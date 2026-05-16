Donald Trump amerikai elnök szerint még a republikánusok politikai érdekei sem írhatják felül azt a célt, hogy Irán ne juthasson atomfegyverhez.
Váratlan megegyezés körvonalazódik: fegyvergyárakká alakulhatnak a népszerű járműipari üzemek?
A Mercedes-Benz is beléphet a védelmi iparba, miután a vállalat vezérigazgatója, Ola Källenius a The Wall Street Journalnak arról beszélt, hogy Európának erősítenie kell saját védelmi képességeit, és a német autógyártó készen áll arra, hogy részt vállaljon ebben.
Källenius ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hadiipari tevékenység csak kisebb részét adná a vállalat működésének. A Mercedes-Benz továbbra is elsősorban személyautókra és teherautókra koncentrálna.
A nyilatkozat jól mutatja, hogy a nehéz helyzetben lévő német autóipar és az egyre gyorsabban növekvő európai hadiipar között erősödik az együttműködés.
A Financial Times már áprilisban arról írt, hogy a Volkswagen tárgyalásokat folytat az izraeli Rafael Advanced Defense Systems vállalattal egy lehetséges partnerségről. A lap értesülései szerint a felek azt vizsgálják, hogyan lehetne a Volkswagen osnabrücki üzemét alkalmassá tenni a Vaskupola rakétavédelmi rendszerhez szükséges alkatrészek gyártására.
Közben a Spiegel arról számolt be, hogy a KNDS francia-német hadiipari csoport két német autóipari üzem megszerzését mérlegeli. A vállalat a Mercedes-Benz ludwigsfeldei, valamint a Volkswagen osnabrücki gyárát vizsgálja abból a célból, hogy katonai felszerelések gyártására állítsák át azokat.
A KNDS Európa egyik legnagyobb páncélozottjármű-gyártója, a Leopard harckocsik egyik fő gyártója is a céghez tartozik.
