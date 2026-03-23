Donald Trump szerint tárgyalnak Iránnal, csak egy a bökkenő: úgy tűnik, Irán nem tud róla

Határozottan cáfolja Irán Donald Trump állítását, miszerint közvetlen és eredményes tárgyalásokat folytattak volna az Egyesült Államokkal a közel-keleti konfliktus rendezéséről. Teherán elismerte ugyan, hogy közvetítőkön keresztül kapott amerikai megkeresést. Egyúttal azonban figyelmeztettek: az energetikai infrastruktúrát érő bármilyen támadást azonnali és kemény katonai válaszcsapás követi.

Donald Trump amerikai elnök a napokban arról számolt be, hogy öt napra elhalasztotta az iráni energetikai létesítmények elleni tervezett támadásokat. Ezt azzal indokolta, hogy gyümölcsöző egyeztetéseket folytattak a térségbeli helyzet rendezéséről.

Eszmail Bagháei, az iráni külügyminisztérium szóvivője azonban egyértelműen cáfolta az amerikai elnök szavait. Kijelentette, hogy az elmúlt hetekben semmiféle közvetlen tárgyalás nem zajlott a felek között. A szóvivő hozzátette, hogy az utóbbi napokban valóban érkeztek amerikai üzenetek baráti közvetítő országokon keresztül. Ezekben Washington a háború lezárását célzó egyeztetéseket kezdeményezett.

Teherán a hivatalos álláspontjának megfelelően reagált ezekre a megkeresésekre. A válaszüzenetekben nyomatékosították: amennyiben támadás éri az ország kritikus infrastruktúráját, arra az iráni fegyveres erők határozott, azonnali és hatékony válaszcsapással reagálnak.

Bagháei megerősítette továbbá, hogy Irán álláspontja teljesen változatlan maradt. Ez egyaránt érvényes a Hormuzi-szoros kérdésére, valamint a konfliktus lezárásának feltételeire.