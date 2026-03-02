Rendkívüli bejelentés: Európai országot támadott meg Irán, megtörtént, amitől sokan féltek

Nikosz Hrisztodulidisz ciprusi elnök hivatalosan is megerősítette, hogy Irán dróntámadást hajtott végre a szigeten található brit légibázis ellen. A RAF Akrotiri támaszpontot ért találat anyagi károkat okozott, de személyi sérülés nem történt.

A beszámolók szerint egy Sahed típusú drón robbant fel a katonai létesítményben. Az incidenst követően az államfő azonnal tisztázta országa álláspontját. Hangsúlyozta, hogy Ciprus semleges fél, nem vesz részt az Irán elleni konfliktusban, és a jövőben is távol kíván maradni a harcoktól - írja a Portfolio.

Ursula von der Leyen szerint az Európai Unió egységesen kiáll tagállamai mellett, miután iráni dróntámadás érte a Ciprus szigetén található, brit fennhatóság alatt álló katonai létesítményt.

Jelezte továbbá, hogy a kialakult helyzet miatt folyamatos egyeztetéseket folytatnak az európai döntéshozókkal.

A támadás geopolitikai szempontból különösen kényes, mivel egyszerre két európai érdekeltséget is érint. Bár Ciprus az Európai Unió tagja, nem lépett be a NATO-ba, ugyanakkor az Akrotiri bázis az Egyesült Királyság szuverén területének számít. A nemzetközi jog értelmében így az iráni akció közvetlenül brit – és ezzel NATO – terület elleni támadásnak minősül.