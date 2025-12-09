Valamit megsejtettek az ukrán katonák? Tömegesen dezertálnak a hadseregből az orosz nyomulás után

Rekordszámú ukrán katona dezertál a hadseregből az orosz előrenyomulás közepette, miközben a hatóságok képtelenek kezelni a tömeges szökéseket - jelentette az Al Jazeera.

Az ukrán ügyészség októberi adatai szerint mintegy 235 000 katona távozott engedély nélkül, és közel 54 000 dezertált azóta, hogy Oroszország 2022-ben megindította teljes körű invázióját. A számok tavaly kezdtek meredeken emelkedni: 2024 szeptembere és 2025 szeptembere között 176 000 engedély nélküli távozást és 25 000 dezertálást regisztráltak.

"Még Oroszországban sincs ennyi katona, aki engedély nélkül távozik" - nyilatkozta Valentyin Manko, a rohamcsapatok főparancsnoka az Ukrán Pravdának szombaton.

A dezertálási válság súlyosbítja a katonák katasztrofális hiányát, miközben Ukrajna fokozatosan veszít területeket Oroszországgal szemben. Novemberben az orosz erők mintegy 500 négyzetkilométernyi területet foglaltak el, főként Kelet-Ukrajnában.

Manko szerint havonta körülbelül 30 000 embert mozgósítanak, de a kívánatos szám 70 000 lenne az összes katonai egység "feltöltéséhez". A dezertálással vádolt katonákra 5-12 év börtönbüntetés, míg az engedély nélküli távozásért akár 10 év szabadságvesztés is kiszabható a háborús szabályozás szerint.

"A dezertőreink, az engedély nélkül távozó katonáink száma túl magas" - mondta Ihor Romanenko altábornagy, az ukrán fegyveres erők vezérkarának korábbi helyettes vezetője. "Úgy gondolják, hogy jogi szempontból könnyebb börtönbe menni, mint a frontvonalra."

2024 novembere óta Volodimir Zelenszkij elnök kormánya amnesztiát hirdetett az első alkalommal dezertáló katonáknak, akik büntetés nélkül visszatérhetnek egységükhöz. Mintegy 30 000-en éltek ezzel a lehetőséggel.

Egy dél-ukrajnai katonai egység pszichológusa szerint a dezertálás nem mindig a halálfélelem miatt történik, hanem gyakran a figyelmetlenül viselkedő parancsnokok miatt, akik figyelmen kívül hagyják katonáik problémáit. "Egyesek azt mondják, hogy a parancsnokuk nem engedte el őket szabadságra, nem engedte meg, hogy meglátogassák beteg rokonaikat, nem engedte, hogy megházasodjanak" - magyarázta.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A katonai rendőrség súlyosan alulfinanszírozott, és bírósági végzés nélkül nem tartóztathat le katonát, hacsak az nem részeg vagy nem fenyeget fegyverrel. A bíróságok pedig túlterheltek az ezrével érkező ügyekkel.

A dezertőrök rémálma a "sorozóőrjárat", amely katonai és rendőri tisztviselőkből áll, és nyilvános helyeken ellenőrzik a harcképes korú férfiak személyazonosságát és katonai státuszát. Sokan azonban ismerik a módját, hogyan kerüljék el ezeket a helyeket, vagy akár több száz dolláros kenőpénzt is fizetnek.

A dezertőröket elítélik a társadalomban. Sok volt katona megveti a sorkötelezettség elől menekülőket és a dezertőröket, és úgy véli, hogy szigorúbb büntetést kellene kapniuk, valamint korlátozni kellene polgári jogaikat. "Nem szabadna szavazniuk vagy nyugdíjat kapniuk" - javasolta Jevhen Galaszik, aki 2023-ban vesztette el jobb szemét a keleti Bahmut közelében.

Boldogság 2025

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!

Összegezd ezeket az adatokat