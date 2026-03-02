Brutális támadást intézett Irán egy amerikai bázis ellen: magyar katonák is érintettek

Dróntámadás ért vasárnap egy amerikai katonai bázist az iraki Erbílben, ahol magyar katonák is állomásoznak. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a magyar kontingens tagjai közül senki sem sérült meg a csapásban.

Az iraki Kurdisztán fővárosában található létesítmény egyik lőszerraktárát vették célba. Bár a beszámolók szerint a repülőtér légvédelme a támadóeszközök többségét sikeresen megsemmisítette, a helyszíni felvételeken robbanások és kiterjedt tűz nyomai láthatók a katonai zónában.

Az akcióért a Szaraja Avlíja ad-Dam elnevezésű, Irán-barát síita milícia vállalta a felelősséget. A csoport a drónok mellett állítólag "új típusú rakétákat" is bevetett, és bejelentették: átfogó műveletsorozatot indítanak az Irakban működő összes amerikai katonai objektum ellen. A kurd Rudav hírtelevízió információi szerint a támadást megtorlásnak szánták Ali Hámenei iráni legfelsőbb vezető haláláért. A milícia állítása szerint a vezető halála a Teheránt ért amerikai–izraeli légicsapások következménye.

A Honvédelmi Minisztérium késő esti közleményében megerősítette, hogy a támadás nem követelt áldozatokat a magyar katonák körében, így valamennyien biztonságban vannak.