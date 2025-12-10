Olyan beismerést tett Zelenszkij, amire eddig nem volt példa: itt fordul meg végleg a háború?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, hogy Ukrajna jelenleg nem rendelkezik elegendő katonai erővel és nemzetközi támogatással a Krím-félsziget visszaszerzéséhez.

Az ukrán államfő tegnap esti nyilatkozatában őszintén beszélt országa jelenlegi katonai képességeiről és a Krím-félsziget helyzetéről - írja Portfolio.

"A Krím kapcsán: nincs elég erőnk, hogy visszaszerezzük az ukrán Krím félszigetünket. Szerintem ezt el is mondtam Putyinnak, amikor először találkoztunk. Úgy gondolom, igazat mondtam, ma is őszinte akarok lenni: nincs elég erőnk hozzá, nincs elég támogatásunk" – fogalmazott Zelenszkij.

Az ukrán és az orosz elnök 2019-ben, Párizsban folytatott tárgyalásokat, amelyek fókuszában az akkor ideiglenesen nyugvópontra jutott donyecki konfliktus rendezése állt.

Zelenszkij a tegnapi megszólalásában kitért Ukrajna NATO-csatlakozási törekvéseire is. Bár ezt igazságos lépésnek tartaná, elismerte, hogy a katonai szövetség több tagállama, köztük az Egyesült Államok sem támogatja jelenleg országa csatlakozását.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA

