A kihívó Wes Streeting egészségügyi miniszter lehet, akit régóta Starmer legesélyesebb belső riválisaként emleget a brit sajtó.
Mark Rutte vészjósló bejelentést tett: Oroszország miatt teljesen új szintre lép a NATO
Oroszország továbbra is a NATO legnagyobb és legközvetlenebb fenyegetését jelenti, ezért a szövetségnek új szintre kell lépnie, erről beszélt Mark Rutte NATO-főtitkár a Bukaresti Kilencek és az Északi Szövetségesek bukaresti csúcstalálkozója után.
A főtitkár szerint a zárónyilatkozatban szereplő „NATO 3.0” koncepció azt jelenti, hogy a szövetség egy új fejlődési szakaszba lép. Ennek részeként Európának is erősítenie kell saját védelmi képességeit, és növelnie kell katonai kiadásait. Rutte úgy fogalmazott: az európai országok meghallották Donald Trump korábbi figyelmeztetését, ezért egyre több állam emeli védelmi költségvetését a GDP 2 százalékáról az 5 százalékos cél irányába.
A NATO-főtitkár szerint a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott egyeztetésen is egyértelművé vált, hogy továbbra is támogatni kell Ukrajnát. Mark Rutte azt mondta: „Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk is”, és szerinte csak egy erős Ukrajna képes visszatartani az orosz agressziót.
A sajtótájékoztatón Nicusor Dan román államfő arról beszélt, hogy a NATO 3.0 nem Európa és az Egyesült Államok külön védelméről szól, hanem a szövetségesek arányosabb hozzájárulásáról ugyanazon védelmi rendszerhez. Hangsúlyozta azt is, hogy Európa számára továbbra is kiemelten fontos az amerikai katonai jelenlét.
Karol Nawrocki lengyel elnök a találkozó után közölte: a Bukaresti Kilencek támogatják az együttműködés kibővítését az északi országokkal, köztük Svédországgal, Norvégiával, Finnországgal, Izlanddal és Dániával. Szerinte így a NATO keleti és északi szárnya még szorosabban működhet együtt az Északi-sarktól egészen a Fekete-tengerig.
A lengyel államfő hangsúlyozta: az Egyesült Államok nélkül nem létezhet NATO, ugyanakkor az Európai Uniónak is erősítenie kell saját védelmi képességeit.
