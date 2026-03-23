Washington D.C., USA - 2016. november 8.: Donald Trump Hotel Washington DC homlokzatának külső bejárata felfelé tekintve 2016. november 2016.
Világ

Donald Trump szerint tárgyalnak Iránnal, csak egy a bökkenő: úgy tűnik, Irán nem tud róla

Pénzcentrum
2026. március 23. 18:17

Határozottan cáfolja Irán Donald Trump állítását, miszerint közvetlen és eredményes tárgyalásokat folytattak volna az Egyesült Államokkal a közel-keleti konfliktus rendezéséről. Teherán elismerte ugyan, hogy közvetítőkön keresztül kapott amerikai megkeresést. Egyúttal azonban figyelmeztettek: az energetikai infrastruktúrát érő bármilyen támadást azonnali és kemény katonai válaszcsapás követi.

Donald Trump amerikai elnök a napokban arról számolt be, hogy öt napra elhalasztotta az iráni energetikai létesítmények elleni tervezett támadásokat. Ezt azzal indokolta, hogy gyümölcsöző egyeztetéseket folytattak a térségbeli helyzet rendezéséről.

Eszmail Bagháei, az iráni külügyminisztérium szóvivője azonban egyértelműen cáfolta az amerikai elnök szavait. Kijelentette, hogy az elmúlt hetekben semmiféle közvetlen tárgyalás nem zajlott a felek között. A szóvivő hozzátette, hogy az utóbbi napokban valóban érkeztek amerikai üzenetek baráti közvetítő országokon keresztül. Ezekben Washington a háború lezárását célzó egyeztetéseket kezdeményezett.

Teherán a hivatalos álláspontjának megfelelően reagált ezekre a megkeresésekre. A válaszüzenetekben nyomatékosították: amennyiben támadás éri az ország kritikus infrastruktúráját, arra az iráni fegyveres erők határozott, azonnali és hatékony válaszcsapással reagálnak.

Bagháei megerősítette továbbá, hogy Irán álláspontja teljesen változatlan maradt. Ez egyaránt érvényes a Hormuzi-szoros kérdésére, valamint a konfliktus lezárásának feltételeire.
#világ #konfliktus #donald trump #támadás #energetika #irán #amerikai egyesült államok #külpolitika #háború #Közel-Kelet #diplomácia

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:27
18:17
18:06
17:59
17:54
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 23.
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
2026. március 22.
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
2026. március 23.
Donald Trump ébresztheti fel Európát az éber kómából: a NATO felbomlása lehet a járulékos veszteség?
2026. március 23.
Kiderült az igazság a magyar üzemanyagárokról: hiába Trump dominanciája, brutál drágulást hozhat egy rossz lépés
2026. március 23.
Kamu webshopok lepték el a hazai internetet: rengeteg magyart húznak le sok pénzzel, az adataikat is ellopják
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Kemény kijelentést tett Ursula von der Leyen az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről: erre számíthat Zelenszkij
2
1 hete
Súlyos hír érkezett Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról: így néz ki az orosz elnök rejtélyes betegsége
3
1 hete
Most érkezett: Zelenszkij bejelentette, hogy mikor indulhat újra a Barátság vezeték
4
2 napja
Végre megnyitották a csapokat: újraindult a kulcsfontosságú gázszállítás
5
1 hete
Feloldotta Irán a Hormuzi-szoros blokádját! Ezek a hajók kaptak zöld utat
TBSZ
A Tartós Befektetési Számla esetén három év után részlegesen, öt év után pedig teljesen adómentesen juthatunk a megtakarításunk hozamához. A pénzünkhöz akkor is könnyen hozzáférhetünk, ha hirtelen bajba kerülünk,de ekkor a kamatadó az adóbevallásunk keretében kell megfizetnünk.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 18:06
Beütött az olajkatasztrófa keleti szomszédunknál: válsághelyzetet hirdetett a kormány - ennek a fele se tréfa
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 17:59
Kvíz: Kisujjadban vannak a magyar helyesírás szabályai? Most megmutathatod, mit tudsz!
Agrárszektor  |  2026. március 23. 17:31
Különleges hálózat húzódik a hazai erdők mélyén: sokan nem is tudják