Budapest panorámaképe a Szabadság hídról, amely lenyűgöző kilátást nyújt a város ikonikus Duna menti nevezetességeire. A kép kiemeli a történelmi és modern építészet keveredését, bemutatva Budapest gazdag kulturális örökségét é
Utazás

Egyre több a nyerészkedő a budapesti BL-döntő előtt: milliókat kaszálnak, de könnyen ráfázhatnak

Gosztola Judit
2026. május 18. 16:01

A május 30-i budapesti BL-döntő nemcsak sportesemény, hanem turisztikai aranyeső is: a városba várhatóan tízezrek érkeznek, sokan úgy, hogy a stadion közelébe sem jutnak, mégis itt akarnak lenni a hangulatért, a városért, a közös élményért. A szállásárak már most elszálltak, a belváros telítődik, és a vendéglátás is rekordhétvégére készül – miközben a hirtelen megjelenő illegális lakáskiadók torzítják a piacot, és egyre hangosabban panaszkodnak a szabályosan működő szereplők. A BL-döntő óriási lehetőség Budapestnek, de élesen rávilágít arra is, hol repedezik a rendszer.

A május 30-i budapesti BL-döntő nemcsak sportesemény, hanem turisztikai erődemonstráció is: a nagy nemzetközi meccsek idején értelemszerűen megugrik a városba érkező turisták száma, és most is ez várható. Sokan nem is közvetlenül a meccs miatt jönnek, hanem azért, hogy részesei legyenek a hangulatnak, a város lüktetésének, a közös élménynek: Budapest ilyenkor egyetlen nagy szurkolói zónává válik. A belváros, a Duna-part, a romkocsmák és a teraszok megtelnek olyan vendégekkel, akik ugyan nem jutnak be a meccsre, de itt akarnak lenni.

Ebben óriási turisztikai potenciál van: nemcsak a szállodák, hanem a vendéglátóhelyek is pezsgőt bontottak, amikor kiderült, hogy a BL-döntő Budapestre érkezik. A város gazdasága számára ez a hétvége valóságos aranybánya lehet.

A nagy nemzetközi események idején törvényszerűen megugranak a szállásárak, és ez most sincs másként: a BL-döntő hétvégéje gyakorlatilag felrobbantotta a budapesti árakat. Mi is foglalkoztunk már ezzel a Pénzcentrumon, és a friss adatok azt mutatják, hogy a Bookingon a mai napon mindössze 259 szabad szálláshely érhető el a meccs napjára. Egy nyolcágyas hostel szobában két ágyért is 165 ezer forintot kell fizetni, klasszikus szállodai szobát pedig 300 ezer forint alatt már alig lehet találni. A négycsillagos kategória 400 ezer forint körül indul, és innen csak felfelé mennek az árak. Az Airbnb-n pedig bőven találni olyan lakásokat, amelyek éjszakánként egymillió forint felett kelnek el, és lesz, aki ezt is gond nélkül kifizeti.

Ezek magas összegek, de piaci alapon teljesen természetes folyamat: Budapest egyszerűen ennyire árazta be magát egy ekkora eseményre.

Ellepték a piacot az illegális lakáskiadók

Ami azonban komoly problémát jelent, az az, hogy a BL-döntő hírére szinte azonnal megjelentek az illegális lakáskiadók. A legális szereplők napok óta panaszkodnak: feketén hirdetett lakások lepték el az Airbnb-t a döntő dátumaira, olyan profilokkal, amelyek korábban nem is léteztek.

Rengeteg feketén hirdetett lakás lepte el az Airbnb-t a BL-döntő dátumaira az utóbbi napokban. Szerintem ez messzemenően nem korrekt azokkal szemben, akik egész évben legálisan üzemelnek, emellett minden adót tisztességesen befizetnek. Hogyan lehetne ezen hirdetésekkel szemben hatékonyan fellépni?

 - írta az egyik kiadó egy szakmai Facebook-csoportban. A piaci szereplők szerint ez torzítja a versenyt, és teljesen szembemegy azokkal, akik engedéllyel, adófizetéssel, szabályosan működtetik a lakásaikat. Sokan gondolkodnak úgy, hogy „van egy lakásom, miért ne adnám ki pár napra, abból megvan a nyaralásom”, csakhogy ez a gyakorlat nemcsak tisztességtelen, hanem hosszú távon a teljes piacot rombolja.

A szakma is aggódik

A nagy rendezvények idején mindig megjelennek azok, akik hirtelen felindulásból kiadják a lakásukat, ez nem új jelenség. Láttuk ezt a Forma–1-nél, és régebben a Sziget idején is: amikor nagy a kereslet, sokan úgy gondolják, hogy pár napra megpróbálják meglovagolni a hullámot. Ennek az az oka, hogy minden korábbi kormányzati kommunikáció ellenére ma is rendkívül egyszerű regisztrálni a szállásközvetítő platformokon, gyakorlatilag semmi akadálya nincs annak, hogy valaki engedély nélkül feltegye a lakását. Pedig eredetileg pont erről szólt az egész: ha nem vagy otthon, vagy épp nagy a kereslet, akkor pár napra kiadod. Csakhogy azóta a piac professzionalizálódott, a szabályozás pedig teljesen más lett, és ez a fajta alkalmi keresetkiegészítés ma már illegális

 - mondta el a Pénzcentrumnak Schumicky Balázs, a Magyar ApartmanKiadók Egyesületének elnöke, majd hozzátette:

A probléma nem az, hogy valaki ki akarja adni a lakását, hanem az, hogy engedély nélkül teszi. Ez a tisztességes piaci szereplőket sújtja, akik egész évben adót fizetnek és betartják a szabályokat. Az illegális kiadók ráadásul sokszor nem is tudják, hogyan kell helyesen árazni, így nyomás alá helyezik a piacot, és olyan szállásokat kínálnak, amelyek nincsenek auditálva, nem felelnek meg a tűzvédelmi, higiéniai és minőségi előírásoknak. Ezek a lakások nemcsak a vendégekre jelentenek kockázatot, hanem az állam és az önkormányzat is elesik az utánuk járó adóbevételektől.

Azt is látják, hogy a BL-döntő közeledtével nőtt az üresen álló szállások száma. Ennek egyik oka, hogy amikor kiderült, melyik két csapat jutott be, sokan visszamondták a korábbi foglalásukat, ha nem az ő csapatuk játszik. Másrészt most is felkerültek olyan lakások, amelyeknek nincs engedélyük. Az látszik, mindig van egy pár százaléknyi ilyen szereplő, ugyanúgy, mint minden nagy rendezvény idején.

A hatóság nem lép

A hatóságoknak egyébként nagyon egyszerű dolguk lenne. 2024 óta minden nagy platform, Airbnb, Booking és mások évente elküldi az Európai Unió tagállamainak az összes tranzakció adatait. A NAV tehát pontosan látja, hogy ki mennyi vendéget fogadott, mennyi pénzt kapott, és milyen foglalások után. Ehhez képest nem láttunk olyan kampányt, amelyben ezeket az adatokat ténylegesen felhasználták volna az illegális kiadók kiszűrésére.

Ráadásul minden szálláshelynek van egy egyedi azonosítója, az úgynevezett NTAK-szám. Mi néhány nap alatt összeraktunk egy programot, amely kimutatja, mely hirdetések szerepelnek hamis vagy nem létező NTAK-számmal, vagy épp szám nélkül. Ha a platformok a regisztráció során automatikusan ellenőriznék az NTAK-számot az adatbázisban, azonnal kiszűrhető lenne minden illegális hirdetés. Olyan egyszerű lenne, mint amikor a rendőr ránéz egy rendszámra, és látja, körözik-e az autót.

 - mondja az Egyesület elnöke. Ami az árakat illeti: egy több tízezres piacon mindig vannak extrém, irreális árazások, de ezek nem jelentenek trendet. Aki ügyesen árazott, az most is jól jár: a BL-döntő hétvégéjén nagyjából a Forma–1-es árakra lehet számítani, vagyis a normál árak két‑háromszorosára. Ezek a csúcsidőszakok nem tesznek senkit milliomossá, de segítenek kisimítani az évet, mert a mellékszezonban sokszor a normál ár harmadáért sem lehet vendéget találni.

Hallottam olyan esetről is, hogy egy Budapest környéki hotel 15 ezer euróért kínál csomagot, amelyben a BL-döntő jegye és teljes körű szolgáltatás is benne van, és lesz, aki ezt is kifizeti. A piac ilyen: a kereslet és a kínálat találkozik, de ettől még a szabályokat mindenkinek be kellene tartania

 - tette hozzá Schumicky Balázs
#utazás #NAV #Budapest #turizmus #vendéglátás #adó #gazdaság #airbnb #szállás #szálláshelyek #bl

