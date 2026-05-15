2026. május 15. péntek Zsófia, Szonja
14 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lány a szupermarketben, kezében pamut bevásárlótáska és tojásvásárlás kézműves csomagban, műanyag zacskó nélkül. Nulla hulladék, műanyagmentes koncepció. Fenntartható életmód. Banner
Vásárlás

Váratlan fordulat az élelmiszerboltokban: teljesen máshogy használták ezt a kedvelt kártyát a magyarok, mint eddig

Pénzcentrum
2026. május 15. 16:33

Hatalmas forgalmat generált az üzletekben a SZÉP-kártyás hidegélelmiszer-vásárlás lehetősége. Az egyik kibocsátó bank adatai szerint az engedélyezett öt hónap alatt 44 ezer kártyabirtokos összesen 4,7 milliárd forintot hagyott a boltokban. A cafeteriarendszer legismertebb eleme ebben az időszakban a pihenés helyett a mindennapi megélhetés egyik fő támaszává lépett elő.

A 2025. december elejétől idén április végéig tartó időszakban a teljes SZÉP-kártyás forgalom több mint harminc százalékát az élelmiszer-vásárlások tették ki - ezt közölte a K&H Bank. Ez az összeg a négy évvel ezelőtti hasonló adatokhoz viszonyítva közel másfél milliárd forintos növekedést jelent. Az átlagos, 9200 forintos kosárértékből jól látszik, hogy a felhasználók többsége nem alkalmi, kisebb vásárlásokra használta a juttatást. A kártyabirtokosok sokkal inkább a tudatos, nagyobb volumenű bevásárlásokat finanszírozták ebből a keretből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A megnövekedett forgalom egyúttal technológiai fejlődést is magával hozott. Rammacher Zoltán, a K&H lakossági és kkv-szegmensének marketingvezetője rámutatott, hogy az ügyfelek öt százaléka már digitális SZÉP-kártyával fizetett. A digitális tranzakciók terjedése egyértelműen jelzi, hogy a gyors, kényelmes és korszerű fizetési megoldások ma már alapvető elvárásnak számítanak a pénztáraknál.

Kapcsolódó cikkeink:

Bár a forgalmi statisztikákat továbbra is a nagyvállalatok dominálják, a kisvállalkozások szerepe szintén érezhetően megnőtt. Ennek köszönhetően a vásárlásokból származó bevételek egy része közvetlenül a helyi gazdaságokban hasznosult. Ez a pluszbevétel jelentősen hozzájárult a mikro- és kisvállalkozások talpon maradásához.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #digitális #kkv #K&H #élelmiszer #SZÉP-kártya #cafetéria #bank #szép kártya #gazdaság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:06
17:01
16:44
16:40
16:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 15.
Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 15.
Új trükköt találtak ki a zsebtolvajok: így fosztják ki a magyar turistáka külföldön
2026. május 15.
Végzetes fordulat a hazai lakáspiacon: hiába keresünk jóval kevesebbet, utolértük Ausztriát drágaságban
2026. május 15.
Felejtsd el a méregdrága bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 15. péntek
Zsófia, Szonja
20. hét
Május 15.
A család nemzetközi napja
Május 15.
Nemzetközi klímaváltozás akciónap
Május 15.
Az állat- és növényszeretet napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2
1 hete
Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban
3
3 hete
Megtörtént az áttörés a forintnál: akár negyven százalékkal olcsóbban vásárolhatunk az ismert áruházban
4
1 hete
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
5
1 hónapja
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Co-branded
magyar megfelelője a társkártya kifejezés. Egy kereskedelmi márkával közösen kibocsátott kártya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 15. 17:06
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
Pénzcentrum  |  2026. május 15. 16:01
Új trükköt találtak ki a zsebtolvajok: így fosztják ki a magyar turistáka külföldön
Agrárszektor  |  2026. május 15. 16:32
Váratlan fordulat: vége az ukrán termékek beáramlásának?
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm