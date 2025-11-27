Meglepően szoros verseny alakult ki a Tennessee 7. körzetében tartott időközi kongresszusi választáson.
Megszólaltak a tőzsdeguruk: ilyen részvényeket kell most venni, ha valaki nagyot akar kaszálni
A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.
A JP Morgan stratégái szerdán közzétett elemzésükben kiemelték, hogy Kína az idei felülteljesítésének nagy részét visszaadta, ami vonzó beszállási pontot teremt a befektetők számára. Rajiv Batra és csapata szerint jövőre több támogató tényező is megjelenhet, köztük a mesterséges intelligencia elterjedése, fogyasztásélénkítő intézkedések és vállalatirányítási reformok - írja a Bloomberg.
A pozitív irányváltás a kínai részvények közelmúltbeli korrekciója után következett be. Az MSCI China index a folyó negyedévben 6,2%-ot esett, miközben a szélesebb MSCI Ázsia–csendes-óceáni index 1,3%-kal emelkedett. A JP Morgan elemzői április eleje óta javasolták a kínai részvények vásárlását, azóta az MSCI China mutató mintegy 33%-kal erősödött, bár ez elmaradt az ázsiai referenciaindex 37%-os emelkedésétől.
Az elemzés szerint a kínai piac még mindig a 2020 végén kezdődött lefelé tartó ciklusból való kilábalás korai szakaszában jár. Az értékeltségek továbbra is elfogadhatók, a pozícionáltság pedig visszafogott. Ez az optimista álláspont ellentétes a Morgan Stanley véleményével, amely szerint az eszközosztály jövőre konszolidációs fázisba léphet a bizonytalan vállalati profitkilátások és a magas értékeltségek miatt.
A JP Morgan stratégái úgy vélik, hogy a Kínával szembeni derűlátás, a döntéshozói támogatás, a bőséges likviditás, a vállalatirányítási reformok és az AI-kitettségű részvények együttesen kedvező kilátásokat teremtenek. Előrejelzésük szerint az MSCI Ázsia ex-Japán index 2025-ben 1025 pontra emelkedhet, ami nagyjából 15%-os növekedést jelent a szerdai zárószinthez képest.
A bank befektetési stratégiájában Kínát, Hongkongot, Dél-Koreát és Indiát felülsúlyozza, Tajvannal szemben semleges álláspontot képvisel, míg a délkelet-ázsiai piacokat alulsúlyozza.
Váratlanul súlyos eurómilliárdokhoz juthat több EU-s ország: ne örülj, ebből Magyarország biztosan kimarad
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyes érintett országok mindössze 0,1 százalékos növekedési kilátásokkal rendelkeznek.
A Mol tárgyalásokat folytat a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai NIS finomító felvásárlásáról, miközben Szerbia sürgős megoldást keres az amerikai szankciók miatt veszélybe került üzemanyag-ellátására.
Az EU tagállamai megállapodtak a gyermekek szexuális bántalmazása elleni védelemről szóló szabályozás közös álláspontjáról.
Könyörtelen ENSZ jelentés: saját rokonaik, partnerük öli meg a legtöbb nőt - sokkoló a valóság, Magyarországon is lenne hová fejlődni
Becslések szerint a Földön tavaly mintegy 50 ezer nőt és lányt öltek meg családtagjaik vagy partnereik.
Trump állítólag nem fogadja újra Zelenszkijt, amíg Ukrajna alá nem ír egy békemegállapodást.
A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után is feszültségek mutatkoztak a Trump-kormányzaton belül.
A NAV Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei hajnali ellenőrzés közben buktattak le egy angol rendszámú járműszerelvényt az M5-ös autópályán - írja közleményében a hatóság.
Újabb háború a láthatáron? Forrnak az indulatok Kína környékén - ennek bizony még nagyon rossz vége lehet
Tajvan 40 milliárd dolláros különleges védelmi költségvetést jelentett be, amely többek között egy fejlett légvédelmi rendszer kiépítését is tartalmazza.
Az olasz parlament új törvényt fogadott el, amely bevezeti a nőgyilkosság (femicídium) fogalmát a büntetőjogba.
Ursula von der Leyen: a következő napok veszélyekkel teliek, háborús fordulat jöhet.
Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyinnal Orbán Viktor magyar miniszterelnök november 28-án pénteken, erről már több hazai lap is értesült.
Kiszivárgott a szigorúan titkos tárgyalás Washington és Moszkva között: megszólalt Putyin bizalmi embere, ezt tervezik Oroszországban
Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó szerint Moszkva és Washington fokozatosan építi kapcsolatait, miközben a kiszivárogtatások hátráltatják ezt a folyamatot.
Donald Trump amerikai elnök feloldotta az Ukrajnának szabott korábbi határidőt a békejavaslattal kapcsolatban, miközben folytatódnak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról.
Nem verték nagy dobra, de Orbán Viktor Moszkvában találkozhat Putyinnal: mire készül az orosz elnök?
A magyar kormányfő és az orosz elnök 2022 óta háromszor, összesen pedig tizennégyszer találkozott egymással.
Macron szerint Trump Ukrajna-béketerve javításra szorul: a jelenlegi formájában nem elfogadható Ukrajna és Európa számára.
Ukrajna elfogadta a Trump-adminisztráció által közvetített béketervet Oroszországgal, bár még néhány kisebb részlet tisztázásra vár. Oroszország eddig nem reagált.
Az Egyesült Államok megerősítette, hogy amerikai tisztviselők Abu-Dzabiban találkoznak orosz képviselőkkel.
Bár a koalíciós pártok közötti kezdeti éles nézeteltérések valamelyest enyhültek, ez nem javított a kormány megítélésén.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési form? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
