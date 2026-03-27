A törvényt előkészítő politikusok korábban is élesen bírálták Európa orosz energiától való függőségét.
Donald Trump váratlan haladékot adott: ezen a titkos háttéralkun múlhat a globális gazdaság sorsa
Az Egyesült Államok és Irán közötti fegyveres konfliktusban Donald Trump amerikai elnök újabb tíznapos haladékot adott Teheránnak. Az energetikai infrastruktúra elleni csapások megindítását elhalasztották, miközben Irán elutasította Washington 15 pontos békejavaslatát. A háború továbbra is súlyos következményekkel jár a globális gazdaságra nézve.
Donald Trump csütörtökön a Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy április 6-án este 8 óráig (közép-európai idő szerint április 7-én éjfélig) felfüggeszti az iráni energetikai létesítmények elleni csapásokat. Az elnök szerint a tárgyalások "nagyon jól haladnak". Irán ugyanakkor hivatalosan tagadja, hogy bármilyen közvetlen egyeztetést folytatna Washingtonnal. Trump nem részletezte, kivel tárgyal iráni részről. A közel-keleti országban a háború során már számos magas rangú tisztségviselő vesztette életét.- közölte a Reuters.
Johann Wadephul német külügyminiszter a Deutschlandfunk rádiónak nyilatkozva közölte, hogy tudomása szerint a közvetett kapcsolatfelvétel már megtörtént. Hozzátette, hogy Pakisztánban hamarosan közvetlen találkozóra is sor kerülhet. Az Iránnal jó viszonyt ápoló Pakisztán közvetítette Washington 15 pontos javaslatát, és kész a tárgyalások helyszínéül is szolgálni.
Egy iráni tisztségviselő a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a teheráni vezetés részletesen áttekintette az amerikai javaslatot. A döntésük alapján a tervezet kizárólag az Egyesült Államok és Izrael érdekeit szolgálja. A feltételek között szerepelt Irán nukleáris programjának felszámolása, rakétaprogramjának korlátozása, valamint a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés tényleges átadása. Az iráni fél ugyanakkor jelezte, hogy a diplomáciai út még nem zárult le.
A harcok mindeközben tovább folytatódnak. A Teherántól délre fekvő iráni Kom városában három épületet ért csapás, amelyben legalább hatan meghaltak. Az északnyugati Urmia városában pedig egy lakóépületet talált el közvetlenül egy rakéta, ami szintén halálos áldozatokat követelt. Az izraeli hadsereg közölte, hogy Jazd városában megsemmisítette Irán elsődleges rakéta- és tengeriakna-gyártó létesítményét. Ezzel párhuzamosan az Iszlám Forradalmi Gárda bejelentette, hogy Kermánsáh tartományban letartóztatott egy háromfős, az izraeli Moszadhoz köthető kémcsoportot. Iszfahánban további több mint 15 embert vettek őrizetbe, akiket az Iran International és a Manoto tévécsatornáknak való kémkedéssel vádolnak.
Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának mintegy 20 százaléka halad át. A Brent nyersolaj hordónkénti jegyzése nagyjából 110 dolláron áll, ami a háború kezdete óta több mint 50 százalékos drágulást jelent. Az áremelkedés nem csupán az energiaszektort érinti. Az olaj- és gázárak megugrása a nitrogénműtrágyák árát is felhajtotta, ami már közvetlenül fenyegeti a globális élelmiszer-termelést. A részvénypiacokon pénteken is folytatódott az eladási hullám.
A Financial Times értesülése szerint az Egyesült Arab Emírségek jelezte Washington és nyugati szövetségesei felé, hogy részt venne egy nemzetközi tengerészeti misszióban a szoros újranyitása érdekében. Ugyanakkor több amerikai szövetséges is közölte, hogy egyelőre nem tervez hadihajókat küldeni a térségbe.
Kínában mára megtorpant a közlekedési célú olajfelhasználás növekedése.
A Pentagon fontolóra vette, hogy az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányok egy részét, köztük a légvédelmi rakétákat a Közel-Keletre irányítja át.
Zelenszkij szerint a szankciók feloldásával nyert pénzt az oroszok visszaforgatják a háborúba.
Tényleg semmi rémény nincs a békére? Megszólalt Teherán Trump bejelentése után, ez nem lesz egyszerű menet
Irán jelenleg vizsgálja az amerikai tűzszüneti javaslatot, miközben a lassan négy hete tartó háború gazdasági és humanitárius következményei világszerte egyre súlyosabbá válnak.
Az európai termelés már a 2022-es energiaválság idején megcsappant a magas földgázárak miatt,
Tajvan egyre jobban tart attól, hogy Kína a saját javára fordítja az Egyesült Államok közel-keleti lekötöttségét.
Az Egyesült Államok több ezer katonát készül a Közel-Keletre vezényelni a konfliktus eszkalációja közepette, írta a Reuters amerikai tisztviselőkre hivatkozva.
Az iráni vezetés szerint Washington valójában nem tárgyal senkivel, és a diplomáciai kommunikáció inkább politikai eszköz.
Észak-Koreába látogatott Aljakszandr Lukasenka, ahol tárgyalásokat folytatott Kim Dzsongunnel.
Trump ezzel szemben arról beszélt, hogy előrelépés történt, és az Egyesült Államok a „megfelelő emberekkel” egyeztet Iránban a konfliktus lezárásáról.
Az iráni vezetés közölte, hogy továbbra is engedélyezi a nem ellenséges hajók áthaladását a globális kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoroson.
Az amerikai elnök szerint Irán tárgyalni akar, miközben a katonai csapások után súlyos veszteségeket szenvedett.
