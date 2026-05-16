Az egész napos, heves esőzés miatt a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny szombati királyetapja egy órával később rajtol, a táv pedig 45 kilométerrel rövidebb lesz.
Rendőri védelem alatt a focibíró: hatalmas veszélybe került a bajnoki döntő előtt
Rendőri védelem alá helyezték John Beaton skót labdarúgó-játékvezetőt, miután személyes adatait kiszivárogtatták az interneten. A bíró szerda este egy vitatott, mérkőzés végi büntetőt ítélt a Celtic javára, ami miatt a feszültség veszélyes szintre emelkedett.
John Beaton a szerdai Motherwell–Celtic bajnoki mérkőzés végén videóbíró segítségével ítélt tizenegyest a hazai csapat ellen. A büntetőt a vendégként játszó Celtic értékesítette, így 3–2-re megnyerte a találkozót. A glasgow-i rekordbajnok a győzelemmel egyetlen pontra megközelítette a listavezető Hearts együttesét. A két csapat szombaton, a Celtic Parkban játssza az utolsó, sorsdöntő fordulót.
A mérkőzést követően a játékvezető személyes adatai kikerültek az internetre. Ennek következtében a családjával együtt rendőri felügyelet mellett kellett töltenie az éjszakát az otthonában. A skót rendőrség közleménye szerint az üggyel kapcsolatban egy 19 éves férfit letartóztattak. Ellene adatvédelmi bűncselekmény miatt emeltek vádat, és a későbbiekben bíróság elé kell állnia.
A Skót Labdarúgó-szövetség (SFA) a lehető leghatározottabban elítélte a játékvezetők biztonságát fenyegető cselekedeteket. Közleményükben rámutattak, hogy az eset egyáltalán nem elszigetelt. A szezon során folyamatosan fokozódott a bírókra nehezedő nyomás és a bűnbakkeresés. Ezt a folyamatot a médiaszereplők, a szurkolói csoportok, a klubok, a játékosok, az edzők, sőt még a korábbi játékvezetők is felerősítették.
Az SFA szerint egy "hisztérikus médianarratíva" alakult ki, amelyet a felelőtlen meccs utáni nyilatkozatok és a közösségi médiában megjelenő bejegyzések táplálnak. A szövetség hangsúlyozta, hogy a játékvezetők sem tévedhetetlenek. Ugyanúgy hibázhatnak, mint amikor egy edző rossz kezdőcsapatot küld a pályára, vagy egy csatár öt méterről a kapu mellé lő. A tévedésekre adott reakciók azonban aránytalanul eltérőek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A szövetség bejelentette, hogy a szabályok szigorításával kívánja hatékonyabban védeni a mérkőzések lebonyolításában részt vevő szakembereket. Egyértelművé tették: nem tűrhetik, hogy a bírók gyermekeinek iskolai védelme, vagy az otthoni bezárkózás a játékvezetői munka természetes velejárójává váljon.
Sinner a szerb szupersztár, Novak Djokovics rekordját adta át a múltnak azzal, hogy zsinórban 1000-res rangsorolású meccsét is megnyerte.
Rég várt határt lépett át David és Victoria Beckham: ekkora most a vagyonuk, leesik az állad a számoktól
Az egykori futballista és felesége a második helyre fértek fel a szokásos éves "gazdaglistán".
A BL‑döntőre nemcsak a csapatok, hanem a Puskás Aréna mobilhálózata is csúcsra jár.
Szerződést hosszabbított Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője, így a következő szezonban is ő irányítja az élvonalbeli labdarúgócsapatot.
A liga történetében mindössze harmadszor fordul elő, hogy a nagydöntőben részt vevő két csapat már az első fordulóban újra összecsap.
Sam Kerr nyáron elhagyja a Chelsea-t, miután lejár a szerződése – jelentette be a londoni klub.
Az MLSZ fegyelmi bizottsága a május 3-i Újpest–Ferencváros bajnoki mérkőzés eseményei nyomán mindkét klubot megbüntette, de más csapatok sem úszták meg szankciók nélkül.
A hét utolsó munkanapja három izgalmas mérkőzést kínál a futballrajongóknak: két találkozót a magyar bajnokságból és egyet az angol élvonalból, magyar érdekeltséggel.
A szurkolók tiltakozásának hatására csökkentették a new jersey-ben rendezett világbajnoki mérkőzésekre közlekedő vonatok és buszok jegyárait.
Az idei, észak-amerikai rendezésű labdarúgó-világbajnokságon a játékosok és a szurkolók egyaránt komoly hőterhelésnek lesznek kitéve.
Torghelle szerint a hazai pályán induló mexikóiak sokáig juthatnak, Kabát szerint mindig figyelni kell az angolokra és az argentinokra.
Az ügy kimenetele nemcsak a két csapat sorsát, hanem egy fontos precedenst is meghatározhat az angol labdarúgásban.
Elindult a világbajnokságra az iráni válogatott: bíznak benne, hogy részt vehetnek, de még semmi sem biztos
Több ezer szurkoló búcsúztatta Teheránban a nyári, észak-amerikai világbajnokságra készülő iráni labdarúgó-válogatottat. A nemzeti csapat részvétele a tornán azonban továbbra is kérdéses.
Leginkább otthonról nézik a magyarok a futballmeccseket, és a közösségi élmény még erősebb lesz az egy hónap múlva kezdődő focivébé idején is.
Megdöbbent a Tottenham volt vezére: legrosszabb rémálmaiban se jött elő, ami az idén történik a klubbal
A Tottenham Hotspur korábbi ügyvezető elnöke, Daniel Levy szerint elképzelhetetlen volt, hogy a klub valaha kiesési küzdelembe keveredik a Premier League-ben.
José Mourinho 13 év után térhetne vissza a Real Madrid kispadjára - legalábbis egyre erősebbek az erről szóló hírek.
A Serie A-ban római derbit rendeznek, Párizsban pedig a város két csapata feszül egymásnak. Szoboszlailk eközben még mindig a BL-helyért kaparnak.
A hét éve egyeduralkodó Fernecvárosnak csak a győzelem jó, de a sorsa még ekkor sem a saját kezében van: a Győr törheti meg a hegemóniát.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n