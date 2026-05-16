Hatalmasat bukott az új egészségügyi csodafegyver: elképesztő, mennyit kell várni egy egyszerű orvosi időpontra
Bár a kormányzat az országos online időpontfoglalási rendszertől a várakozási idők és az ellátási egyenlőtlenségek csökkenését várta, egy friss elemzés szerint a helyzet nem javult. Kovácsy Zsombor egészségügyi jogász kutatása rámutatott a valóságra. A területi korlátok feloldása ellenére továbbra is extrém, akár több hónapos eltérések vannak a betegellátásban. Emellett a rendszer alapvető átláthatósági hiányosságokkal küzd - közölte a Népszava.
A 2024-ben fokozatosan bevezetett, az EgészségAblak alkalmazáson keresztül működő digitális foglalási rendszer célja a közfinanszírozott járóbeteg-szakellátás könnyebb elérhetősége volt. A területi ellátási kötelezettség lazításával a betegek már az ország bármely pontjára foglalhatnak időpontot. Az intézkedéstől azt remélték, hogy a páciensek gyorsabban jutnak diagnózishoz, a betegek átterelődésével pedig kiegyenlítődnek a várólisták. Kovácsy Zsombor nagyvárosi és vidéki térségeket összehasonlító vizsgálata azonban igazolta, hogy a gyakorlatban ez nem valósult meg. A területi kötelezettség feloldása sem a fővárosban, sem vidéken nem tette egyenletesebbé az ellátást.
A statisztikák alapján ugyanazon az orvosi szakterületen belül továbbra is 6-8 hónapos eltérések tapasztalhatók. Bőrgyógyászati rendelésre például a fővárosban előfordul, hogy 248 napot, Tapolcán pedig 137 napot kell várni. Eközben urológiára Veszprémben 196, Pápán pedig 141 nap múlva adnak csak időpontot.
A problémát ráadásul nemcsak a hosszú várakozási idő, hanem az adatok hiányossága is súlyosbítja. Az elemzés rávilágított, hogy egyes szakterületeken feltűnően kevés rendelés jelenik meg az alkalmazásban. A főváros belső kerületeiben például alig találni foglalható pszichiátriai időpontot. A szakember szerint ez egyértelműen arra utal, hogy az intézmények nem töltik fel a rendszerbe az összes elérhető kapacitásukat. A digitális foglalás így önmagában nem képes kezelni az egyenlőtlenségeket. Az átláthatatlanság pedig ismét azokat hozza helyzeti előnybe, akik jobban informáltak, vagy a kapcsolatrendszerük révén könnyebben találnak alternatív utakat az orvoshoz.
Kovácsy Zsombor szerint a helyzet rendezéséhez első lépésként a valós problémákat kellene pontosan feltérképezni, mivel a jelenlegi adatok csupán a jéghegy csúcsát jelentik. Rövid távú beavatkozásként aktív kapacitásmenedzsmentet javasol. Azokon a területeken, ahol a szakemberhiány miatt extrém hosszú a várakozás, kiemelt bérezéssel kellene plusz erőforrásokat bevonni. Alternatív megoldásként a betegeket szervezetten más intézményekbe lehetne irányítani. Ezt a folyamatot egy erősebb jogosítványokkal rendelkező egészségbiztosítónak kellene valós időben koordinálnia.
Igazi áttörést azonban csak az ellátórendszer átfogó átalakítása hozhat. Ehhez további betegútszervezési és finanszírozási lépésekre van szükség. A hatékonyabb működés elengedhetetlen feltétele az alapellátás megerősítése, ami jelentősen tehermentesíthetné a járóbeteg-szakellátást. Emellett a telemedicina széles körű alkalmazásában is komoly potenciál rejlik. Ennek a jogi és szakmai feltételrendszerét – amely az orvost és a beteget egyaránt védi – azonban itthon még mindig nem dolgozták ki megfelelően.
