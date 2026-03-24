Veszélyes forgatókönyvet vázoltak az elemzők: recesszióba torkollhat az iráni háború?

A Citadel Securities szerint a befektetők veszélyesen alábecsülik az iráni háború gazdasági következményeit. Emellett tévesen feltételezik, hogy Donald Trump bármikor képes lenne egyoldalúan véget vetni a konfliktusnak - tudósított a Business Insider.

A piacok hétfőn jelentős ralival reagáltak, miután Trump jelezte, hogy az Egyesült Államok és Irán közeledhet a háború lezárásához. A Citadel Securities EMEA-régiós kötvényértékesítési vezetője, Nohshad Shah azonban elemzésében arra figyelmeztetett, hogy a befektetők túlságosan nyugodtan kezelik a helyzetet.

Shah szerint a piaci szereplők körében veszélyes tévhit uralkodik. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ugyanis megszokták, hogy a geopolitikai sokkok hatása gyorsan kiárazódik a piacokon. Emiatt abból indulnak ki, hogy Trump bármikor képes egyszerűen "kilépni" a konfliktusból. "Ez téves kalkuláció" – írta az elemző, kiemelve, hogy a fegyveres konfliktus alapvetően különbözik a tavalyi vámpolitikai akcióktól. A vámokat Trump egyoldalúan bevezethette és vissza is vonhatta, az iráni háború lezárásához viszont több fél megegyezésére van szükség.

Shah állítását az is alátámasztja, hogy az iráni helyi média időközben cáfolta Trump állításait arról, hogy megegyezésre jutottak. Az amerikai elnök a Truth Social platformon arról írt, hogy egyeztetett az iráni vezetéssel. Ezzel szemben a másik fél szerint a valóság az, hogy a tárgyalások korántsem tartanak olyan előrehaladott fázisban, mint ahogyan azt az amerikai elnök beállította.

Az elemző arra is rámutatott, hogy Iránnak egyáltalán nem áll érdekében a gyors tűzszünet. "Irán számára ez egy egzisztenciális konfliktus" – fogalmazott Shah. Hozzátette, hogy bár a közel-keleti ország katonailag alulmarad, erősen motivált az aszimmetrikus hadviselés hónapokig vagy akár évekig tartó fenntartásában. Irán ugyanis meglepően hatékonyan képes akkora kárt okozni, amellyel széles körű gazdasági zavarokat idézhet elő, ez pedig jelentősen megnehezíti a tűzszünet elérését.

A háború gazdasági hatásaival más elismert szakértők is foglalkoztak. Paul Krugman a stagfláció növekvő kockázatára hívta fel a figyelmet. Mark Zandi, a Moody's Analytics elemzője pedig arra figyelmeztetett, hogy az emelkedő olajárak egyenesen recesszióba taszíthatják az amerikai gazdaságot.

Shah szerint a piacoknak szélesebb, makrogazdasági perspektívából kellene értékelniük a konfliktust. Az elemző egy meglehetősen veszélyes forgatókönyvet vázolt fel. Ebben Trump egy olyan háborúba lépett bele, amelyből képtelen egyszerűen kihátrálni, miközben a másik félnek sincs motivációja a fegyveres harcok gyors lezárására. "Mindkét fél tovább eszkalálja a konfliktust, még akkor is, ha a stratégiai logika már mást diktálna. A visszalépés politikai, katonai és pszichológiai költsége ugyanis folyamatosan nő" – összegezte az elemző.