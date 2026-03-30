Kiszivárgott, Trump és Netanjahu már mindent eltervezett: ezen a váratlan fordulaton bukott el a titkos háború

Az Egyesült Államok végleg leállította azt a titkos hadműveletet, amelynek keretében kurd fegyveres csoportok indítottak volna szárazföldi inváziót Irán ellen. Az izraeli hírszerzés által évek óta tervezett, amerikai és izraeli légi támogatásra épülő akció több okból hiúsult meg. Ezek közé tartoztak a kiszivárgott sajtóhírek, a regionális ellenállás, valamint a kurdok növekvő bizalmatlansága - tudósított a Portfolio.

Az eredeti tervek szerint a fegyveres konfliktus első napjaiban több tízezer kurd harcos lépte volna át az irak-iráni határt, erős amerikai és izraeli légi támogatás mellett. A műveletben hat iráni kurd ellenzéki csoport vett volna részt. Ők a határon túli kurdokat is ellátták volna fegyverekkel. Az izraeli 12-es csatorna beszámolója szerint a Moszad már évek óta dolgozott a stratégián.

Bár az izraeli katonai hírszerzés szkeptikus volt az esélyeket illetően, a politikai vezetés bízott a sikerben. Ez az optimizmus segített Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek abban, hogy meggyőzze Donald Trump amerikai elnököt a kezdeti, előkészítő csapások megindításáról.

A nagyszabású akciót azonban megakasztotta, hogy a tervek részletei idő előtt napvilágot láttak az amerikai sajtóban. Miután a média már nyíltan cikkezett a kurdok felfegyverzéséről és a tervezett offenzíváról, Irán azonnal megerősítette északnyugati határainak védelmét. Teherán emellett katonai nyomás alá helyezte az észak-iraki kurdokat, diplomáciai úton pedig egyre határozottabban lépett fel Bagdaddal szemben.

A meglepetés erejének elvesztésén túl komoly geopolitikai akadályok is felmerültek. Recep Tayyip Erdogan török elnök egyértelművé tette Trump számára, hogy Ankara semmilyen formában nem tűr meg egy független kurd államot a térségben. Eközben az öböl menti arab országok arra figyelmeztettek, hogy Irán etnikai alapú felosztása az egész Közel-Keletet destabilizálhatja.

Ezzel párhuzamosan a kurdok is elzárkóztak a feltétel nélküli együttműködéstől. A pusztán katonai támogatás helyett konkrét politikai garanciákat követeltek Washingtontól. Élénken élt még bennük a szíriai beavatkozás emléke, ahol az Iszlám Állam legyőzése után az Egyesült Államok végül kihátrált mögülük.

A felhalmozódott kockázatok és a diplomáciai nyomás hatására Donald Trump túl veszélyesnek ítélte a műveletet, ezért leállította az inváziót. Később ugyan megpróbáltak kijelölni egy újabb időpontot a támadásra, de a tervek mára végérvényesen lekerültek a napirendről.