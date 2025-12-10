Gulyás Gergely kiemelte, hogy a napenergia hazai felhasználása az elmúlt években robbanásszerűen nőtt.
Szigorú határidőt dobott be Zelenszkijnek Donald Trump: karácsonyra már tűzszünet lehet Ukrajnában?
Donald Trump néhány napos határidőt adott Volodimir Zelenszkijnek egy olyan béketerv elfogadására, amely területi engedményeket várna el Ukrajnától bizonytalan amerikai garanciákért cserébe. Kijev szerint a javaslat továbbra is Moszkvának kedvez, miközben Washington egyre erősebben sürgeti a megállapodást. Az ukrán elnök közben az európai szövetségesekkel próbál egységes álláspontra jutni.
Donald Trump amerikai elnök megbízottjai néhány napos határidőt szabtak Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek egy olyan békejavaslat megválaszolására, amely Ukrajnától területek feladását várná el nem konkretizált amerikai biztonsági garanciák fejében – értesült források szerint. Zelenszkij európai partnereinek beszámolója alapján szombaton egy közel kétórás telefonhívásban sürgette döntésre Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint az elnök veje, Jared Kushner. Egy informátor szerint Trump célja, hogy az megállapodás még karácsony előtt létrejöjjön - írja a Financial Times.
Az ukrán elnök jelezte Washingtonnak, hogy egyeztetnie kell az európai szövetségesekkel, mivel attól tart, hogy az amerikai–európai együttműködés megkerülése megbontaná a nyugati egységet. Egy nyugati diplomata úgy fogalmazott: Ukrajna rendkívül nehéz helyzetben van, mert elfogadhatatlan területi elvárásokkal és elutasíthatatlan amerikai nyomással egyszerre kell szembenéznie.
Washington egyre erősebb nyomást gyakorol Zelenszkijre az átdolgozott amerikai béketerv elfogadása érdekében, amelyet Kijev továbbra is kedvezőtlennek tart, és úgy véli, alapvetően Moszkva érdekeit szolgálja. Időközben Zelenszkij egyeztetett az úgynevezett E3 – Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság – vezetőivel is. A londoni tanácskozás kezdetén Friedrich Merz német kancellár a helyzet sürgősségére utalva arról beszélt, hogy az előttük álló napok döntő jelentőségűek lehetnek.
Kedden este Zelenszkij közölte: rendkívül intenzív munka zajlik a háborút lezáró megállapodás részletein. Az ukrán és európai javaslatrészek kidolgozása már megtörtént, ezeket hamarosan bemutatják az amerikai félnek is, hogy a szükséges lépéseket a lehető leggyorsabban végre lehessen hajtani. A Witkoff–Kushner-küldöttség a múlt héten háromnapos egyeztetést folytatott Miamiban az ukrán tárgyalókkal. Az eredetileg nagyrészt orosz elképzelések alapján összeállított, 28 pontos amerikai tervet jelentősen átdolgozták: a Zelenszkij által korábban „ukránellenesnek” minősített elemek kikerültek, így a mostani, 20 pontos változat kedvezőbb Kijev számára.
Trump a Politico számára adott hétfői interjújában úgy fogalmazott: Zelenszkijnek engedményeket kell tennie, mert szerinte vesztésre áll. Eközben az orosz hadsereg az elmúlt hetekben fokozta az ukrán energetikai infrastruktúra elleni rakéta- és dróntámadásokat. Zelenszkij keddi nyilatkozatában hangsúlyozta: a tartós béke továbbra is azon múlik, hogy Oroszország – amely szerinte 1945 óta Európa legnagyobb háborúját indította el – hajlandó-e valódi lépéseket tenni a vérontás befejezése és egy újabb háború megelőzése érdekében.
Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, hogy Ukrajna jelenleg nem rendelkezik elegendő katonai erővel és nemzetközi támogatással a Krím-félsziget visszaszerzéséhez.
XIV. Leó pápa kedden a Róma melletti Castel Gandolfo pápai rezidencián fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
A magyar miniszterelnök az elsők között támogatta Trump 2016-os elnöki kampányát.
Bizonytalanná vált a befagyasztott orosz vagyon sorsa: mennyi juthat Ukrajnának az elkobzott pénzből?
Az Európai Bizottság jelentős garanciákat ajánlott Belgiumnak az orosz eszközök értékének fedezésére és jogi akadályok beépítésére.
Az ukrán ügyészség októberi adatai szerint mintegy 235 000 katona távozott engedély nélkül.
A javaslat érdemben szűkíti a Pentagon mozgásterét, mert a csökkentéshez kongresszusi tájékoztatást és nemzetbiztonsági indoklást köt.
Sosem látott korrupciós botrány robbant az Európai Unióban: már hullanak a fejek, ki tudja hol áll meg?
Az EU legújabb botránya ezúttal nem az Európai Parlamentet, hanem az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS) és a College of Europe-ot érinti.
A japán meteorológiai szolgálat közlése szerint a földrengés a Japán-tengeren, Aomori prefektúra partjaitól 80 kilométerre, 50 kilométer mélyen történt.
Kedden adják át Washingtonnak az ukrajnai rendezést célzó amerikai béketerv átdolgozott változatát, mondta Zelenszkij ukrán elnök.
Zelenszkij szerint még nincs megállapodás Ukrajna keleti területeiről az amerikai tárgyalásokon.
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: ezt a helyzetet vajon hogyan fogja kezelni?
Újabb fegyveres összecsapások robbantak ki Thaiföld és Kambodzsa között a vitatott határterületen, a Donald Trump által közvetített tűzszüneti megállapodás ellenére.
A 7,6-os rengés után akár háromméteres hullámok is elérhetik Hokkaido és Aomori partjait, a hatóságok sürgősségi intézkedéseket vezettek be.
A Louvre egyiptomi részlegében több száz műalkotás sérült meg egy novemberi vízszivárgás miatt.
Donald Trump amerikai elnök csalódottságát fejezte ki, amiért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még nem olvasta el az amerikai békejavaslatot.
Bár a sérült részeket korábban ideiglenesen lezárták, a végleges helyreállítás továbbra is megoldatlan.
Az Egyesült Államok rendkívül kedvező ajánlatot tett Lengyelországnak: 250 használt Stryker páncélozott járművet kínál mindössze 1 dollárért.
Az orosz hadsereg újabb területi nyereségeket jelentett be Ukrajnában, miközben Kinzsal hiperszonikus rakétákkal mért csapást ukrán katonai létesítményekre.
Keményen üzent Csehország elnöke: egy ponton túl elkerülhetetlen a határozott fellépés Moszkva ellen
Petr Pavel szerint eljött az a pont, amikor a NATO légterét megsértő orosz repülőgépeket és drónokat akár le is kellene lőni, ha Moszkva tovább feszegeti...
