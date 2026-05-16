bírók, futball, bíró, játékvezető
Sport

Rendőri védelem alatt a focibíró: hatalmas veszélybe került a bajnoki döntő előtt

Pénzcentrum
2026. május 16. 13:14

Rendőri védelem alá helyezték John Beaton skót labdarúgó-játékvezetőt, miután személyes adatait kiszivárogtatták az interneten. A bíró szerda este egy vitatott, mérkőzés végi büntetőt ítélt a Celtic javára, ami miatt a feszültség veszélyes szintre emelkedett.

John Beaton a szerdai Motherwell–Celtic bajnoki mérkőzés végén videóbíró segítségével ítélt tizenegyest a hazai csapat ellen. A büntetőt a vendégként játszó Celtic értékesítette, így 3–2-re megnyerte a találkozót. A glasgow-i rekordbajnok a győzelemmel egyetlen pontra megközelítette a listavezető Hearts együttesét. A két csapat szombaton, a Celtic Parkban játssza az utolsó, sorsdöntő fordulót.

A mérkőzést követően a játékvezető személyes adatai kikerültek az internetre. Ennek következtében a családjával együtt rendőri felügyelet mellett kellett töltenie az éjszakát az otthonában. A skót rendőrség közleménye szerint az üggyel kapcsolatban egy 19 éves férfit letartóztattak. Ellene adatvédelmi bűncselekmény miatt emeltek vádat, és a későbbiekben bíróság elé kell állnia.

Skócia  |  2025-2026
Skót Premiership
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Heart of Midlothian
70
2.
Rangers
69
3.
Celtic FC
67
4.
Motherwell
54
5.
Hibernian
51
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Tawanda Maswanhise
(Motherwell)
17
2.
Benjamin Nygren
(Celtic FC)
16
3.
Lawrence Shankland
(Heart of Midlothian)
15
4.
Claudio Rafael Soares Braga
(Heart of Midlothian)
14
5.
Daizen Maeda
(Celtic FC)
13
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.05.16.

A Skót Labdarúgó-szövetség (SFA) a lehető leghatározottabban elítélte a játékvezetők biztonságát fenyegető cselekedeteket. Közleményükben rámutattak, hogy az eset egyáltalán nem elszigetelt. A szezon során folyamatosan fokozódott a bírókra nehezedő nyomás és a bűnbakkeresés. Ezt a folyamatot a médiaszereplők, a szurkolói csoportok, a klubok, a játékosok, az edzők, sőt még a korábbi játékvezetők is felerősítették.

Az SFA szerint egy "hisztérikus médianarratíva" alakult ki, amelyet a felelőtlen meccs utáni nyilatkozatok és a közösségi médiában megjelenő bejegyzések táplálnak. A szövetség hangsúlyozta, hogy a játékvezetők sem tévedhetetlenek. Ugyanúgy hibázhatnak, mint amikor egy edző rossz kezdőcsapatot küld a pályára, vagy egy csatár öt méterről a kapu mellé lő. A tévedésekre adott reakciók azonban aránytalanul eltérőek.

A szövetség bejelentette, hogy a szabályok szigorításával kívánja hatékonyabban védeni a mérkőzések lebonyolításában részt vevő szakembereket. Egyértelművé tették: nem tűrhetik, hogy a bírók gyermekeinek iskolai védelme, vagy az otthoni bezárkózás a játékvezetői munka természetes velejárójává váljon.
