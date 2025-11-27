2025. november 27. csütörtök Virgil
-1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Megszólaltak a tőzsdeguruk: ilyen részvényeket kell most venni, ha valaki nagyot akar kaszálni
Világ

Megszólaltak a tőzsdeguruk: ilyen részvényeket kell most venni, ha valaki nagyot akar kaszálni

Pénzcentrum
2025. november 27. 19:17

A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.

A JP Morgan stratégái szerdán közzétett elemzésükben kiemelték, hogy Kína az idei felülteljesítésének nagy részét visszaadta, ami vonzó beszállási pontot teremt a befektetők számára. Rajiv Batra és csapata szerint jövőre több támogató tényező is megjelenhet, köztük a mesterséges intelligencia elterjedése, fogyasztásélénkítő intézkedések és vállalatirányítási reformok - írja a Bloomberg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pozitív irányváltás a kínai részvények közelmúltbeli korrekciója után következett be. Az MSCI China index a folyó negyedévben 6,2%-ot esett, miközben a szélesebb MSCI Ázsia–csendes-óceáni index 1,3%-kal emelkedett. A JP Morgan elemzői április eleje óta javasolták a kínai részvények vásárlását, azóta az MSCI China mutató mintegy 33%-kal erősödött, bár ez elmaradt az ázsiai referenciaindex 37%-os emelkedésétől.

Az elemzés szerint a kínai piac még mindig a 2020 végén kezdődött lefelé tartó ciklusból való kilábalás korai szakaszában jár. Az értékeltségek továbbra is elfogadhatók, a pozícionáltság pedig visszafogott. Ez az optimista álláspont ellentétes a Morgan Stanley véleményével, amely szerint az eszközosztály jövőre konszolidációs fázisba léphet a bizonytalan vállalati profitkilátások és a magas értékeltségek miatt.

Kapcsolódó cikkeink:

A JP Morgan stratégái úgy vélik, hogy a Kínával szembeni derűlátás, a döntéshozói támogatás, a bőséges likviditás, a vállalatirányítási reformok és az AI-kitettségű részvények együttesen kedvező kilátásokat teremtenek. Előrejelzésük szerint az MSCI Ázsia ex-Japán index 2025-ben 1025 pontra emelkedhet, ami nagyjából 15%-os növekedést jelent a szerdai zárószinthez képest.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A bank befektetési stratégiájában Kínát, Hongkongot, Dél-Koreát és Indiát felülsúlyozza, Tajvannal szemben semleges álláspontot képvisel, míg a délkelet-ázsiai piacokat alulsúlyozza.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #kínai #tőzsde #hozam #részvény #világ #ázsiai #elemzés #ázsia #kína #részvények #részvénypiac #mesterséges intelligencia #ai #befektetők #morgan stanley #elemzők #jp morgan #hongkong #befektető #elemző

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:32
20:16
20:02
19:53
19:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 27.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 27.
Lehullt a lepel a vásárlás "ünnepéről": valódi akciózási dömping, vagy bolondok aranya a Black Friday?
2025. november 27.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
2025. november 27.
Drasztikus májgyulladásjárvány: megyszólalt az NNGYK, így lehet minimalizálni a fertőzés kockázatát
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 27. csütörtök
Virgil
48. hét
November 27.
A Nobel-díj alapításának emléknapja
November 27.
A magyar véradók napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
2
6 napja
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
3
6 napja
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
4
6 napja
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények
5
2 hete
Csődbe ment a népszerű szállásadó: a vendégeknek szinte azonnal el kellett hagyniuk a szobákat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Daytrade
Azonos értékpapírokra vonatkozóan napon belüli pozíció vételét és eladását jelentő ügylet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 27. 19:03
Így lepik el fű alatt a hamis áruk a hazai boltokat is: kevés vásárló tudja, miről lehet kiszúrni őket
Pénzcentrum  |  2025. november 27. 17:56
Kvíz: Jól ismered a híres szobrokat? Mutasd, mit tudsz ezekről az egyedülálló műalkotásokról!
Agrárszektor  |  2025. november 27. 19:32
Ez a növény lehet a jövő nagy nyertese: jól járt, aki ezt ülteti