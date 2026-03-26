Hatalmas bejelentést tett Donald Trump: ekkor érhet véget a közel-keleti háború

Donald Trump amerikai elnök magánbeszélgetéseiben jelezte, hogy két héten belül le akarja zárni az iráni háborút. A sietség hátterében a közelgő, novemberi kongresszusi választásokkal kapcsolatos republikánus aggodalmak, valamint az elmélyülő amerikai megélhetési válság áll - közölte a Telex.

A The Wall Street Journal értesülései szerint az elnök úgy véli, hogy a közel-keleti konfliktus a végső fázisába ért. A Fehér Ház eredetileg is azzal számolt, hogy az Irán elleni hadműveletek még a Hszi Csin-ping kínai elnökkel május közepére tervezett csúcstalálkozó előtt befejeződnek.

Trump figyelmét azonban egyre inkább a belpolitika köti le. A politikai szövetségeseivel folytatott egyeztetéseken rendszeresen témát vált. Olyan kérdések megoldását sürgeti, mint a bevándorlási tisztviselők repülőterekre vezénylése, vagy a szavazási feltételeket szigorító törvényjavaslat elfogadása.

Bár az amerikai elnök már a következő nagy politikai kihívást keresi, a környezete megosztott a folytatást illetően. Stábjának egy része arra számít, hogy a kubai kommunista rezsim megdöntését veszi majd célba. Szűkebb tanácsadói köre ugyanakkor belpolitikai fókuszváltást sürget. Ők azt szeretnék, ha a kormányzat inkább az iráni konfliktus miatt is súlyosbodó megélhetési nehézségek enyhítésére koncentrálna.

A fókuszváltást a republikánusok növekvő aggodalma is indokolja. A gyengélkedő gazdaság és Trump mélypontra zuhant népszerűsége miatt a pártban attól tartanak, hogy a demokraták jelentős előnybe kerülnek a kongresszusi választásokon.

A félelem nem alaptalan, hiszen az elmúlt időszakban a demokraták több időközi választást is megnyertek. Legutóbb szerdán arattak győzelmet egy floridai időközi törvényhozási választáson. Ez ráadásul éppen abban a körzetben történt, ahol az elnök birtoka, Mar-a-Lago is található, hiába kampányolt Trump személyesen a republikánus jelölt mellett.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA