2026. március 4. szerda Kázmér
11 °C Budapest
Földrajztanulás - Irán a retro földgömbön.
Világ

Rendkívüli bejelentés: Európai országot támadott meg Irán, megtörtént, amitől sokan féltek

Pénzcentrum
2026. március 2. 08:05

Nikosz Hrisztodulidisz ciprusi elnök hivatalosan is megerősítette, hogy Irán dróntámadást hajtott végre a szigeten található brit légibázis ellen. A RAF Akrotiri támaszpontot ért találat anyagi károkat okozott, de személyi sérülés nem történt.

A beszámolók szerint egy Sahed típusú drón robbant fel a katonai létesítményben. Az incidenst követően az államfő azonnal tisztázta országa álláspontját. Hangsúlyozta, hogy Ciprus semleges fél, nem vesz részt az Irán elleni konfliktusban, és a jövőben is távol kíván maradni a harcoktól - írja a Portfolio.

Európai országra támadt Irán, megszólalt Ursula von der Leyen: komoly lépésre készül az EU?
Európai országra támadt Irán, megszólalt Ursula von der Leyen: komoly lépésre készül az EU?
Ursula von der Leyen szerint az Európai Unió egységesen kiáll tagállamai mellett, miután iráni dróntámadás érte a Ciprus szigetén található, brit fennhatóság alatt álló katonai létesítményt.

Jelezte továbbá, hogy a kialakult helyzet miatt folyamatos egyeztetéseket folytatnak az európai döntéshozókkal.

Kapcsolódó cikkeink:

A támadás geopolitikai szempontból különösen kényes, mivel egyszerre két európai érdekeltséget is érint. Bár Ciprus az Európai Unió tagja, nem lépett be a NATO-ba, ugyanakkor az Akrotiri bázis az Egyesült Királyság szuverén területének számít. A nemzetközi jog értelmében így az iráni akció közvetlenül brit – és ezzel NATO – terület elleni támadásnak minősül.
Címlapkép: Getty Images
