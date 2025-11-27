Megszólaltak a tőzsdeguruk: ilyen részvényeket kell most venni, ha valaki nagyot akar kaszálni

A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.

A JP Morgan stratégái szerdán közzétett elemzésükben kiemelték, hogy Kína az idei felülteljesítésének nagy részét visszaadta, ami vonzó beszállási pontot teremt a befektetők számára. Rajiv Batra és csapata szerint jövőre több támogató tényező is megjelenhet, köztük a mesterséges intelligencia elterjedése, fogyasztásélénkítő intézkedések és vállalatirányítási reformok - írja a Bloomberg.

A pozitív irányváltás a kínai részvények közelmúltbeli korrekciója után következett be. Az MSCI China index a folyó negyedévben 6,2%-ot esett, miközben a szélesebb MSCI Ázsia–csendes-óceáni index 1,3%-kal emelkedett. A JP Morgan elemzői április eleje óta javasolták a kínai részvények vásárlását, azóta az MSCI China mutató mintegy 33%-kal erősödött, bár ez elmaradt az ázsiai referenciaindex 37%-os emelkedésétől.

Az elemzés szerint a kínai piac még mindig a 2020 végén kezdődött lefelé tartó ciklusból való kilábalás korai szakaszában jár. Az értékeltségek továbbra is elfogadhatók, a pozícionáltság pedig visszafogott. Ez az optimista álláspont ellentétes a Morgan Stanley véleményével, amely szerint az eszközosztály jövőre konszolidációs fázisba léphet a bizonytalan vállalati profitkilátások és a magas értékeltségek miatt.

A JP Morgan stratégái úgy vélik, hogy a Kínával szembeni derűlátás, a döntéshozói támogatás, a bőséges likviditás, a vállalatirányítási reformok és az AI-kitettségű részvények együttesen kedvező kilátásokat teremtenek. Előrejelzésük szerint az MSCI Ázsia ex-Japán index 2025-ben 1025 pontra emelkedhet, ami nagyjából 15%-os növekedést jelent a szerdai zárószinthez képest.

A bank befektetési stratégiájában Kínát, Hongkongot, Dél-Koreát és Indiát felülsúlyozza, Tajvannal szemben semleges álláspontot képvisel, míg a délkelet-ázsiai piacokat alulsúlyozza.