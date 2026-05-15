Váratlan fordulat az élelmiszerboltokban: teljesen máshogy használták ezt a kedvelt kártyát a magyarok, mint eddig

Hatalmas forgalmat generált az üzletekben a SZÉP-kártyás hidegélelmiszer-vásárlás lehetősége. Az egyik kibocsátó bank adatai szerint az engedélyezett öt hónap alatt 44 ezer kártyabirtokos összesen 4,7 milliárd forintot hagyott a boltokban. A cafeteriarendszer legismertebb eleme ebben az időszakban a pihenés helyett a mindennapi megélhetés egyik fő támaszává lépett elő.

A 2025. december elejétől idén április végéig tartó időszakban a teljes SZÉP-kártyás forgalom több mint harminc százalékát az élelmiszer-vásárlások tették ki - ezt közölte a K&H Bank. Ez az összeg a négy évvel ezelőtti hasonló adatokhoz viszonyítva közel másfél milliárd forintos növekedést jelent. Az átlagos, 9200 forintos kosárértékből jól látszik, hogy a felhasználók többsége nem alkalmi, kisebb vásárlásokra használta a juttatást. A kártyabirtokosok sokkal inkább a tudatos, nagyobb volumenű bevásárlásokat finanszírozták ebből a keretből.

A megnövekedett forgalom egyúttal technológiai fejlődést is magával hozott. Rammacher Zoltán, a K&H lakossági és kkv-szegmensének marketingvezetője rámutatott, hogy az ügyfelek öt százaléka már digitális SZÉP-kártyával fizetett. A digitális tranzakciók terjedése egyértelműen jelzi, hogy a gyors, kényelmes és korszerű fizetési megoldások ma már alapvető elvárásnak számítanak a pénztáraknál.

Bár a forgalmi statisztikákat továbbra is a nagyvállalatok dominálják, a kisvállalkozások szerepe szintén érezhetően megnőtt. Ennek köszönhetően a vásárlásokból származó bevételek egy része közvetlenül a helyi gazdaságokban hasznosult. Ez a pluszbevétel jelentősen hozzájárult a mikro- és kisvállalkozások talpon maradásához.