2025. december 8. hétfő Mária
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A szeizmográfok olyan műszerek, amelyeket a földrengés során a talaj mozgásának rögzítésére használnak. Ezeket a földbe szerelik szerte a világon, és egy szeizmográfiai hálózat részeként működtetik.
Világ

Erős földrengés rázta meg Japánt, cunamiriadót adtak ki

Pénzcentrum
2025. december 8. 17:24

Hétfő este súlyos földrengés rázta meg Japán északkeleti partvidékét, a hatóságok azonnal cunamiriadót rendeltek el. A rengést Tokióban is érezni lehetett, több mint fél percen át, írja a Reuters.

A Reuters beszámolója szerint 7,6-os erősségű földrengés rázta meg Japán északkeleti partvidékét hétfő este. A japán meteorológiai intézet (JMA) cunamiriadót adott ki, miután a rengést Aomori prefektúra közelében, körülbelül 50 kilométeres mélységben észlelték. A földrengés epicentruma mintegy 80 kilométerre volt a Japán-tenger partjától.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A meteorológusok szerint a rengést követően akár három méter magas hullámok is elérhetik Hokkaido, Aomori és Ivate partjait. A helyi hatóságok több területen megelőző lezárásokat és evakuálásokat rendeltek el.

A hétfő esti földmozgást Tokióban is jól lehetett érezni; a CNN szerint a rázkódás több mint 30 másodpercig tartott.

Japán októberben megválasztott miniszterelnöke, Takaicsi Szanae közölte: a kormány szorosan együttműködik a helyi hatóságokkal, folyamatban van a károk felmérése, és minden szükséges sürgősségi intézkedést megtesznek a lakosság védelme érdekében.
Címlapkép: Getty Images
#katasztrófa #világ #japán #ázsiai #ázsia #vészhelyzet #evakuálás #földrengés #természeti katasztrófa #cunami

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:12
18:03
17:52
17:45
17:36
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 8.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
2025. december 7.
Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki
2025. december 8.
Válogatott veszélyek lesnek éjjel az utcákon a magyarokra? Sok nő és a nyugdíjas sem érzi magát biztonságban
2025. december 8.
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
2025. december 8.
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 8. hétfő
Mária
50. hét
December 8.
Buddha megvilágosodásának napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Hivatalos, átment a nyugdíjreform: tényleg az átlagbérhez kötik az idősek járandóságait
2
2 napja
Óriási a baj, eltalálták a csernobili atomerőmű védőburkolatát: katasztrófától tart az ENSZ, ez nem tréfa
3
1 hete
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
4
2 napja
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
5
6 napja
Nem kertelt tovább Putyin, kimondta, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapír
Az állam által kibocsátott kötvény, amely a költségvetés hiányát finanszírozza. Lehet fix és változó kamatozású, kibocsátása történhet saját, illetve idegen valutában. A teljes állampapír-állomány a teljes államadósságtól függ. Az állampapír hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitelező az értékpapírt megvásárló Ügyfél, a hitelfelvevő pedig a magyar állam nevében az Államadósság Kezelő Központ. Az állampapírok esetén a tőke visszatérítésére és a kamatfizetésekre az állam vállal garanciát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 8. 18:03
Kvíz: Már hetek óta a karácsonyi számokat dúdolod, kisujjadban vannak az ünnepi zenék? Lássuk, hogy muzsikálsz ezen a kvízen!
Pénzcentrum  |  2025. december 8. 17:27
Te is boldog szeretnél lenni 2026-ban? Tudományos kutatások szerint, ez a 3 dolog lesz a legfontosabb
Agrárszektor  |  2025. december 8. 17:28
Véget ér egy korszak az állattenyésztésben? Újfajta takarmányok jöhetnek