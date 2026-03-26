2026. március 26. csütörtök Emánuel
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
irán, háború, usa, válság, olajár, olajválság
Világ

Közeleg a legvégső amerikai támadás Irán ellen: ez mindent végleg eldönthet

Pénzcentrum
2026. március 26. 16:13

Az Egyesült Államok átfogó katonai csapásra készül Irán ellen, amennyiben a héten zajló diplomáciai tárgyalások nem hoznak eredményt. A Pentagon több haditervet is kidolgozott a fegyveres konfliktus kiterjesztésére. Ezek között stratégiai szigetek és olajszállító hajók elfoglalása, valamint nukleáris létesítmények bombázása is szerepel. Az esetleges akciókat a térségbe vezényelt elit katonai egységek hajthatják végre - jelentette a Telex.

Amerikai kormányzati források szerint Donald Trump jelenleg négy főbb katonai forgatókönyv közül választhat, bár a végső döntést még nem hozta meg. Az első lehetséges lépés a Harg-sziget elfoglalása, amelyen a teljes iráni olajexport kilencven százaléka halad át. Teherán már számít erre az eshetőségre, ezért jelentősen megerősítette a terület védelmét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szintén kiemelt célpont lehet a Hormuzi-szoros lezárásában kulcsszerepet játszó Larak-sziget megszállása. Irán jelenleg innen végzi a szoros hajóforgalmának radaros megfigyelését, és katonai akciókat is képes indítani a teherszállítmányok ellen. Szóba jöhet továbbá a szoros nyugati bejáratánál fekvő, az Egyesült Arab Emírségek által is magáénak tartott kisebb szigetek bevétele. Negyedik opcióként pedig az iráni olajat szállító tankerek nyílt vízi elfoglalása is felmerült.

A gazdasági és logisztikai célpontok mellett az amerikai hadvezetés az iráni uránkészletek végleges semlegesítésére is fókuszál. Bár az előzetes tervek között szerepelt egy szárazföldi különleges művelet is a korábban lebombázott atomlétesítményekben rekedt hasadóanyag megszerzésére, a kiugróan magas kockázat miatt ezt elvethetik. Ehelyett sokkal valószínűbb egy újabb célzott bombázássorozat. Ezzel fizikailag tennék lehetetlenné, hogy Irán valaha is hozzáférjen a készletekhez.

A nagyszabású katonai műveletek megindítása elsősorban azon múlik, hogy hoznak-e áttörést a Washington és Teherán között Pakisztán közvetítésével zajló diplomáciai háttértárgyalások. A Fehér Ház egyértelművé tette: az elnök nem blöfföl. Ha a békés megegyezés lehetősége elszáll, az Egyesült Államok kész a konfliktus azonnali kiterjesztésére. Ebben az esetben egy minden eddiginél pusztítóbb támadást is indíthatnak.

Az amerikai fenyegetés komolyságát a térségben zajló intenzív csapatösszevonások is nyomatékosítják. Az elmúlt héten a Pentagon közel ötezer, kétéltű műveletekre kiképzett tengerészgyalogost vezényelt Irán közelébe. Hozzájuk napokon belül egy ezerfős amerikai elit légideszant-egység is csatlakozik.
Címlapkép: Getty Images
#világ #usa #olaj #donald trump #irán #hadsereg #geopolitika #háború #kőolaj #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #légicsapás #katonai beavatkozás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:00
16:51
16:44
16:34
16:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. március 26. csütörtök
Emánuel
13. hét
Március 26.
A dokumentumszabadság világnapja
Március 26.
A Lila nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi piac
Az a piac, amelyen a bankok felesleges hazai és devizatartalékaikat kihelyezik rövid lejáratra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
