Nem elég az iráni háború, újabb csapás jöhet az olajpiacon: egekbe emelkedhet az üzemanyagok ára?

Felfüggeszti a háborús kockázati biztosítást a Perzsa-öbölbe tartó hajók számára a világ vezető hajóbiztosítóinak jelentős része. A lépés nemcsak a szállítási költségeket növelheti, de az olajpiaci feszültségeket is tovább fokozhatja, visszavetve a stratégiai fontosságú régió tengeri forgalmát - számolt be a Portfolio.

A globális tengeri szállítmányozást érintő újabb sokkhatásként a legnagyobb nemzetközi biztosítói társulások több mint fele bejelentette a fedezet megvonását. Ez a döntés komoly következményekkel járhat a térségből induló olaj- és áruszállítási kapacitásokra.

A biztosítási védelem hiánya vagy drágulása miatt a fuvarozás költségei várhatóan emelkedni fognak, ami kockázati felárként épülhet be az energia- és nyersanyagárakba is. Az iráni konfliktus okozta bizonytalanság közepette ez az intézkedés újabb súlyos akadályt gördíthet a globális energiaellátás elé.