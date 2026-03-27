Nagy teher- és tartályhajók a Shahid Rajai kikötőben a Qeshm-szigeti mólóról, Perzsa-öböl, Irán
Világ

Donald Trump váratlan haladékot adott: ezen a titkos háttéralkun múlhat a globális gazdaság sorsa

Pénzcentrum
2026. március 27. 12:44

Az Egyesült Államok és Irán közötti fegyveres konfliktusban Donald Trump amerikai elnök újabb tíznapos haladékot adott Teheránnak. Az energetikai infrastruktúra elleni csapások megindítását elhalasztották, miközben Irán elutasította Washington 15 pontos békejavaslatát. A háború továbbra is súlyos következményekkel jár a globális gazdaságra nézve.

Donald Trump csütörtökön a Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy április 6-án este 8 óráig (közép-európai idő szerint április 7-én éjfélig) felfüggeszti az iráni energetikai létesítmények elleni csapásokat. Az elnök szerint a tárgyalások "nagyon jól haladnak". Irán ugyanakkor hivatalosan tagadja, hogy bármilyen közvetlen egyeztetést folytatna Washingtonnal. Trump nem részletezte, kivel tárgyal iráni részről. A közel-keleti országban a háború során már számos magas rangú tisztségviselő vesztette életét.- közölte a Reuters.

Johann Wadephul német külügyminiszter a Deutschlandfunk rádiónak nyilatkozva közölte, hogy tudomása szerint a közvetett kapcsolatfelvétel már megtörtént. Hozzátette, hogy Pakisztánban hamarosan közvetlen találkozóra is sor kerülhet. Az Iránnal jó viszonyt ápoló Pakisztán közvetítette Washington 15 pontos javaslatát, és kész a tárgyalások helyszínéül is szolgálni.

Egy iráni tisztségviselő a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a teheráni vezetés részletesen áttekintette az amerikai javaslatot. A döntésük alapján a tervezet kizárólag az Egyesült Államok és Izrael érdekeit szolgálja. A feltételek között szerepelt Irán nukleáris programjának felszámolása, rakétaprogramjának korlátozása, valamint a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés tényleges átadása. Az iráni fél ugyanakkor jelezte, hogy a diplomáciai út még nem zárult le.

A harcok mindeközben tovább folytatódnak. A Teherántól délre fekvő iráni Kom városában három épületet ért csapás, amelyben legalább hatan meghaltak. Az északnyugati Urmia városában pedig egy lakóépületet talált el közvetlenül egy rakéta, ami szintén halálos áldozatokat követelt. Az izraeli hadsereg közölte, hogy Jazd városában megsemmisítette Irán elsődleges rakéta- és tengeriakna-gyártó létesítményét. Ezzel párhuzamosan az Iszlám Forradalmi Gárda bejelentette, hogy Kermánsáh tartományban letartóztatott egy háromfős, az izraeli Moszadhoz köthető kémcsoportot. Iszfahánban további több mint 15 embert vettek őrizetbe, akiket az Iran International és a Manoto tévécsatornáknak való kémkedéssel vádolnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának mintegy 20 százaléka halad át. A Brent nyersolaj hordónkénti jegyzése nagyjából 110 dolláron áll, ami a háború kezdete óta több mint 50 százalékos drágulást jelent. Az áremelkedés nem csupán az energiaszektort érinti. Az olaj- és gázárak megugrása a nitrogénműtrágyák árát is felhajtotta, ami már közvetlenül fenyegeti a globális élelmiszer-termelést. A részvénypiacokon pénteken is folytatódott az eladási hullám.

A Financial Times értesülése szerint az Egyesült Arab Emírségek jelezte Washington és nyugati szövetségesei felé, hogy részt venne egy nemzetközi tengerészeti misszióban a szoros újranyitása érdekében. Ugyanakkor több amerikai szövetséges is közölte, hogy egyelőre nem tervez hadihajókat küldeni a térségbe.
