Meglepő fordulat: Zelenszkij szerint Ukrajna kész azonnali választásokra, de van egy feltétel…

Zelenszkij elnök bejelentette, hogy Ukrajna kész választásokat tartani, miután Trump amerikai elnök azzal vádolta meg Kijevet, hogy a háborút használja kifogásként a választások elhalasztására.

Az ukrán elnök ötéves mandátuma 2024 májusában járt volna le, de a választásokat felfüggesztették az Oroszország inváziója után bevezetett hadiállapot miatt. Zelenszkij most bejelentette, hogy javaslatokat kér a törvény módosítására, ami lehetővé tenné a választások megtartását - jelentette a BBC.

Az ukrán elnök szerint 60-90 napon belül meg lehetne tartani a választásokat, ha az Egyesült Államok és más szövetségesek garantálnák a szavazás biztonságát. "Kérem az Egyesült Államokat, hogy segítsen nekem, talán európai kollégáinkkal együtt, biztosítani a választások biztonságát" - mondta újságíróknak.

Zelenszkij határozottan visszautasította azokat a vádakat, miszerint a hatalomhoz ragaszkodna, és ezért nem ér véget a háború. "A választások kérdése Ukrajnában elsősorban a mi népünktől függ, ez az ukrán emberek kérdése, nem más országok embereié" - hangsúlyozta.

A háborús választások megtartása azonban jelentős gyakorlati akadályokba ütközik. A fronton szolgáló katonák nehezen tudnának szavazni, az ENSZ szerint mintegy 5,7 millió ukrán él külföldön a konfliktus miatt, és a szavazás komplex biztonsági intézkedéseket igényelne.

Az ukrán ellenzéki képviselők többsége ellenzi a választások megtartását. Oleksiy Goncharenko, az Európai Szolidaritás párt képviselője szerint "teljesen lehetetlen" választásokat tartani, míg Oleksandr Merezhko, az ukrán parlament külpolitikai bizottságának elnöke úgy véli, ez "pontosan az, amit Putyin szeretne".

A közvélemény-kutatások sem mutatnak jelentős támogatást a választások mellett. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) adatai szerint a lakosság mindössze 10%-a támogatja a választások megtartását tűzszünet vagy békemegállapodás előtt. Egy szeptemberi felmérés szerint a megkérdezettek 63%-a ellenzi a választások megtartását még tűzszünet és biztonsági garanciák mellett is.

Zelenszkij diplomáciai körúton van Európában, miután az amerikai és ukrán tárgyalók közötti intenzív megbeszélések nem hoztak olyan megállapodást, amelyet Kijev elfogadhatónak tartana. Az ukrán elnök európai és NATO-vezetőket kért fel, hogy segítsenek megakadályozni, hogy az USA olyan megállapodást támogasson, amely Kijev szerint kiszolgáltatottá tenné Ukrajnát a jövőbeli támadásokkal szemben.