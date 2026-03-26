A Pentagon fontolóra vette, hogy az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányok egy részét, köztük a légvédelmi rakétákat a Közel-Keletre irányítja át.
Közeleg a legvégső amerikai támadás Irán ellen: ez mindent végleg eldönthet
Az Egyesült Államok átfogó katonai csapásra készül Irán ellen, amennyiben a héten zajló diplomáciai tárgyalások nem hoznak eredményt. A Pentagon több haditervet is kidolgozott a fegyveres konfliktus kiterjesztésére. Ezek között stratégiai szigetek és olajszállító hajók elfoglalása, valamint nukleáris létesítmények bombázása is szerepel. Az esetleges akciókat a térségbe vezényelt elit katonai egységek hajthatják végre - jelentette a Telex.
Amerikai kormányzati források szerint Donald Trump jelenleg négy főbb katonai forgatókönyv közül választhat, bár a végső döntést még nem hozta meg. Az első lehetséges lépés a Harg-sziget elfoglalása, amelyen a teljes iráni olajexport kilencven százaléka halad át. Teherán már számít erre az eshetőségre, ezért jelentősen megerősítette a terület védelmét.
Szintén kiemelt célpont lehet a Hormuzi-szoros lezárásában kulcsszerepet játszó Larak-sziget megszállása. Irán jelenleg innen végzi a szoros hajóforgalmának radaros megfigyelését, és katonai akciókat is képes indítani a teherszállítmányok ellen. Szóba jöhet továbbá a szoros nyugati bejáratánál fekvő, az Egyesült Arab Emírségek által is magáénak tartott kisebb szigetek bevétele. Negyedik opcióként pedig az iráni olajat szállító tankerek nyílt vízi elfoglalása is felmerült.
A gazdasági és logisztikai célpontok mellett az amerikai hadvezetés az iráni uránkészletek végleges semlegesítésére is fókuszál. Bár az előzetes tervek között szerepelt egy szárazföldi különleges művelet is a korábban lebombázott atomlétesítményekben rekedt hasadóanyag megszerzésére, a kiugróan magas kockázat miatt ezt elvethetik. Ehelyett sokkal valószínűbb egy újabb célzott bombázássorozat. Ezzel fizikailag tennék lehetetlenné, hogy Irán valaha is hozzáférjen a készletekhez.
A nagyszabású katonai műveletek megindítása elsősorban azon múlik, hogy hoznak-e áttörést a Washington és Teherán között Pakisztán közvetítésével zajló diplomáciai háttértárgyalások. A Fehér Ház egyértelművé tette: az elnök nem blöfföl. Ha a békés megegyezés lehetősége elszáll, az Egyesült Államok kész a konfliktus azonnali kiterjesztésére. Ebben az esetben egy minden eddiginél pusztítóbb támadást is indíthatnak.
Az amerikai fenyegetés komolyságát a térségben zajló intenzív csapatösszevonások is nyomatékosítják. Az elmúlt héten a Pentagon közel ötezer, kétéltű műveletekre kiképzett tengerészgyalogost vezényelt Irán közelébe. Hozzájuk napokon belül egy ezerfős amerikai elit légideszant-egység is csatlakozik.
Trump ezzel szemben arról beszélt, hogy előrelépés történt, és az Egyesült Államok a „megfelelő emberekkel” egyeztet Iránban a konfliktus lezárásáról.
Az iráni vezetés közölte, hogy továbbra is engedélyezi a nem ellenséges hajók áthaladását a globális kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoroson.
Az amerikai elnök szerint Irán tárgyalni akar, miközben a katonai csapások után súlyos veszteségeket szenvedett.
