2026. március 4.
16 °C Budapest
Nagy teher- és tartályhajók a Shahid Rajai kikötőben a Qeshm-szigeti mólóról, Perzsa-öböl, Irán
Világ

Nem elég az iráni háború, újabb csapás jöhet az olajpiacon: egekbe emelkedhet az üzemanyagok ára?

Pénzcentrum
2026. március 2. 09:02

Felfüggeszti a háborús kockázati biztosítást a Perzsa-öbölbe tartó hajók számára a világ vezető hajóbiztosítóinak jelentős része. A lépés nemcsak a szállítási költségeket növelheti, de az olajpiaci feszültségeket is tovább fokozhatja, visszavetve a stratégiai fontosságú régió tengeri forgalmát - számolt be a Portfolio.

A globális tengeri szállítmányozást érintő újabb sokkhatásként a legnagyobb nemzetközi biztosítói társulások több mint fele bejelentette a fedezet megvonását. Ez a döntés komoly következményekkel járhat a térségből induló olaj- és áruszállítási kapacitásokra.



A biztosítási védelem hiánya vagy drágulása miatt a fuvarozás költségei várhatóan emelkedni fognak, ami kockázati felárként épülhet be az energia- és nyersanyagárakba is. Az iráni konfliktus okozta bizonytalanság közepette ez az intézkedés újabb súlyos akadályt gördíthet a globális energiaellátás elé.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #energia #szállítás #világ #olaj #irán #olajár #hajózás #háború #izraeli-iráni háború #energiaellátás

