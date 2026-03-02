2026. március 2. hétfő Lujza
A Közel-Kelet széles sablontérképe, Irán nemzeti zászlóval körvonalazva.
Világ

Brutális támadást intézett Irán egy amerikai bázis ellen: magyar katonák is érintettek

Pénzcentrum
2026. március 2. 08:05

Dróntámadás ért vasárnap egy amerikai katonai bázist az iraki Erbílben, ahol magyar katonák is állomásoznak. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a magyar kontingens tagjai közül senki sem sérült meg a csapásban.

Az iraki Kurdisztán fővárosában található létesítmény egyik lőszerraktárát vették célba. Bár a beszámolók szerint a repülőtér légvédelme a támadóeszközök többségét sikeresen megsemmisítette, a helyszíni felvételeken robbanások és kiterjedt tűz nyomai láthatók a katonai zónában.

Az akcióért a Szaraja Avlíja ad-Dam elnevezésű, Irán-barát síita milícia vállalta a felelősséget. A csoport a drónok mellett állítólag "új típusú rakétákat" is bevetett, és bejelentették: átfogó műveletsorozatot indítanak az Irakban működő összes amerikai katonai objektum ellen. A kurd Rudav hírtelevízió információi szerint a támadást megtorlásnak szánták Ali Hámenei iráni legfelsőbb vezető haláláért. A milícia állítása szerint a vezető halála a Teheránt ért amerikai–izraeli légicsapások következménye.

A Honvédelmi Minisztérium késő esti közleményében megerősítette, hogy a támadás nem követelt áldozatokat a magyar katonák körében, így valamennyien biztonságban vannak.

Címlapkép: Getty Images
#világ #honvédelmi minisztérium #drón #támadás #katonák #irán #hadsereg #amerikai egyesült államok #rakéta #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus

1
2 napja
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda szerint
2
7 napja
Hamarosan csatlakozhat az EU-hoz a világ egyik leggazdagabb országa: felgyorsulnak az események
3
1 hete
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
4
2 napja
Drónokkal vadászna a rendőrség az engedély nélkül épített teraszokra, melléképületekre, garázsokra, tárolókra - Már így is milliós bírságokat szabtak ki: nem lacafacáznak Nagyváradon
5
2 napja
Rengetegen nézik most ezt a térképet - Döbbenetes látványt nyújt Irán, Irak és Izrael lezárt, üres légtere
