Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Olyan beismerést tett Zelenszkij, amire eddig nem volt példa: itt fordul meg végleg a háború?

Pénzcentrum
2025. december 10. 08:50

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, hogy Ukrajna jelenleg nem rendelkezik elegendő katonai erővel és nemzetközi támogatással a Krím-félsziget visszaszerzéséhez.  

Az ukrán államfő tegnap esti nyilatkozatában őszintén beszélt országa jelenlegi katonai képességeiről és a Krím-félsziget helyzetéről - írja Portfolio.

"A Krím kapcsán: nincs elég erőnk, hogy visszaszerezzük az ukrán Krím félszigetünket. Szerintem ezt el is mondtam Putyinnak, amikor először találkoztunk. Úgy gondolom, igazat mondtam, ma is őszinte akarok lenni: nincs elég erőnk hozzá, nincs elég támogatásunk" – fogalmazott Zelenszkij.

Az ukrán és az orosz elnök 2019-ben, Párizsban folytatott tárgyalásokat, amelyek fókuszában az akkor ideiglenesen nyugvópontra jutott donyecki konfliktus rendezése állt.

Zelenszkij a tegnapi megszólalásában kitért Ukrajna NATO-csatlakozási törekvéseire is. Bár ezt igazságos lépésnek tartaná, elismerte, hogy a katonai szövetség több tagállama, köztük az Egyesült Államok sem támogatja jelenleg országa csatlakozását.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
 
#ukrajna #krím #világ #donald trump #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #nato #katonai #béketárgyalás

