm-szigeti mólóról, Perzsa-öböl, Irán
Világ

Kőkemény bejelentést tett Donald Trump: teljesen lefejezték a rettegett államot, jöhet a katonai csapás?

Pénzcentrum
2026. március 30. 08:01

Donald Trump szerint Iránban gyakorlatilag már megtörtént a rezsimváltás, mivel az ország korábbi vezetését teljesen felszámolták. Az amerikai elnök bízik abban, hogy sikerül megállapodást kötniük Teheránnal, de a katonai fellépés lehetőségét továbbra sem zárja ki.

Donald Trump vasárnap, az Air Force One elnöki különgép fedélzetén nyilatkozott az újságíróknak. Meglátása szerint a korábbi iráni hatalmi struktúra lényegében megsemmisült. Úgy fogalmazott, hogy az első- és másodvonalbeli vezetők halála után jelenleg egy számukra teljesen ismeretlen csoport irányítja az országot. Velük korábban még senki sem találkozott. Szerinte ez az állapot egyértelműen felér egy rezsimváltással, amelynél jobb eredményt el sem lehetett volna érni - tudósított a BBC.

A jövőbeli diplomáciai lépésekkel kapcsolatban az elnök elmondta: szinte biztos benne, hogy az Egyesült Államok megállapodást köt Iránnal. Ugyanakkor fenntartásainak is hangot adott. Kiemelte, hogy a teheráni vezetéssel kapcsolatban sosem lehet biztosra menni. Kiszámíthatatlan ugyanis, hogy mikor hajlandók tárgyalóasztalhoz ülni, és mikor válik szükségessé egy esetleges katonai csapásmérés.

Címlapkép: Getty Images
#világ #konfliktus #usa #donald trump #irán #geopolitika #külpolitika #háború #BBC #katonai #diplomácia

FRISS HÍREK
Topografikus kockázat
a kockázatba vont elemi károk bekövetkezésének a helyi adottságoktól függő valószínűségi foka, amely a vidékre jellemző helyi időjárási viszonyoktói, domborzattól, az erdőktől, vagy nagyobb vízfelületektől való távolságától stb. függ.

