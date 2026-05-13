MONTE REAL, PORTUGAL-September 10: F-16 fighter-bomber during Real Thaw Nato exercise at Base N.5 MONTE REAL Military
Világ

Mark Rutte vészjósló bejelentést tett: Oroszország miatt teljesen új szintre lép a NATO

Pénzcentrum
2026. május 13. 20:59

Oroszország továbbra is a NATO legnagyobb és legközvetlenebb fenyegetését jelenti, ezért a szövetségnek új szintre kell lépnie, erről beszélt Mark Rutte NATO-főtitkár a Bukaresti Kilencek és az Északi Szövetségesek bukaresti csúcstalálkozója után.

A főtitkár szerint a zárónyilatkozatban szereplő „NATO 3.0” koncepció azt jelenti, hogy a szövetség egy új fejlődési szakaszba lép. Ennek részeként Európának is erősítenie kell saját védelmi képességeit, és növelnie kell katonai kiadásait. Rutte úgy fogalmazott: az európai országok meghallották Donald Trump korábbi figyelmeztetését, ezért egyre több állam emeli védelmi költségvetését a GDP 2 százalékáról az 5 százalékos cél irányába.

A NATO-főtitkár szerint a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott egyeztetésen is egyértelművé vált, hogy továbbra is támogatni kell Ukrajnát. Mark Rutte azt mondta: „Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk is”, és szerinte csak egy erős Ukrajna képes visszatartani az orosz agressziót.

A sajtótájékoztatón Nicusor Dan román államfő arról beszélt, hogy a NATO 3.0 nem Európa és az Egyesült Államok külön védelméről szól, hanem a szövetségesek arányosabb hozzájárulásáról ugyanazon védelmi rendszerhez. Hangsúlyozta azt is, hogy Európa számára továbbra is kiemelten fontos az amerikai katonai jelenlét.

Karol Nawrocki lengyel elnök a találkozó után közölte: a Bukaresti Kilencek támogatják az együttműködés kibővítését az északi országokkal, köztük Svédországgal, Norvégiával, Finnországgal, Izlanddal és Dániával. Szerinte így a NATO keleti és északi szárnya még szorosabban működhet együtt az Északi-sarktól egészen a Fekete-tengerig.

A lengyel államfő hangsúlyozta: az Egyesült Államok nélkül nem létezhet NATO, ugyanakkor az Európai Uniónak is erősítenie kell saját védelmi képességeit.
