Fizz Liga
Nagyon komoly fordulat a háborúban: kész a mesterterv, ettől az országtól területeket csatolhatnak el
Világ

Nagyon komoly fordulat a háborúban: kész a mesterterv, ettől az országtól területeket csatolhatnak el

2026. március 24. 09:26

Becalél Szmotrics izraeli pénzügyminiszter nyílt területi követeléssel állt elő. Kijelentette, hogy Izraelnek a libanoni Litáni folyóig kellene kitolnia az északi határát. A politikai feszültséget tovább fokozza, hogy az izraeli hadsereg eközben kiterjesztette dél-libanoni hadműveleteit. Ennek során kulcsfontosságú hidakat és lakóházakat semmisítettek meg a térségben - tudósított a Reuters.

A szélsőjobboldali politikus egy rádióinterjúban fejtette ki az álláspontját. Szerinte a libanoni hadjáratnak egy "teljesen új valósággal", vagyis az országhatárok megváltoztatásával kell végződnie, és nem csupán a Hezbollah legyőzésével. Bár ez az eddigi legegyértelműbb területi igénybejelentés egy magas rangú izraeli vezető részéről, a kijelentést sem a hadsereg, sem Benjámin Netanjahu miniszterelnök hivatala nem kommentálta. Jiszráel Kac védelmi miniszter ugyanakkor korábban már utalt arra, hogy Libanon területvesztéssel számolhat, ha nem fegyverzi le a síita milíciát.

Az izraeli haderő mindeközben fokozta a csapásait. Hétfőn Bejrút déli részén, a Hezbollah fellegvárának számító Dáhija negyedben támadtak célpontokat. Egy katonai közlemény szerint egy korábbi akció során az iráni Forradalmi Gárda elit alakulatának egyik parancsnokával is végeztek. A legintenzívebb műveletek azonban délen zajlanak. A hétvégén az izraeli csapatok lerombolták azt a főhidat, amely Dél-Libanont az ország többi részével kötötte össze. Ezt követően utasítást adtak a Litáni folyón átvezető összes átkelő, valamint a határ menti házak megsemmisítésére. Hétfőn újabb két híd kapott találatot, a szárazföldi egységek pedig több Hezbollah-harcost is elfogtak a térségben.

A konfliktus súlyos humanitárius válságot okozott. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa élesen bírálta Izraelt a tömeges kiürítési parancsok és a polgári infrastruktúra pusztítása miatt. A libanoni hatóságok szerint az offenzíva már több mint ezer halálos áldozatot követelt, emellett több mint egymillió ember kényszerült elhagyni az otthonát. A határ menti településeken drámai a helyzet. Rmejsz keresztény város polgármestere szerint nincs áram és vezetékes víz. A gázolajhiány miatt pedig csak heti egy-két alkalommal, katonai kísérettel tudnak élelmiszert szállítani a településre.

A válság enyhítése érdekében a libanoni kormány betiltotta a Hezbollah katonai tevékenységét. Emellett Joseph Aoun elnökön keresztül közvetlen tárgyalásokat ajánlott Izraelnek. Bejrút egyúttal a nemzetközi közösség beavatkozását sürgeti a háború mielőbbi lezárása érdekében.
#ensz #világ #konfliktus #támadás #irán #áldozatok #háború #Közel-Kelet #benjamin netanjahu #izraeli-iráni háború #katonai

2026. március 24. kedd
Káridőponti érték
sajátos biztosítási - és a biztosítási szerződések feltételeiben megfogalmazott - tényleges érték. Viszonylag gyakori szerződési formula. A biztosító a kárt káridőponti (avult) értéken téríti meg. A káridőponti értéket a károsodott vagyontárgy újrabeszerzési árából, vagy újraépítési költségéből számítják ki, az időközi értékcsökkenés, avulás levonásával.

