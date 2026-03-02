Iráni háború: nincs már nyugalom, reggel újraindultak a légitámadások

A viszonylagos éjszakai nyugalmat követően hétfő hajnalban ismét fokozódott a feszültség a Közel-Keleten. Légitámadások érték Iránt és Libanont, valamint robbanások rázták meg Bagdad környékét. A Haifát ért rakétatámadásra válaszul az izraeli hadsereg a Hezbollah állásait bombázta, a libanoni miniszterelnök pedig élesen bírálta a milícia Izrael elleni akcióját.

Kuvaitban a hajnali órákban szirénák hangjára ébredtek a lakosok. Az emirátus fővárosában, Kuvaitvárosban légiriadót rendeltek el, és több robbanást is észleltek. Hasonló jelentések érkeztek Irakból is, ahol Bagdadtól délre történtek incidensek, bár ezekről bővebb részletek egyelőre nem állnak rendelkezésre. A műveletek kiterjedtek Iránra is: Teherán keleti és nyugati részén, valamint az ország középső vidékén található Iszfahánban is nagy erejű robbanások történtek.

Az izraeli hadsereg ezzel párhuzamosan célzott légicsapásokat hajtott végre a Hezbollah libanoni és bejrúti létesítményei ellen. A mentőszolgálatok tájékoztatása szerint a támadásoknak legalább tíz halálos áldozata van. Az akció válaszcsapás volt arra, hogy korábban Dél-Libanonból rakétákkal lőtték az észak-izraeli Haifa külvárosát. A bombázásért a síita milícia vállalta a felelősséget.

Libanon miniszterelnöke elítélte és "felelőtlen lépésnek" nevezte az országa területéről Izrael ellen indított támadást, amely szerinte egész Libanon biztonságát kockára teszi. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az izraeli ellencsapást követően a hadsereg mintegy ötven libanoni település lakosságát szólította fel otthonaik azonnali elhagyására a várható további légitámadások miatt.