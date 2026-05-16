Rendőri védelem alatt a focibíró: hatalmas veszélybe került a bajnoki döntő előtt

Rendőri védelem alá helyezték John Beaton skót labdarúgó-játékvezetőt, miután személyes adatait kiszivárogtatták az interneten. A bíró szerda este egy vitatott, mérkőzés végi büntetőt ítélt a Celtic javára, ami miatt a feszültség veszélyes szintre emelkedett.

John Beaton a szerdai Motherwell–Celtic bajnoki mérkőzés végén videóbíró segítségével ítélt tizenegyest a hazai csapat ellen. A büntetőt a vendégként játszó Celtic értékesítette, így 3–2-re megnyerte a találkozót. A glasgow-i rekordbajnok a győzelemmel egyetlen pontra megközelítette a listavezető Hearts együttesét. A két csapat szombaton, a Celtic Parkban játssza az utolsó, sorsdöntő fordulót.

A mérkőzést követően a játékvezető személyes adatai kikerültek az internetre. Ennek következtében a családjával együtt rendőri felügyelet mellett kellett töltenie az éjszakát az otthonában. A skót rendőrség közleménye szerint az üggyel kapcsolatban egy 19 éves férfit letartóztattak. Ellene adatvédelmi bűncselekmény miatt emeltek vádat, és a későbbiekben bíróság elé kell állnia.

A Skót Labdarúgó-szövetség (SFA) a lehető leghatározottabban elítélte a játékvezetők biztonságát fenyegető cselekedeteket. Közleményükben rámutattak, hogy az eset egyáltalán nem elszigetelt. A szezon során folyamatosan fokozódott a bírókra nehezedő nyomás és a bűnbakkeresés. Ezt a folyamatot a médiaszereplők, a szurkolói csoportok, a klubok, a játékosok, az edzők, sőt még a korábbi játékvezetők is felerősítették.

Az SFA szerint egy "hisztérikus médianarratíva" alakult ki, amelyet a felelőtlen meccs utáni nyilatkozatok és a közösségi médiában megjelenő bejegyzések táplálnak. A szövetség hangsúlyozta, hogy a játékvezetők sem tévedhetetlenek. Ugyanúgy hibázhatnak, mint amikor egy edző rossz kezdőcsapatot küld a pályára, vagy egy csatár öt méterről a kapu mellé lő. A tévedésekre adott reakciók azonban aránytalanul eltérőek.

A szövetség bejelentette, hogy a szabályok szigorításával kívánja hatékonyabban védeni a mérkőzések lebonyolításában részt vevő szakembereket. Egyértelművé tették: nem tűrhetik, hogy a bírók gyermekeinek iskolai védelme, vagy az otthoni bezárkózás a játékvezetői munka természetes velejárójává váljon.