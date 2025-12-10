Szigorú határidőt dobott be Zelenszkijnek Donald Trump: karácsonyra már tűzszünet lehet Ukrajnában?

Donald Trump néhány napos határidőt adott Volodimir Zelenszkijnek egy olyan béketerv elfogadására, amely területi engedményeket várna el Ukrajnától bizonytalan amerikai garanciákért cserébe. Kijev szerint a javaslat továbbra is Moszkvának kedvez, miközben Washington egyre erősebben sürgeti a megállapodást. Az ukrán elnök közben az európai szövetségesekkel próbál egységes álláspontra jutni.

Donald Trump amerikai elnök megbízottjai néhány napos határidőt szabtak Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek egy olyan békejavaslat megválaszolására, amely Ukrajnától területek feladását várná el nem konkretizált amerikai biztonsági garanciák fejében – értesült források szerint. Zelenszkij európai partnereinek beszámolója alapján szombaton egy közel kétórás telefonhívásban sürgette döntésre Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint az elnök veje, Jared Kushner. Egy informátor szerint Trump célja, hogy az megállapodás még karácsony előtt létrejöjjön - írja a Financial Times.

Az ukrán elnök jelezte Washingtonnak, hogy egyeztetnie kell az európai szövetségesekkel, mivel attól tart, hogy az amerikai–európai együttműködés megkerülése megbontaná a nyugati egységet. Egy nyugati diplomata úgy fogalmazott: Ukrajna rendkívül nehéz helyzetben van, mert elfogadhatatlan területi elvárásokkal és elutasíthatatlan amerikai nyomással egyszerre kell szembenéznie.

Washington egyre erősebb nyomást gyakorol Zelenszkijre az átdolgozott amerikai béketerv elfogadása érdekében, amelyet Kijev továbbra is kedvezőtlennek tart, és úgy véli, alapvetően Moszkva érdekeit szolgálja. Időközben Zelenszkij egyeztetett az úgynevezett E3 – Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság – vezetőivel is. A londoni tanácskozás kezdetén Friedrich Merz német kancellár a helyzet sürgősségére utalva arról beszélt, hogy az előttük álló napok döntő jelentőségűek lehetnek.

Kedden este Zelenszkij közölte: rendkívül intenzív munka zajlik a háborút lezáró megállapodás részletein. Az ukrán és európai javaslatrészek kidolgozása már megtörtént, ezeket hamarosan bemutatják az amerikai félnek is, hogy a szükséges lépéseket a lehető leggyorsabban végre lehessen hajtani. A Witkoff–Kushner-küldöttség a múlt héten háromnapos egyeztetést folytatott Miamiban az ukrán tárgyalókkal. Az eredetileg nagyrészt orosz elképzelések alapján összeállított, 28 pontos amerikai tervet jelentősen átdolgozták: a Zelenszkij által korábban „ukránellenesnek” minősített elemek kikerültek, így a mostani, 20 pontos változat kedvezőbb Kijev számára.

Trump a Politico számára adott hétfői interjújában úgy fogalmazott: Zelenszkijnek engedményeket kell tennie, mert szerinte vesztésre áll. Eközben az orosz hadsereg az elmúlt hetekben fokozta az ukrán energetikai infrastruktúra elleni rakéta- és dróntámadásokat. Zelenszkij keddi nyilatkozatában hangsúlyozta: a tartós béke továbbra is azon múlik, hogy Oroszország – amely szerinte 1945 óta Európa legnagyobb háborúját indította el – hajlandó-e valódi lépéseket tenni a vérontás befejezése és egy újabb háború megelőzése érdekében.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA