Erős földrengés rázta meg Japánt, cunamiriadót adtak ki

Hétfő este súlyos földrengés rázta meg Japán északkeleti partvidékét, a hatóságok azonnal cunamiriadót rendeltek el. A rengést Tokióban is érezni lehetett, több mint fél percen át, írja a Reuters.

A Reuters beszámolója szerint 7,6-os erősségű földrengés rázta meg Japán északkeleti partvidékét hétfő este. A japán meteorológiai intézet (JMA) cunamiriadót adott ki, miután a rengést Aomori prefektúra közelében, körülbelül 50 kilométeres mélységben észlelték. A földrengés epicentruma mintegy 80 kilométerre volt a Japán-tenger partjától.

A meteorológusok szerint a rengést követően akár három méter magas hullámok is elérhetik Hokkaido, Aomori és Ivate partjait. A helyi hatóságok több területen megelőző lezárásokat és evakuálásokat rendeltek el.

A hétfő esti földmozgást Tokióban is jól lehetett érezni; a CNN szerint a rázkódás több mint 30 másodpercig tartott.

Japán októberben megválasztott miniszterelnöke, Takaicsi Szanae közölte: a kormány szorosan együttműködik a helyi hatóságokkal, folyamatban van a károk felmérése, és minden szükséges sürgősségi intézkedést megtesznek a lakosság védelme érdekében.